Cái chết của một bé trai 13 tuổi tại Ấn Độ khiến dư luận bàng hoàng, đồng thời làm dấy lên làn sóng tranh luận về những hậu quả nghiêm trọng khi gia đình tin tưởng vào phương pháp chữa bệnh thiếu cơ sở khoa học thay vì đưa nạn nhân đến bệnh viện kịp thời.

Nạn nhân là Amit, sinh sống tại làng Pitampur, bang Uttar Pradesh. Theo thông tin từ truyền thông địa phương, sau khi bị rắn độc cắn, cậu bé đã nhanh chóng thông báo cho người thân về tình trạng của mình. Tuy nhiên, thay vì đưa con đến cơ sở y tế để cấp cứu, cha mẹ Amit lại lựa chọn tìm đến một pháp sư trong vùng, thường được người dân gọi là "tantrik".

Làm theo hướng dẫn của người này, gia đình đưa cậu bé đến khu vực ven sông Hằng. Vị pháp sư cho rằng dòng nước linh thiêng có thể hút nọc độc ra khỏi cơ thể người bị rắn cắn, với điều kiện nạn nhân phải được ngâm mình trong nước đủ lâu.

Bị ngâm suốt 12 giờ dưới sông Hằng để chữa rắn độc cắn, bé trai 13 tuổi qua đời thương tâm

Gia đình đã tự làm một chiếc bè tre đơn sơ, sau đó buộc cơ thể cậu bé đang dần mất khả năng cử động vào bè rồi thả xuống dòng nước lạnh.

Amit phải ngâm mình dưới nước liên tục suốt 12 giờ. Trong thời gian đó, cha mẹ cùng hàng chục người dân hiếu kỳ tập trung trên bờ cầu nguyện. Không ai đứng ra ngăn cản hay đưa ra biện pháp cứu giúp, bởi những người có mặt vẫn tin rằng sức mạnh tâm linh có thể hóa giải nọc độc.

Chỉ đến khi phát hiện cậu bé đã bất tỉnh, gia đình mới đưa em đến bệnh viện. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn, các bác sĩ không thể cứu sống nạn nhân.

Truyền thông Ấn Độ cho biết, hành động gây tranh cãi của gia đình chưa dừng lại ngay cả khi Amit được xác nhận đã tử vong. Người thân vẫn tìm cách thả thi thể cậu bé xuống sông Hằng, với hy vọng phép màu có thể xảy ra.

Bác sĩ Shashank Chaudhary, đang làm việc tại một trung tâm y tế địa phương, cho biết ông cùng các đồng nghiệp thường xuyên triển khai những chương trình tuyên truyền để nâng cao hiểu biết của người dân, nhất là về cách xử lý đúng khi bị rắn cắn.