Bí mật trong hơn 123 tấn phô mai nhập khẩu khiến cảnh sát bàng hoàng khi kiểm tra

Ngày 30/10, Cảnh sát West Yorkshire thông báo 18 người đã bị kết án vì tham gia đường dây buôn bán cocaine quy mô lớn. Sau 2 phiên tòa bắt đầu từ năm 2025, tổng mức án dành cho các thành viên vượt 220 năm tù.

Theo cơ quan điều tra, nhóm này nhập hơn 123 tấn phô mai vào Anh từ tháng 12/2022 đến tháng 4/2023. Hàng hóa được vận chuyển qua cảng Dover rồi đưa đến trung tâm phân phối hợp pháp tại Derby.

Các xe tải đông lạnh sau đó chở những pallet phô mai bọc màng co tới nhiều nhà xưởng công nghiệp ở miền Bắc nước Anh.

Bên trong mỗi bánh phô mai Gouda lớn, băng nhóm khoét rỗng phần ruột để giấu 2 khối cocaine hình chữ nhật. Khoảng trống sau đó được che lại nhằm tránh bị phát hiện trong quá trình vận chuyển.

Hai "khối" cocaine được tìm thấy trong mỗi bánh pho mát. Ảnh: Cảnh sát Tây Yorkshire

Tại các kho hàng, thành viên đường dây tháo dỡ kiện phô mai, lấy cocaine ra rồi đóng vào thùng carton màu nâu hoặc túi nylon đen để chuẩn bị phân phối.

Tháng 5/2023, cảnh sát đột kích 1 cơ sở tại Blackburn và thu giữ 217 kg cocaine. Một phần số ma túy vẫn nằm bên trong những bánh phô mai.

Chaudhri, người được xác định giữ vai trò trùm phân phối, đã thỏa thuận bán hơn 2 tấn cocaine trị giá trên 70 triệu bảng, khoảng 2.410 tỷ đồng, trong giai đoạn từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023. Người này bị tuyên 27 năm 6 tháng tù.

Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 1/2023, sau khi cảnh sát phát hiện cocaine và thuốc lắc trị giá 2 triệu bảng, tương đương gần 69 tỷ đồng, trong 1 chiếc ô tô tại Leeds. Từ vụ việc, lực lượng chức năng lần ra mạng lưới phân phối hoạt động tại nhiều địa phương.

Sau khi kho hàng ở Blackburn bị đột kích, đường dây ngừng dùng phô mai làm vỏ bọc và chuyển sang giấu ma túy trong các lô bơ chocolate cùng cá đông lạnh.

Ngày 6/6/2023, cảnh sát bắt 1 tài xế xe tải người Bỉ tại trạm dừng Toddington và phát hiện 156 kg cocaine trong rơ-moóc. Người này sau đó bị phạt 20 năm tù.

Đến tháng 12/2023, cảnh sát đồng loạt bắt giữ, khám xét các cơ sở liên quan, thu ma túy, vật liệu đóng gói và dữ liệu điện thoại dùng để điều phối giao hàng.

Cảnh sát West Yorkshire xác định đường dây đã vận chuyển tổng cộng 4,5 tấn cocaine vào Anh. Đây là vụ án ma túy lớn nhất mà lực lượng này từng triệt phá.