Bí ngô khổng lồ giá hơn một triệu đồng/quả hút khách mùa Halloween

Từ xa xưa, nhà rông đã là không gian sinh hoạt chung, là biểu tượng văn hóa của buôn làng các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố tự nhiên cũng như con người, nhiều nhà rông của bà con khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đã bị xuống cấp, hư hỏng.