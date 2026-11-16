Bị mỉa mai thích khoe thân, nữ 'giáo viên Ngữ văn nóng bỏng nhất Đài Loan' đáp trả

Hot girl Q Ta được mệnh danh là "giáo viên Ngữ văn nóng bỏng nhất Đài Loan", cô có gần 140.000 người theo dõi trên Instagram. Mới đây, cô trở thành tâm điểm chú ý sau màn đáp trả những bình luận tiêu cực của dân mạng về ngoại hình của mình.

Bị chỉ trích vì mặc áo cổ thấp, hot girl tung ảnh bikini đáp trả

Theo chia sẻ của Q Ta, ngày 10/11, cô đăng tải một bức ảnh đời thường nhằm giới thiệu cách phối túi xách với khăn lụa. Trong ảnh, nữ hot girl diện áo ôm sát có phần cổ khoét thấp. Tuy nhiên, thay vì chú ý đến nội dung cô muốn chia sẻ, dân mạng lại tập trung bình luận về trang phục.

Một người để lại lời nhận xét mang tính công kích: "Muốn khoe ngực thì cứ nói thẳng, không cần giả vờ viết bài rồi thêm mấy dòng chữ làm gì".

Cô lên tiếng trước những bình luận tiêu cực về mình.

Trước bình luận này, Q Ta tỏ ra khó hiểu khi một bài đăng đơn giản về cách phối phụ kiện lại bị diễn giải thành hành động cố tình khoe cơ thể.

Thay vì im lặng, cô quyết định đáp trả theo cách hài hước và thẳng thắn. "Tôi thực sự mong mọi người nâng cao gu thẩm mỹ một chút. Nếu muốn xem thì phải mặc bikini thế này mới đáng xem chứ", cô viết.

Ngay sau đó, nữ hot girl đăng tải loạt ảnh diện bikini với thiết kế dây đan chéo, khoe vóc dáng cân đối. Động thái này được xem là lời đáp trả dành cho những người liên tục chỉ trích cách ăn mặc của cô trên mạng xã hội.

Q Ta cũng nhấn mạnh tài khoản cá nhân của mình không phải nơi chỉ chuyên đăng ảnh khoe ngoại hình. Theo cô, khoảng 90% nội dung trên trang cá nhân là những bài viết chia sẻ quan điểm về các vấn đề xã hội, chính trị và thời sự.

"Tôi chỉ là một người phụ nữ hài hước, thú vị, tình cờ có vóc dáng khá đẹp mà thôi", cô tuyên bố.

Dân mạng đồng loạt lên tiếng ủng hộ

Không dừng lại ở việc đăng ảnh bikini, Q Ta còn gửi lời nhắn đến những người thường xuyên chỉ quan tâm đến hình ảnh gợi cảm mà bỏ qua nội dung cô chia sẻ.

Nữ hot girl cho rằng nếu chỉ muốn xem những bức ảnh đẹp kèm vài dòng chú thích đơn giản, họ có thể tìm đến nhiều tài khoản khác trên mạng xã hội.

Cô đăng ảnh bikini đáp trả.

Cô cũng nhắc đến kiểu bài đăng quen thuộc của một số hot girl, thường chỉ có ảnh đẹp đi kèm câu nói "Hoa nở thì bướm tự tìm đến".

Theo Q Ta, những nội dung như vậy có lẽ sẽ phù hợp hơn với những người không muốn đọc các bài viết dài hoặc thảo luận về những vấn đề xã hội.

Bài đăng đáp trả của nữ hot girl nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận được nhiều bình luận từ dân mạng. Họ bày tỏ sự thích thú trước cách phản ứng thẳng thắn nhưng hài hước của cô, đồng thời cho rằng việc đánh giá một phụ nữ chỉ qua trang phục là điều thiếu công bằng.

Tài khoản @kihahu88 bình luận: "Đúng là kiểu phụ nữ mạnh mẽ mà tôi thích".

Tài khoản @zhenhuang nhận xét: "Vừa xinh đẹp vừa thông minh thật không đơn giản".

Một tài khoản tên @0879-ming dành lời khen: "Thực ra không chỉ có vóc dáng đẹp, cô còn rất xinh nữa".

Bên cạnh đó, dân mạng cũng đùa rằng những người để lại bình luận chỉ trích có thể chính là những người thường xuyên theo dõi các bức ảnh của nữ hot girl.