Bí mật người ngoài hành tinh đã bị che giấu?

Các đời Tổng thống Mỹ được cho là biết rất rõ, nhưng bị buộc phải che đậy những thông tin mật cho thấy có sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Quyển sách gây tranh cãi được xuất bản mang tựa đề “The Presidents And UFOs: A Secret History From FDR To Obama” (tạm dịch: Các đời tổng thống và UFO: Một bí mật lịch sử từ Franklin Delano Roosevelt đến Obama) cho hay nhiều vị Tổng thống Mỹ biết được nhưng bị buộc phải che đậy bằng chứng người ngoài hành tinh đã từng viếng thăm Trái Đất, để lại các mảnh vỡ của phi thuyền, thi thể người ngoài hành tinh, và hàng ngàn người đã báo cáo nhìn thấy UFO.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ George C Marshall từng báo cáo với Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt hồi tháng 3.1942 rằng: “Dựa theo các nguồn tin tình báo thì các máy bay bí ẩn phát hiện thời gian qua có thể không phải từ Trái Đất mà có nguồn gốc từ hành tinh khác”, quyển sách trên dẫn lại tài liệu mật của chính phủ Mỹ. Tổng thống Roosevelt đề nghị ông Marshall cũng như quân đội Mỹ nghiên cứu các nguồn gốc UFO. Trong một văn bản bí mật, ông Roosevelt từng viết về việc “nắm rõ sự thật rằng hành tinh của chúng ta không phải là nơi duy nhất sản sinh ra cuộc sống thông minh trong vũ trụ này. Chúng ta sẽ tận dụng những người đi lang thang đến thăm chúng ta”.

Những văn bản, tài liệu mật này là một phần trong số một núi chứng cứ mà tác giả Larry Holcombe của quyển sách kể trên đưa ra để chứng minh các đời tổng thống Mỹ đều biết rất rõ về sự tồn tại của người ngoài hành tinh và UFO.

“UFO tồn tại và người ngoài hành tinh đã từng đến thăm Trái Đất”, tác giả Holcombe (71 tuổi) cho biết. “Các chứng cứ khá rõ ràng về sự tồn tại của người ngoài hành tinh”. Tuy nhiên, những văn bản bí mật mà ông Holcombe dẫn lại trong quyển sách vẫn còn là điều tranh gây cãi rằng liệu chúng có thực hay không.

Căn cứ Không quân Vùng 51 (Nevada - Mỹ) trước giờ được đồn đoán là nơi cất giấu thi thể người ngoài hành tinh và UFO. Căn cứ này từng được tái hiện trong phim Independence Day (Ngày Độc lập) của Mỹ. Nhưng các đời Tổng thống Mỹ giữ bí mật thông tin về UFO và người ngoài hành tinh tại Vùng 51, ông Holcombe cho biết. Tiến sĩ Ellen Stofan, nhà khoa học hàng đầu của NASA, gần đây lại cho biết bà tin rằng “những dấu hiệu mạnh mẽ” về cuộc sống ngoài Trái Đất sẽ được khám phá trong vòng một thập niên tới.

Ông Holcombe cho rằng hai vị Tổng thống Mỹ hai lần tiếp xúc với người ngoài hành tinh là ông Ronald Reagan và Jimmy Carter. Ông Reagan thậm chí được cho là trở thành Tổng thống Mỹ vào sau đó chính là nhờ vào sự cố vấn của người ngoài hành tinh!

Hai nữ diễn viên Lucille Ball và Shirley MacLaine cho hay họ từng tham gia một buổi tiệc với ông Reagan, lúc bấy giờ là một diễn viên, vào đêm mà ông Reagan lần đầu tiên gặp người ngoài hành tinh. Người ngoài ngoài tinh đáp UFO xuống, tiến đến gần xe hơi của ông Reagan bảo với ông rằng: “Hãy ngừng diễn xuất, tham gia vào chính trị”, theo ông Holcombe.

Ngoài ra, trước khi trở thành Tổng thống Mỹ, ông Jimmy Carter được cho là chứng kiến một vệt sáng xanh chuyển sang đỏ và trắng trên bầu trời, được cho là UFO bay hướng về ông rồi biến mất vào năm 1969.

“Cố Tổng thống John F. Kennedy từng đề nghị Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) giao cho ông những tài liệu mật về người ngoài hành tinh. Ông Kennedy muốn chia sẻ thông tin người ngoài hành tinh với Liên Xô, nhưng có những người có quyền lực từ chối việc này, nên dẫn đến vụ ám sát ông Kennedy hồi năm 1963”, ông Holcombe nói.

Cố Tổng thống Richard Nixon từng ra lệnh cho phép thực hiện phim tài liệu về UFO có sử dụng những đoạn video mật cho thấy UFO hạ cánh xuống Trái Đất trong chiến dịch tái tranh cử hồi năm 1972, nhưng các quan chức tình báo đã ngăn chặn dự án làm phim tài liệu này.

“Ông Nixon tin rằng hé lộ một ít thông tin về UFO sẽ đảm bảo vị trí của ông trong lịch sử”, ông Holcombe cho biết.

Ông Holcombe cho biết thêm các đời Tổng thống Mỹ khác cũng từng đề nghị công bố thông tin về UFO và người ngoài hành tinh, nhưng Quốc hội và chính phủ không đồng ý.

