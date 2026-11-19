Nhớ lại những ngày đầu đi dạy hợp đồng tại một trường mầm non tư thục ở Thái Nguyên, thầy Bách kể từng gặp trường hợp phụ huynh không muốn con gái theo học lớp do mình phụ trách. Lý do là họ e ngại việc giáo viên nam trực tiếp chăm sóc trẻ, đặc biệt trong các hoạt động vệ sinh cá nhân, thay bỉm.

"Ban giám hiệu đã mời phụ huynh đến trao đổi, chia sẻ về phẩm chất, năng lực và quá trình rèn luyện của tôi. Nhà trường cũng có camera giám sát, các cô giáo cùng phụ trách lớp nên phụ huynh dần yên tâm", thầy Bách kể.

Thầy Bách được vinh danh Nhà giáo tiêu biểu 2026.

Điều khiến thầy nhớ nhất là sự thay đổi của phụ huynh chỉ sau một tháng. Từ chỗ muốn chuyển lớp cho con, người mẹ sau đó còn vui vẻ hỏi thầy đã có người yêu chưa để giới thiệu.

Với thầy Bách, đó không đơn thuần là một câu chuyện vui mà còn là dấu mốc cho thấy niềm tin có thể được xây dựng bằng chính cách người giáo viên làm nghề.

Sau này, khi đã có nhiều năm công tác, được phụ huynh và học sinh yêu quý, thầy không còn gặp những băn khoăn tương tự. Thậm chí, nhiều gia đình mong muốn con được học lớp do thầy Bách phụ trách bởi sự kết hợp giữa giáo viên nam và nữ mang đến những trải nghiệm gần gũi, đa dạng cho trẻ.

Vượt định kiến để gắn bó với nghề

Tốt nghiệp loại Giỏi Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, thầy Bách chọn gắn bó với giáo dục mầm non bởi tình yêu trẻ, niềm yêu thích nghề sư phạm và những năng khiếu phù hợp như hát, múa, vẽ.

Dù gia đình luôn ủng hộ lựa chọn này, thầy hiểu ngoài xã hội vẫn tồn tại định kiến rằng giáo viên mầm non là công việc dành cho phụ nữ, còn nam giới nên chọn những nghề được cho là mạnh mẽ hơn.

"Tôi nghĩ có thể có người bàn tán, dị nghị vì tại sao con trai lại chọn nghề này. Nhưng tôi không để những điều đó ảnh hưởng đến quyết định của mình. Khi đã chọn nghề, tôi muốn làm tốt công việc và chứng minh rằng nam giới cũng có thể trở thành một giáo viên mầm non tốt", thầy Bách tâm sự.

Tháng 10/2018, sau khi tốt nghiệp và có ba tháng dạy hợp đồng tại một trường tư ở Thái Nguyên, thầy đến Lạng Sơn công tác. Cơ hội đến từ đợt tuyển dụng giáo viên tại địa bàn Na Sầm, khi đó thuộc huyện Văn Lãng. Với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, thầy nộp hồ sơ, tham gia phỏng vấn và trúng tuyển.

Đó là một cơ duyên, nhưng quyết định ở lại vùng cao lại là lựa chọn có chủ đích.

Thầy Bách từng có thời gian thực tập tại Vinschool, được tiếp cận môi trường giáo dục hiện đại. Tuy nhiên, anh mong muốn mang những kiến thức, phương pháp đã học đến với trẻ em ở vùng cao, nơi điều kiện tiếp cận giáo dục còn nhiều hạn chế.

Dù sau đó có cơ hội làm việc tại Thái Nguyên, thầy vẫn quyết định ở lại Na Sầm.

"Tôi đã coi nơi đây như nhà mình. 8 năm qua, tôi gắn bó với trường, với trẻ và phụ huynh. Tôi cảm thấy mình phù hợp và có thể phát triển bản thân ở đây", thầy Bách chia sẻ.

Thương những đứa trẻ chậm nói, không muốn rời lớp

Đặc thù của giáo viên mầm non nam cũng đặt ra một số khác biệt trong công việc. Với những hoạt động chăm sóc nhạy cảm như vệ sinh cá nhân, thầy Bách thường phối hợp với giáo viên nữ để phân công phù hợp: thầy phụ trách các bé trai, còn giáo viên nữ chăm sóc các bé gái.

