Bị người yêu cũ của bạn gái đâm chết trong cuộc hỗn chiến

Khi biết Tiên cùng bạn trai đang nhậu ở phòng trọ, Thuận rủ nhóm bạn tìm tới. Trong cuộc ẩu đả, nam thanh niên 20 tuổi rút dao đâm chết người yêu của bạn gái cũ.

Hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng công an thị xã Dĩ An tạm giữ hình sự Tạ Kim Thuận (20 tuổi, ngụ An Giang), Bùi Huy Định (31 tuổi, ngụ Nam Định), Đinh Hồng Giang (25 tuổi, ngụ Tuyên Quang) để làm rõ về hành vi giết người.

Nạn nhân là anh Nguyễn Mạnh Hùng (31 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Nghi can Tạ Kim Thuận tại cơ quan công an

Theo cảnh sát, lúc 23h cách đây 2 ngày, anh Hùng và bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Tiên cùng nhóm bạn nhậu ở xóm trọ tại khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương.

Biết chuyện, người yêu cũ của chị Tiên là Tạ Kim Thuận rủ Định, Giang và một người tên Tuấn tìm tới nói chuyện, dẫn tới đánh nhau.

Trong cuộc ẩu đả, Thuận rút dao thủ sẵn trong người, đâm anh Hùng 1 nhát vào ngực. Thấy tình địch gục tại chỗ, nhóm của Thuận liền rời đi.

Anh Hùng được người dân đưa tới bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, đã tử vong.

Thuận cùng nhóm bạn sau đó tới cơ quan công an đầu thú, khai nhận sự việc. Riêng người tên Tuấn vẫn đang bỏ trốn.

Trước khi xảy ra án mạng, giữa Thuận và anh Hùng đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn do cùng yêu chị Nguyễn Thị Ngọc Tiên.

Thạch Quý