Bị người yêu phản bội, chàng trai chi 800 triệu phẫu thuật: Diện mạo mới ai nhìn cũng sốc nặng

Sau cú sốc tình cảm vì bị bạn gái phản bội, một chàng trai người Nhật Bản đã quyết định chi 5 triệu yen, tương đương khoảng 800 triệu đồng, để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ và thay đổi diện mạo. Sự biến đổi ngoạn mục sau quá trình can thiệp khiến nhiều người ngỡ ngàng, thậm chí không thể nhận ra anh so với trước đây.

Bị bạn gái phản bội, chàng trai này đã quyết định thay đổi diện mạo của mình.

Theo 8days, chàng trai có tên Yura mới đây đã tham gia chương trình truyền hình giải trí Nhật Bản Nanani Underground ABEMA. Tại đây, anh lần đầu chia sẻ câu chuyện quyết định thay đổi ngoại hình sau khi trải qua cú sốc bị bạn gái phản bội.

Trong suốt hơn 10 năm đi học, từ bậc tiểu học cho đến đại học, Yura đều tham gia chơi bóng chày. Thời điểm đó, anh thường để kiểu tóc húi cua, đeo kính và cho biết bản thân khá tự ti về diện mạo, không cảm thấy hài lòng với ngoại hình của mình.

Bước ngoặt xảy đến khi Yura còn là sinh viên đại học, lúc anh phát hiện bạn gái có mối quan hệ tình cảm với người khác. Thay vì đổ lỗi hay trách móc đối phương, chàng trai lại quay sang hoài nghi chính bản thân, cho rằng ngoại hình có thể là nguyên nhân khiến chuyện tình cảm tan vỡ. Yura chia sẻ: “Tôi từng nghĩ rằng nếu mình đẹp trai hơn, có lẽ cô ấy đã không phản bội tôi”.

Quyết tâm thay đổi bản thân, Yura đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Yura từng nộp đơn xin việc tại một câu lạc bộ nam tiếp viên, mô hình kinh doanh trong đó các nhân viên nam được trả tiền để trò chuyện, giao lưu và phục vụ khách hàng.

Ngoại hình hiện tại cực kỳ ấn tượng.

Tuy nhiên, anh không được nhận vì cơ sở này chỉ tuyển những người đàn ông sở hữu ngoại hình ưa nhìn. Trải nghiệm bị từ chối càng khiến Yura cảm thấy tự ti, đồng thời thôi thúc anh quyết tâm thay đổi diện mạo để trở nên điển trai hơn.

Theo lời kể của Yura, anh đã thực hiện hàng loạt phương pháp can thiệp thẩm mỹ để cải thiện diện mạo. Các thủ thuật bao gồm tạo hình mắt hai mí, loại bỏ bọng mắt, hút mỡ ở vùng mặt và cổ, đồng thời tiêm chất làm đầy nhằm làm giảm độ sâu của các rãnh cười. Tổng số tiền anh bỏ ra cho quá trình thay đổi ngoại hình này lên tới 5 triệu yen.

Khi Yura xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới trên chương trình Nanani Underground ABEMA, các MC đều tỏ ra ngạc nhiên trước sự thay đổi của anh. Một người thậm chí nhận xét chàng trai giờ đây trông chẳng khác nào một người khác.

Màn lột xác này cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Một số người còn cho rằng ngoại hình hiện tại của Yura có nét tương đồng với Kazuya Kamenashi, nam ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng của Nhật Bản.

Theo thông tin được chia sẻ, hiện Yura đang hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội, đồng thời tham gia kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp và nhà hàng.