Bài 1: Cỗ máy biến 51 triệu USD thành gia sản 10 tỷ USD miễn thuế

Madison Huang tham dự Hội nghị Robot Thế giới 2026 ở Bắc Kinh (Trung Quốc) hồi tháng 8. Ảnh: Reuters

Ở bài trước, hồ sơ nộp lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC - Securities and Exchange Commission) cho thấy vợ chồng ông Jensen Huang đã chuyển giao gần 59 triệu cổ phiếu Nvidia vào quỹ tín thác gia đình nhờ cơ chế tất toán tự động sau 10 năm của quỹ tín thác niên kim do người lập giữ lại (GRAT - Grantor-Retained Annuity Trust).

Thương vụ này giúp gia đình ông tối ưu hóa mức thuế thừa kế liên bang Mỹ lên tới 40% đúng tám tháng trước khi nhà sáng lập rời ghế lãnh đạo giữa tâm bão bê bối cá nhân.

Không chỉ thừa hưởng khối tài sản khổng lồ trên giấy tờ, hai người con của ông Jensen Huang là bà Madison Huang và ông Spencer Huang còn trực tiếp nắm giữ các vị trí quản lý quan trọng tại doanh nghiệp do cha sáng lập. Thực tế này đặt ban lãnh đạo mới của Nvidia trước bài toán cân bằng quyền lực đầy nhạy cảm giữa lợi ích gia đình nhà sáng lập và chuẩn mực quản trị của một tập đoàn đại chúng hàng đầu thế giới.

Khởi đầu từ thực tập sinh

Tờ Wall Street Journal cho biết, thay vì được bổ nhiệm thẳng vào các chức danh điều hành cấp cao ngay từ đầu, cả bà Madison Huang và ông Spencer Huang đều bắt đầu hành trình tại Nvidia từ vị trí thực tập sinh.

Bà Madison Huang, 35 tuổi, hoàn thành bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA - Master of Business Administration) tại Trường Kinh doanh London (London Business School) trước khi gia nhập Nvidia vào năm 2020 ở vị trí thực tập sinh tiếp thị.

Trong khi đó, hồ sơ LinkedIn ghi nhận người con trai là ông Spencer Huang, 36 tuổi, tốt nghiệp cử nhân tại Trường Nghệ thuật Columbia College Chicago năm 2013 và từng điều hành quán bar mang tên R&D Cocktail Lab tại Đài Bắc trong suốt tám năm. Đến năm 2021, ông đóng cửa cơ sở kinh doanh này và chính thức gia nhập công ty của cha vào năm 2022.

Tờ Wall Street Journal nhận định ông Jensen Huang đã chủ động định hướng hai con vào những mảng kinh doanh mũi nhọn có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Hiện nay, ông Spencer Huang giữ chức Giám đốc quản lý sản phẩm trong lĩnh vực robot, phụ trách phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) và phần mềm mô phỏng. Báo cáo ủy quyền do Nvidia đệ trình vào tháng 5/2026 tiết lộ tổng thu nhập trong năm tài chính 2026 của ông Spencer đạt 1,3 triệu USD, còn bà Madison nhận mức thu nhập 1,2 triệu USD.

Vùng ảnh hưởng của gia đình

Bên cạnh hai người con ruột, người con rể của ông Huang là ông Nico Caprez cũng đang giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách phát triển hạ tầng AI và từng tham dự các cuộc họp của ban điều hành tập đoàn. Tuy nhiên, theo The New York Times, trong số ba thành viên gia đình đang làm việc tại Nvidia, bà Madison Huang được giới quan sát đánh giá là nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất.

Nguồn tin từ nhân viên nội bộ được The New York Times phỏng vấn cho biết, trước khi ông Jensen Huang từ chức, bà Madison đã trở thành người đứng đầu văn phòng của cha mình và thường xuyên tháp tùng ông tại các sự kiện quốc tế lớn. Phong cách làm việc quyết liệt của bà Madison từng làm dấy lên nhiều tranh luận nội bộ, thậm chí bị cho là nguyên nhân khiến hơn 10 lãnh đạo cấp cao rời công ty trong vòng ba năm qua.

Ngược lại, trả lời tờ Wall Street Journal và trang tin Business Insider, một số nhân viên và đối tác của Nvidia lại bênh vực rằng sự quyết liệt của bà xuất phát từ mô hình tổ chức phẳng và văn hóa đề cao sự trung thực về mặt trí tuệ của tập đoàn.

Dù đánh giá theo góc độ nào, sự hiện diện dày đặc của các thành viên gia đình nhà sáng lập vẫn tạo ra bài toán xung đột lợi ích rõ rệt ngay khi ông Huang rời ghế nóng.

Nhiều nhân viên Nvidia vẫn kỳ vọng ông Jensen Huang quay trở lại

Phép thử cho ban điều hành mới

Sau khi hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ chức của ông Jensen Huang có hiệu lực từ ngày 12/11/2026, Giám đốc tài chính (CFO) lâu năm là bà Colette Kress đã được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành tạm quyền.

Giới chuyên gia nhận định một trong những thách thức tức thời của bà Kress là phải xác định lại giới hạn quyền lực của bà Madison Huang cũng như vai trò của ông Spencer Huang và ông Nico Caprez trong bộ máy mới.

Sức ép lên vai nữ CEO tạm quyền càng lớn hơn khi tâm lý nội bộ tập đoàn đang dao động mạnh. Theo tường thuật của đài CNBC và chuyên trang công nghệ WIRED, tại cuộc họp toàn thể nhân viên đầu tiên hậu biến cố diễn ra ngày 18/11, ban lãnh đạo đã nhận được gần 700 câu hỏi gửi trước, trong đó vấn đề lương thưởng và sự ra đi của nhà sáng lập chiếm phần lớn sự quan tâm.

Đài CNBC cho biết bầu không khí trong cuộc họp cho thấy nhiều nhân viên vẫn kỳ vọng ông Jensen Huang quay trở lại sau khi ông công khai bày tỏ sự sẵn sàng tái xuất.

Để ổn định đội ngũ và ngăn chặn làn sóng chảy máu chất xám trước sự lôi kéo của các đối thủ, bà Colette Kress đã công bố kế hoạch đẩy sớm kỳ xét tăng lương và thưởng cổ phiếu thường niên từ tháng 3 sang ngay tháng 12 tới.

Từ câu chuyện của Nvidia, các doanh nghiệp gia đình tại Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ có thể nhìn thấy hai mặt của một chiến lược kế cận. Việc sớm đưa thế hệ F2 vào rèn luyện từ các vị trí cơ sở và tách bạch di sản tài chính qua các quỹ tín thác giúp bảo vệ thành quả tích lũy qua nhiều thập kỷ, nhưng nếu thiếu cơ chế phân định rạch ròi giữa quyền sở hữu gia đình và quyền điều hành chuyên nghiệp, doanh nghiệp rất dễ rơi vào khủng hoảng quản trị khi người đứng đầu đột ngột rời đi.