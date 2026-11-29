Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm khiến nhiều người chú ý khi nhắc lại kỷ niệm đặc biệt với Trấn Thành cách đây hơn một thập kỷ. Nam diễn viên từng tìm đến nhà đàn anh và kiên nhẫn chờ đợi đến tận nửa đêm chỉ để có cơ hội được chỉ dạy thêm về diễn xuất. Anh chia sẻ: "Anh hay ha ... Điểm nhớ lúc này anh đã làm Ngôi sao rồi ... 12h đêm đứng chờ anh trước cửa nhà ở quận 7 ... Anh đi show về anh tập cho Dím cho đến sáng, xong rồi sáng anh bắt đầu đi tiếp ... Hai Thành".

Đáng chú ý, khi ấy Trấn Thành đã là một nghệ sĩ nổi tiếng, lịch trình công việc vô cùng bận rộn. Dù vừa hoàn thành buổi biểu diễn trở về nhà lúc khuya, nam MC vẫn dành thời gian hướng dẫn, tập luyện cùng đàn em. Buổi tập kéo dài đến sáng hôm sau, trước khi Trấn Thành tiếp tục lên đường thực hiện lịch trình mới. Với Lê Dương Bảo Lâm, đây không đơn thuần là một buổi học diễn xuất mà còn là kỷ niệm khó quên về sự tận tình của người anh trong nghề.

Lê Dương Bảo Lâm biết ơn vì Trấn Thành đã tận tình chỉ dạy mình.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người dành lời khen cho cách Trấn Thành đối đãi với đàn em, đặc biệt là khi nam MC đã có vị trí nhất định trong showbiz nhưng vẫn sẵn lòng dành thời gian dìu dắt một diễn viên trẻ đang trên hành trình tìm kiếm cơ hội. Một khán giả bình luận: "Người có tâm ắt có tầm! Không bao giờ sai!", "Người có ơn mình luôn ghi nhớ trong tim". Không ít ý kiến cũng bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm mà Lê Dương Bảo Lâm dành cho đàn anh sau nhiều năm.

Hơn 10 năm trôi qua, mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ vẫn duy trì sự thân thiết. Trấn Thành không chỉ là người từng hướng dẫn Lê Dương Bảo Lâm trong những ngày đầu, mà còn nhiều lần tạo cơ hội để đàn em tham gia các dự án nghệ thuật của mình. Cả hai từng có dịp hợp tác trong web-drama Hẻm Cụt, sau đó là những bộ phim điện ảnh như Bố Già và Nhà Bà Nữ. Đặc biệt, trong Bộ Tứ Báo Thủ, Lê Dương Bảo Lâm được giao vai Chét-Xi-Cà (Jessica), một trong bốn nhân vật chính của phim.

Từ những vai diễn phụ, cameo đến cơ hội đảm nhận nhân vật quan trọng hơn, hành trình hợp tác giữa hai người cho thấy sự gắn bó được duy trì qua nhiều năm. Lê Dương Bảo Lâm hiện cũng trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả qua các chương trình giải trí, gameshow và hoạt động trên mạng xã hội. Sự duyên dáng, hài hước giúp nam diễn viên xây dựng được chỗ đứng riêng trong lòng công chúng.

Lê Dương Bảo Lâm đóng phim cùng Trấn Thành.

Nhìn lại câu chuyện cũ, điều khiến khán giả chú ý không chỉ là việc Trấn Thành từng thức trắng đêm để hướng dẫn đàn em, mà còn là sự trân trọng của Lê Dương Bảo Lâm dành cho người đã giúp đỡ mình. Trong môi trường giải trí nhiều cạnh tranh, một cơ hội được trao đi hay sự tận tình đúng thời điểm đôi khi có thể trở thành bước ngoặt đáng nhớ. Với Lê Dương Bảo Lâm, Trấn Thành không chỉ là người đồng nghiệp thân thiết mà còn là đàn anh đã góp phần quan trọng trong những ngày đầu anh theo đuổi con đường nghệ thuật.