Tuy nhiên, theo thầy, khó khăn lớn hơn cả vẫn là vượt qua định kiến nghề nghiệp và thích nghi với đặc thù chăm sóc, giáo dục trẻ nhỏ.

Những ngày đầu đứng lớp, thầy Bách không tránh khỏi bỡ ngỡ. Khác với thời gian học lý thuyết và thực tập, khi trực tiếp quản lý một lớp đông trẻ, anh phải đối diện với những tình huống không có sẵn trong giáo án: trẻ khóc kéo dài, không nghe lời, ốm đau hoặc chưa quen với môi trường lớp học.

Thầy học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp nữ, điều chỉnh cách ứng xử, biết khi nào cần mềm mỏng, khi nào phải nghiêm khắc.

"Giáo viên không thể lúc nào cũng chiều trẻ. Mình phải có nguyên tắc, nghiêm khắc nhưng trong sự yêu thương, để trẻ vừa cảm thấy an toàn, vừa biết lắng nghe và thực hiện những yêu cầu của cô, thầy", thầy nói.

Trong 8 năm công tác, điều khiến thầy Bách xúc động nhất là được đồng hành với những trẻ có hoàn cảnh và khả năng phát triển đặc biệt. Có em gặp khó khăn về trí tuệ, vừa học giáo dục đặc biệt bên ngoài, vừa tham gia học hòa nhập tại trường. Có trẻ chậm nói, ít giao tiếp, khó hòa đồng với bạn bè. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với những trường hợp này, thầy dành nhiều thời gian trò chuyện, quan tâm và tạo cơ hội để trẻ tham gia các hoạt động cùng tập thể.

Thầy nhớ một học sinh chậm nói, từng rất khó hòa nhập. Bằng sự kiên trì, gần gũi và tình yêu thương, thầy Bách dần giúp em cởi mở hơn, gắn bó với lớp học. Có những ngày, đến giờ tan học, em không muốn về nhà mà chỉ muốn ở bên thầy.

"Điều đầu tiên để giáo dục trẻ là phải yêu trẻ. Mình cần dành cho các con tình cảm như những người thân trong gia đình. Khi trẻ cảm thấy được yêu thương, không còn xa lạ hay sợ hãi, các con sẽ thích đến lớp", thầy bộc bạch.

Không chỉ quan tâm đến từng học sinh, thầy Bách còn chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để tìm kiếm những cách tiếp cận phù hợp hơn với trẻ.

Công việc tại địa bàn vùng cao cũng giúp thầy hiểu rõ hơn những thiệt thòi của trẻ em nơi đây. Phần lớn học sinh Trường Mầm non Na Sầm là con em đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Tày và Nùng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Có những gia đình sống ở khu vực xa trung tâm, đường đất khó đi, xe máy cũng không thể tiếp cận. Trong các đợt vận động trẻ đến trường, thầy Bách cùng đồng nghiệp phải đi bộ vào tận nhà, kiên trì thuyết phục phụ huynh.

Thầy nhớ trường hợp một gia đình có con 3 tuổi nhưng không muốn cho trẻ đi học vì không có người đưa đón. Sau nhiều lần đến tận nhà giải thích, vận động, gia đình mới đồng ý tìm cách đưa trẻ đến điểm trường gần nhất.

Với thầy, đưa được một đứa trẻ đến lớp cũng là thêm một cơ hội để em được tiếp cận con chữ, được vui chơi và phát triển cùng bạn bè.

Năm 2025, thầy Bách được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Na Sầm. Trước thời điểm sáp nhập, địa bàn xã có bốn trường mầm non, trong đó ngôi trường anh được bổ nhiệm là cơ sở lớn nhất với 12 lớp, hơn 300 học sinh. Sau sắp xếp, thầy trở lại công việc giảng dạy trực tiếp. Dù ở vị trí quản lý hay đứng lớp, thầy Bách cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ tình yêu nghề và sự tận tâm với trẻ.