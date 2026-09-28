Bí mật về Marine One - trực thăng chuyên chở Tổng thống Mỹ

Khi Tổng thống Mỹ di chuyển bằng trực thăng, Marine One thường được nhắc đến như thể đây là tên của một chiếc máy bay duy nhất. Thực tế, "Marine One" là định danh dành cho bất kỳ trực thăng Thủy quân lục chiến Mỹ nào đang chở Tổng thống.

Đội trực thăng tổng thống hiện được vận hành bởi Phi đội Trực thăng Thủy quân lục chiến số 1 (HMX-1), đơn vị chịu trách nhiệm vận chuyển Tổng thống, Phó Tổng thống, các thành viên nội các và những quan chức cấp cao khác.

VH-92A Patriot đang từng bước trở thành nền tảng chủ lực trong nhiệm vụ này.

Mỹ đã đặt mua tổng cộng 23 chiếc VH-92A trong chương trình thay thế các trực thăng VH-3D và VH-60N.

Trong số này có 21 chiếc dành cho hoạt động và 2 chiếc phục vụ thử nghiệm. Chiếc VH-92A cuối cùng được bàn giao vào tháng 8/2024.

Việc có nhiều máy bay cùng loại giúp HMX-1 duy trì khả năng hoạt động liên tục. Một chiếc có thể thực hiện nhiệm vụ trong khi những chiếc khác được bảo dưỡng, huấn luyện hoặc chuẩn bị cho các chuyến bay tiếp theo.

Với nhiệm vụ vận chuyển Tổng thống, yêu cầu về độ sẵn sàng của đội máy bay đặc biệt cao.

Trong những chuyến bay quan trọng, người quan sát cũng có thể thấy nhiều trực thăng xuất hiện cùng lúc.

Các máy bay có thể có hình dáng tương tự nhau, khiến việc xác định chiếc nào đang chở Tổng thống từ bên ngoài trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, đây không nên được hiểu đơn giản là mọi chuyến bay của Tổng thống đều có một đội hình cố định với số lượng trực thăng giống nhau.

Quy mô đội hình phụ thuộc vào địa điểm, nhiệm vụ, điều kiện an ninh và kế hoạch vận hành của HMX-1.

Sự linh hoạt này đặc biệt quan trọng khi Tổng thống di chuyển giữa Nhà Trắng, căn cứ quân sự, sân bay hoặc các địa điểm khác.

Trực thăng cho phép ông tiếp cận những khu vực mà máy bay cánh cố định không thể hạ cánh, đồng thời giảm thời gian di chuyển trên mặt đất.

VH-92A cũng được thiết kế để hoạt động trong mạng lưới vận chuyển tổng thống rộng hơn. Khi Tổng thống di chuyển bằng chuyên cơ Không lực Một, trực thăng Marine One có thể được sử dụng để đưa ông từ sân bay đến địa điểm làm việc.

Điều này tạo thành một chuỗi vận chuyển kết hợp giữa máy bay cánh cố định và trực thăng.

Vì vậy, "Marine One" không phải một chiếc trực thăng cụ thể. Đó là một định danh thay đổi theo nhiệm vụ, còn VH-92A là nền tảng mới đang được đưa vào đội hình thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này.