Tác giả: Bruce Fife

Lợi ích sức khỏe từ dừa

Sức mạnh chữa bệnh của dừa không chỉ dừng lại ở phần dầu. Cuốn sách sẽ mở ra cho bạn những lợi ích kỳ diệu từ cùi, sữa và nước dừa - từ câu chuyện lịch sử khi nước dừa từng được dùng làm dung dịch truyền tĩnh mạch, cho đến khả năng ngừa ung thư ruột kết, điều hòa đường huyết và loại bỏ ký sinh trùng đường ruột của cùi dừa.

Bí mật ở nơi người dân hiếm khi mắc bệnh tim

Người dân tại một số hòn đảo ở Thái Bình Dương ăn nhiều dừa qua nhiều thế hệ, nhưng các nghiên cứu từng ghi nhận tỷ lệ bệnh tim thấp ở những cộng đồng này.

Bệnh tim là hậu quả của chế độ ăn và lối sống không lành mạnh. Nghĩa là nếu bạn ăn đúng loại thức ăn, bạn có thể ngăn ngừa bệnh tim. Ảnh: Adobe Stock.

Cách đây một thế kỷ, gần như không ai biết đến bệnh tim. Đến năm 1950, nó đã trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ và nhiều nước châu Âu.

Như một đại dịch, nó đã lan đến khắp mọi ngõ ngách trên Trái đất này và giờ đây đã là kẻ giết người số một thế giới. Trước đây, các đảo ở Thái Bình Dương có vẻ miễn nhiễm với căn bệnh này. Ở những nơi mà người dân vẫn ăn nhiều dừa theo truyền thống, bệnh tim vẫn hiếm khi xảy ra.

Hầu hết chuyên gia y tế cho rằng bệnh tim là hậu quả của chế độ ăn và lối sống không lành mạnh. Nghĩa là nếu bạn ăn đúng loại thức ăn, bạn có thể ngăn ngừa bệnh tim. Về mặt này, dừa, đặc biệt là dầu dừa, dường như là vũ khí hiệu quả chống lại bệnh tim.

Các nghiên cứu dịch tễ (cộng đồng) đã chỉ ra rằng những người ăn dừa trên khắp thế giới có khả năng miễn dịch vượt trội đối với bệnh tim. Khả năng miễn dịch này không phải là di truyền mà là do chế độ ăn. Shorland và các đồng nghiệp đã chỉ ra rằng người dân Polynesia tiêu thụ nhiều dừa có mức cholesterol trong máu và tỉ lệ mắc bệnh xơ vữa động mạch thấp hơn so với người châu Âu và người dân đảo áp dụng chế độ ăn phương Tây.

Một nghiên cứu lớn được tiến hành với người dân của 2 hòn đảo ở Thái Bình Dương hẻo lánh: Pukapuka và Tokelau. Toàn bộ người dân ở những đảo này tham gia nghiên cứu này. Các loại thực phẩm mà họ ăn đều được phân tích cẩn thận và đánh giá sức khỏe của họ. Những người này được chọn vì họ vẫn tương đối tách biệt với ảnh hưởng của phương Tây và duy trì chế độ ăn truyền thống dựa trên dừa.

Dừa là nguồn thực phẩm chính của họ. Hai quần thể này nhận được 63% và 34% lượng calo từ dừa. Họ tiêu thụ lên tới hơn 100 g, tương đương với khoảng nửa cốc dầu dừa trong chế độ ăn mỗi ngày. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng không có bằng chứng nào về bệnh tim mạch vành cũng như bệnh tiểu đường, ung thư, suy giáp hoặc các vấn đề sức khỏe phổ biến khác trong xã hội phương Tây.

Bất chấp lượng chất béo bão hòa trong chế độ ăn cao, mức cholesterol của những người này thấp hơn dự kiến nhiều. Mức cholesterol dự kiến được tính bằng công thức Key, tính ra mức cholesterol dựa vào lượng chất béo nạp vào. Các mức cholesterol thực tế của những người này thấp hơn mức dự kiến trung bình 76mg/dl, một sự chênh lệch rất lớn.

Dừa đóng vai trò trung tâm trong chế độ ăn uống của người dân ở đảo Papua New Guinea, Nam Thái Bình Dương. Cũng như các quần thể đảo khác, họ đã ăn dừa từ nhiều thế hệ mà không có một ca bệnh tim nào.

Nếu dầu dừa góp phần gây ra bệnh tim như mọi người thường nghĩ, những người này sẽ phải đối mặt với các ca đau tim và đột quỵ, nhưng thực tế là những bệnh này hoàn toàn không được biết đến ở đây cho đến năm 1964 khi có ca đầu tiên. Khi đất nước này trở nên Tây hóa, mức tiêu thụ dừa giảm và lượng ca bệnh tim tăng. Toàn bộ số ca bệnh này đều ở các vùng đô thị, nơi thói quen ăn uống đã bị Tây hóa.

Một loạt nghiên cứu về những nhóm dân cư tương đối biệt lập ở Papua New Guinea vẫn duy trì chế độ ăn truyền thống dựa trên dừa cho thấy những người này hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh tim. Ví dụ, trong một nghiên cứu trên 203 người, các nhà nghiên cứu báo cáo rằng “không hề có dấu hiệu đột quỵ và thiếu máu cục bộ” kể cả ở những người 86 tuổi.

Bruce Fife