Theo People, ngày 23/11, Tổng chưởng lý bang Florida James Uthmeier thông báo việc bắt giữ người quản lý cùng 5 nhân viên của lò giết mổ Ali Meat International LLC tại thành phố Orlando.

Các nghi phạm bị bắt giữ ngày 20/11, sau cuộc điều tra kéo dài từ năm 2025.

Theo cơ quan điều tra, trong hai ngày 6 và 7/6/2025, Ali Meat International LLC tổ chức sự kiện giết mổ công khai, cho phép khách hàng mua gia súc và trực tiếp tham gia giết mổ.

Tháng 8/2025, sau khi phát hiện thông tin quảng cáo về sự kiện trên mạng xã hội, một người dân đã gửi 19 đoạn video ghi lại hoạt động tại cơ sở này tới Sở Nông nghiệp và Dịch vụ Người tiêu dùng bang Florida (FDACS).

Cơ quan chức năng bang Florida công bố việc bắt giữ 6 người liên quan đến vụ ngược đãi động vật tại lò giết mổ Ali Meat International LLC. (Ảnh: Văn phòng Tổng chưởng lý bang Florida) ↵

Những đoạn video cho thấy nhiều con cừu bị giết mổ trong khi vẫn còn tỉnh táo. Một số con vật tiếp tục cử động sau khi bị ném vào đống xác động vật.

Ngoài ra, gia súc còn bị chích điện nhiều lần vào vùng miệng và mặt.

Đáng chú ý, theo Tổng chưởng lý bang Florida, các bằng chứng thu thập được cho thấy một bé trai 12 tuổi bị nhân viên lò giết mổ ép cầm dao cắt cổ một con cừu non.

Ông Uthmeier nhận định đây là một trong những vụ ngược đãi động vật nghiêm trọng nhất mà các điều tra viên từng chứng kiến trong sự nghiệp.

Cơ quan chức năng đã đóng cửa lò giết mổ và tiến hành các thủ tục tố tụng đối với những người liên quan.

Nadeem Shakeel (44 tuổi, trú tại Orlando), quản lý lò giết mổ, bị truy tố về nhiều tội danh, trong đó có âm mưu ngược đãi động vật nghiêm trọng với mục đích tra tấn và 9 cáo buộc liên quan đến hành vi ngược đãi động vật nghiêm trọng với mục đích tra tấn.

Một nhân viên có tên Gelacio Santiz (36 tuổi) được cho là đã thừa nhận thực hiện việc giết mổ khi động vật vẫn còn tỉnh táo.

Năm nhân viên bị bắt giữ, có độ tuổi từ 26 đến 57, cũng phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến hành vi ngược đãi và giết hại gia súc.

Nếu bị kết tội theo các cáo buộc hiện tại, Shakeel có thể đối mặt với mức án lên tới 105 năm tù. Năm người còn lại có thể phải chịu mức án từ 10 đến 25 năm tù mỗi người.

Theo cơ quan công tố, 4 nhân viên trong số này là người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp đến từ Mexico, Pakistan và Haiti, đồng thời thuộc diện xem xét xử lý về vấn đề nhập cư.

Hiện cả 6 người đều đang bị giam giữ. Chưa rõ những người này đã có luật sư đại diện hay chưa.