Bí ngô triệu USD - Mỏ vàng giữa mùa thu Bắc Mỹ

Trong giai đoạn cao điểm từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10, trang trại Bengtson’s có thể thu về hơn 2 triệu USD. Ảnh: Enjoy Illinois

Một ngọn đồi phủ đầy sắc cam rực rỡ tại vùng nông thôn nướcMỹ không chỉ là dấu hiệu báo hiệu mùa thu đến, mà còn là khởi đầu của nhữnggiao dịch thương mại trị giá hàng triệu USD.

Tại trang trại Bishop’s Orchards ở bang Connecticut, Mỹ, nhữngquả bí ngô được xếp thành từng luống trải dài ngút tầm mắt. Mỗi năm, nơi đâyđón hàng chục nghìn lượt khách đổ về chỉ trong vòng sáu tuần ngắn ngủi của mùathu, theo CNBC. Người lớn đến để chụp ảnh và mua bí ngô trang trí cho dịp LễHalloween, còn trẻ em háo hức trải nghiệm cảm giác tự tay thu hoạch quả ngay tạivườn.

Chia sẻ với CNBC, Wayne Bishop, chủ sở hữu đời thứ 5 củaBishop’s Orchards, cho rằng người tiêu dùng hiện đại không tìm kiếm một nông sảngiá rẻ, họ đang tìm kiếm một ký ức gia đình. Khách hàng sẵn sàng trả 20 USD chomột quả bí ngô tự tay hái tại vườn, trong khi quả bí ngô đó ở siêu thị chỉ cógiá khoảng 5 USD.

Bằng cách kết hợp mô hình nông nghiệp trải nghiệm, trang trạiBishop’s Orchards bán mỗi quả bí ngô với giá cao gấp nhiều lần so với siêu thị.Dòng tiền lớn hơn còn đến từ các dịch vụ phụ thu như vé vào cổng, bán bánh piebí ngô, nước ép táo và các tour tham quan bằng xe kéo.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), ngành trồng bí ngô thương mạitại nước này đạt giá trị hơn 200 triệu USD mỗi năm, với hàng nghìn trang trạigia đình quy mô từ nhỏ đến trung bình. Điều đáng chú ý là hơn 60% tổng doanhthu của các trang trại bí ngô hàng đầu không đến từ việc bán buôn cho các chuỗithực phẩm, mà đến trực tiếp từ mô hình bán lẻ tại chỗ kết hợp du lịch sinh thái,nhận định của Wall Street Journal.

Một ví dụ điển hình khác là trang trại Bengtson’s PumpkinFarm tại bang Illinois. Từ một vùng đất canh tác ngô và đậu nành truyền thống,gia đình Bengtson đã chuyển đổi sang trồng bí ngô và xây dựng một công viên giảitrí thu nhỏ xung quanh mùa thu hoạch. Trang trại trang bị thêm vòng quay ngựa gỗ,khu vuốt ve động vật và các gian hàng ẩm thực theo chủ đề.

Bengtson’s Pumpkin Farm còn xây dựng một công viên giải trí thu nhỏ xung quanh mùa thu hoạch. Ảnh: Enjoy Illinois

Greg Bengtson, đại diện trang trại Bengtson’s, tự hào chia sẻvới Chicago Tribune rằng việc trồng ngô chỉ giúp trang trại hòa vốn trong nhữngnăm thời tiết xấu, nhưng bí ngô kết hợp du lịch đã thay đổi hoàn toàn cục diệntài chính.

Ông nhấn mạnh rằng một quả bí ngô chỉ mang lại vài USD,nhưng những trải nghiệm xung quanh quả bí ngô đó có thể thu về từ 30 USD đến 50USD trên mỗi khách tham quan.

Trong giai đoạn cao điểm từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10,trang trại Bengtson’s có thể thu về hơn 2 triệu USD. Con số này vượt xa tổngdoanh thu mà canh tác nông nghiệp thuần túy trên cùng diện tích đất có thể tíchlũy được trong hàng chục năm.

Sự thành công của mô hình trang trại bí ngô triệu USD nằm ởchiến lược biến một sản phẩm nông nghiệp ngắn ngày có giá trị thấp thành một hiệntượng văn hóa - lối sống. Nông dân không còn đơn thuần là người sản xuất thựcphẩm, mà trở thành người thiết kế trải nghiệm cho du khách đô thị.

Bài học từ những cánh đồng bí ngô triệu USD tại Bắc Mỹ manglại gợi ý quan trọng cho ngành nông nghiệp và du lịch Việt Nam. Những mô hìnhtrang trại trải nghiệm kết hợp mùa vụ - như cánh đồng hoa tam giác mạch tại HàGiang, vườn cam tại miền Tây hay các trang trại dâu tây tại Đà Lạt - hoàn toàncó thể tối ưu hóa chuỗi giá trị nếu biết cách đóng gói dịch vụ và tạo dựng yếutố văn hóa xung quanh nông sản địa phương.