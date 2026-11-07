Bí mật phía sau cuộc gọi của 'cán bộ tên Tuấn'

Ngày 6/11/2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Công an xã Thượng Đức vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan chức năng, giúp người dân tránh mất số tiền 1 tỷ 235 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, người bị các đối tượng nhắm đến là ông P.Đ.T., sinh năm 1957, trú tại xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh.

Cán bộ Công an xã Thượng Đức làm việc, tuyên truyền, giúp ông T. nhận diện thủ đoạn lừa đảo.

Trước đó, ông T. nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng tên “Tuấn”, là cán bộ cơ quan chức năng, đồng thời thông báo ông T. có liên quan đến một đường dây ma túy và rửa tiền với số tiền thu lợi bất chính lên tới 6,8 tỷ đồng.

Để tạo lòng tin và gây áp lực tâm lý, đối tượng liên tục đưa ra những thông tin mang tính đe dọa, yêu cầu ông T. giữ bí mật, không được tiết lộ sự việc với bất kỳ ai, đồng thời phải khai báo về tài sản hiện có.

Khi biết ông T. đang có 1 tỷ 235 triệu đồng gửi trong các sổ tiết kiệm, các đối tượng yêu cầu ông rút toàn bộ số tiền để chuyển vào tài khoản do chúng cung cấp, với lý do phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Đáng chú ý, nhằm tránh bị phát hiện, nhóm lừa đảo còn hướng dẫn ông T. nếu nhân viên ngân hàng hỏi về mục đích rút tiền thì phải trả lời là rút tiền để chuyển cho con mua xe.

Trước những yêu cầu bất thường, nhận thấy có dấu hiệu bị lừa đảo, ông T. đã chủ động liên hệ lực lượng an ninh cơ sở để trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thượng Đức cử cán bộ trực tiếp làm việc, phân tích và giải thích rõ thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan chức năng để đe dọa, thao túng tâm lý, buộc người dân chuyển tiền.

Nhờ được tuyên truyền, giải thích kịp thời, ông T. đã nhận diện bản chất vụ việc, bình tĩnh chấm dứt liên lạc với các đối tượng và không thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào.

Nhờ đó, toàn bộ số tiền 1 tỷ 235 triệu đồng trong các sổ tiết kiệm của ông T. được bảo toàn. Sau sự việc, ông T. bày tỏ sự cảm ơn đối với lực lượng Công an đã kịp thời hỗ trợ, giúp ông tránh nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan Công an, đây là thủ đoạn lừa đảo không mới nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Các đối tượng thường giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc cơ quan chức năng, đưa ra thông tin sai sự thật về việc nạn nhân liên quan đến các vụ án hình sự, sau đó đe dọa, thao túng tâm lý và yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ; không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu của những người tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng.

Đặc biệt, cơ quan Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ công tác điều tra. Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, chấm dứt liên lạc và chủ động liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ.