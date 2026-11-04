Bị mẹ ruột bỏ rơi năm 9 tháng tuổi, cậu bé mồ côi thành người sở hữu khối tài sản hơn 4 triệu tỷ đồng

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành nhà sáng lập Oracle và một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới, Larry Ellison từng là một đứa trẻ bị mẹ ruột gửi cho người thân nuôi dưỡng khi mới 9 tháng tuổi.

Tuổi thơ thiếu vắng tình thương, những năm tháng trưởng thành nhiều biến động và hành trình tự học đã góp phần tạo nên một trong những doanh nhân có cá tính đặc biệt nhất Thung lũng Silicon.

Phía sau khối tài sản khổng lồ, những hòn đảo tư nhân xa hoa và lối sống gây chú ý là câu chuyện về một người đàn ông từng phải tự tìm kiếm vị trí của mình trong cuộc đời.

Tuổi thơ nhiều biến cố của cậu bé bị mẹ ruột cho làm con nuôi

Larry Ellison sinh ngày 17/8/1944 tại thành phố New York, Mỹ. Mẹ ruột của ông là một cô gái trẻ 19 tuổi chưa lập gia đình. Cha ruột được cho là một phi công quân đội, người đã rời đi trước khi Larry chào đời.

Khi mới 9 tháng tuổi, Larry mắc bệnh viêm phổi nghiêm trọng. Trong hoàn cảnh khó khăn, mẹ ruột quyết định gửi ông cho người thân ở Chicago nhận nuôi. Từ đó, cậu bé lớn lên trong một gia đình không có quan hệ huyết thống với mình.

Tuổi thơ của Larry gắn liền với một căn hộ khiêm tốn tại khu dân cư thuộc tầng lớp lao động ở Chicago. Mẹ nuôi dành cho ông nhiều tình cảm, nhưng cha nuôi lại có tính cách nghiêm khắc, thường xuyên hoài nghi năng lực và tương lai của cậu bé.

Việc không được sống cùng cha mẹ ruột từ khi còn quá nhỏ để lại nhiều khoảng trống trong hành trình trưởng thành của Larry. Mãi đến năm 48 tuổi, ông mới có cơ hội gặp lại mẹ đẻ.

Những trải nghiệm thời thơ ấu được xem là một phần trong câu chuyện cuộc đời nhiều biến động của Larry Ellison. Tuy nhiên, thay vì chỉ nhìn nhận quá khứ như một bất lợi, ông đã xây dựng cho mình con đường riêng, với tham vọng lớn và tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ.

Bỏ dở đại học, tự học lập trình và xây dựng đế chế Oracle

Larry Ellison không phải hình mẫu học sinh xuất sắc theo những tiêu chuẩn truyền thống. Ông từng theo học Đại học Illinois nhưng bỏ dở sau khi mẹ nuôi qua đời. Sau đó, ông tiếp tục theo học tại Đại học Chicago trong thời gian ngắn rồi cũng rời trường.

Dù không có bằng đại học, Larry lại dành nhiều thời gian tìm hiểu máy tính và tự học lập trình. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp ông bước chân vào ngành công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ tại Mỹ.

Năm 1966, Larry chuyển đến Bắc California để tìm kiếm cơ hội việc làm. Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ, đến năm 1977, ông cùng hai cộng sự thành lập công ty phần mềm với số vốn ban đầu khoảng 2.000 USD.

Ý tưởng phát triển sản phẩm của nhóm bắt nguồn từ một công trình nghiên cứu của IBM về cơ sở dữ liệu quan hệ. Larry Ellison nhận thấy tiềm năng thương mại rất lớn của công nghệ này và quyết định phát triển phần mềm phục vụ nhu cầu quản lý dữ liệu của doanh nghiệp.

Ban đầu, công ty có tên Software Development Laboratories, sau đó đổi tên thành Relational Software Inc. và cuối cùng là Oracle.

Với chiến lược kinh doanh quyết liệt, khả năng nắm bắt xu hướng và tầm nhìn về vai trò của dữ liệu trong hoạt động doanh nghiệp, Larry Ellison từng bước đưa Oracle phát triển thành một trong những tập đoàn phần mềm hàng đầu thế giới.

Các sản phẩm cơ sở dữ liệu của Oracle được sử dụng rộng rãi trong hệ thống vận hành của doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tài chính và nhiều cơ quan chính phủ. Từ một công ty nhỏ với số vốn khiêm tốn, Oracle đã vươn lên trở thành tập đoàn công nghệ có giá trị hàng trăm tỷ USD.

Thành công này cũng đưa Larry Ellison vào hàng ngũ những người giàu nhất hành tinh.

Khối tài sản khổng lồ và cuộc sống xa hoa của tỷ phú công nghệ

Theo số liệu được đề cập trong bài viết, tính đến tháng 11/2026, tài sản của Larry Ellison ước tính khoảng 160 tỷ USD, tương đương hơn 4 triệu tỷ đồng Việt Nam.

Không giống nhiều doanh nhân công nghệ lựa chọn cuộc sống kín tiếng, Larry Ellison thường xuyên gây chú ý bởi sở thích xa xỉ và phong cách sống phóng khoáng.

Một trong những thương vụ nổi bật nhất của ông là việc mua lại phần lớn diện tích đảo Lanai thuộc quần đảo Hawaii. Thông qua khoản đầu tư này, Larry Ellison sở hữu khoảng 98% diện tích hòn đảo, đồng thời theo đuổi kế hoạch phát triển nơi đây theo định hướng riêng.

Ngoài bất động sản, vị tỷ phú còn nổi tiếng với niềm đam mê du thuyền, đua thuyền buồm và hàng không. Ông từng tham gia các cuộc đua thuyền danh tiếng như America's Cup, đồng thời sở hữu nhiều tài sản có giá trị lớn.

Cuộc đời Larry Ellison không chỉ được nhắc đến bởi những con số tài sản khổng lồ hay các thương vụ kinh doanh đình đám. Ông còn là một nhân vật gây tranh luận bởi tính cách mạnh mẽ, những phát ngôn thẳng thắn và phong cách lãnh đạo đầy cạnh tranh.

Trong đời sống cá nhân, Larry Ellison từng trải qua 4 cuộc hôn nhân và nhiều lần đổ vỡ. Dù vậy, những biến động trong chuyện tình cảm không làm lu mờ dấu ấn mà ông để lại trong ngành công nghệ toàn cầu.