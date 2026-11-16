Bí mật Jensen Huang che giấu hơn một năm và cú sụp đổ tại Nvidia

Ông Jensen Huang phát biểu trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng bên cạnh tại sự kiện “Đầu tư vào nước Mỹ” diễn ra ở Nhà Trắng. Ảnh: EPA-EFE

Tháng 9/2025, tờ New York Times liên hệ Nvidia để hỏi về Megaspeed, một công ty trung tâm dữ liệu tại Singapore do Alice Huang, nữ doanh nhân gốc Trung Quốc, điều hành. Công ty này đã mua hơn 2 tỷ USD thiết bị và công nghệ Nvidia chỉ trong vòng một năm, trở thành một trong những khách hàng chip trí tuệ nhân tạo (AI) lớn nhất tại Đông Nam Á.

Khi được hỏi về mối quan hệ với Alice Huang, ông Jensen Huang tỏ ra không hài lòng trước những suy đoán về sự thân thiết giữa hai người. Nvidia khi đó kiên quyết khẳng định họ chỉ có quan hệ công việc. Madison Huang, con gái và cũng là người giữ vai trò trợ lý cấp cao của ông, cùng đội ngũ truyền thông của tập đoàn đã tích cực bảo vệ lập trường này.

Tuy nhiên, cuối tuần trước, sau khi xuất hiện những thông tin mới về mối quan hệ, Jensen Huang đã thừa nhận với tổng cố vấn pháp lý của Nvidia rằng ông có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với Alice Huang.

Đây không phải bí mật duy nhất của vị CEO 63 tuổi. Ngày 12/11, ông tiếp tục phải đối mặt với thông tin về một mối quan hệ khác, lần này với Kimberly Powell, lãnh đạo bộ phận chăm sóc sức khỏe của Nvidia và là người trực tiếp báo cáo công việc cho ông.

Ban lãnh đạo Nvidia nhanh chóng tổ chức cuộc họp khẩn để xem xét tương lai của Jensen Huang tại tập đoàn. Chưa đầy 24 giờ sau, ông tuyên bố từ chức.

Những câu hỏi quanh hoạt động kinh doanh với Megaspeed

Vào thời điểm các thông tin về Megaspeed xuất hiện, Nvidia đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh. Giá cổ phiếu đưa công ty tiến sát mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD, trong khi nhu cầu chip AI tiếp tục tăng cao.

Megaspeed là một trong những doanh nghiệp trung gian hoạt động tại Đông Nam Á. Các công ty như vậy có thể mua chip Mỹ hợp pháp, xây dựng trung tâm dữ liệu rồi cho các doanh nghiệp Trung Quốc thuê năng lực tính toán. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ nghi ngờ một số doanh nghiệp, trong đó có Megaspeed, đã vi phạm quy định khi chuyển chip sang Trung Quốc.

Theo số liệu được báo New York Times dẫn lại, đến mùa Hè năm 2025, Singapore chiếm 22% doanh thu theo quý của Nvidia, tương đương khoảng 10 tỷ USD, trở thành thị trường mua chip lớn thứ hai của công ty, chỉ sau Mỹ.

Sau khi bài báo về Megaspeed và mối quan hệ giữa Jensen Huang với Alice Huang xuất hiện vào tháng 10/2025, Nvidia thay đổi cách công bố doanh thu theo khu vực. Thay vì dựa trên địa điểm thanh toán, công ty chuyển sang phân loại theo trụ sở của khách hàng. Trước đó, Nvidia giải thích nhiều khách hàng lớn thanh toán qua Singapore do lợi thế thuế, nhưng sản phẩm thường được vận chuyển đến nơi khác.

Các hồ sơ thương mại mà New York Times tiếp cận cho thấy, từ tháng 6/2024 đến tháng 2/2026, một công ty liên kết với Megaspeed tại Malaysia đã mua ít nhất 4,8 tỷ USD thiết bị AI tiên tiến có chứa chip và công nghệ Nvidia.

Nvidia khẳng định Megaspeed là một khách hàng khu vực như những doanh nghiệp khác. Tập đoàn cũng cho biết đã tiến hành điều tra và bác bỏ những cáo buộc cho rằng công ty Singapore này buôn lậu chip sang Trung Quốc.

Những giao dịch nói trên diễn ra trong bối cảnh Washington ngày càng siết chặt kiểm soát xuất khẩu công nghệ bán dẫn tiên tiến. Vấn đề Nvidia bán chip cho Trung Quốc cũng trở thành chủ đề tranh luận trong chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Jensen Huang nhiều lần lập luận rằng việc tiếp tục bán chip cho Trung Quốc sẽ giúp các doanh nghiệp nước này phụ thuộc vào công nghệ Mỹ, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh với Huawei. Ông cũng cho rằng việc duy trì thị trường Trung Quốc có lợi cho hoạt động kinh doanh của Nvidia.

Tháng 12 năm ngoái, ông trở lại Washington và đề xuất cho phép Nvidia bán dòng chip H200, kém tiên tiến hơn Blackwell, cho khách hàng Trung Quốc. Tổng thống Trump tỏ ý cởi mở với đề xuất này, nhưng yêu cầu Chính phủ Mỹ nhận 25% doanh thu từ các thương vụ bán chip. Jensen Huang đồng ý.

Đến tháng 3, các đơn đặt hàng trước từ khách hàng Trung Quốc bắt đầu tăng. Tuy nhiên, việc tiếp cận chip Nvidia vẫn gặp trở ngại khi Bắc Kinh chưa đồng ý để các doanh nghiệp trong nước mua dòng H200. Những bất đồng này cho thấy hoạt động kinh doanh của Nvidia tại Trung Quốc chịu tác động trực tiếp từ cả chính sách xuất khẩu của Mỹ lẫn quyết định của phía Trung Quốc.

Khủng hoảng niềm tin trong nội bộ Nvidia

Trong khi các câu hỏi về hoạt động kinh doanh với Megaspeed chưa được giải quyết triệt để, những thông tin về đời tư của Jensen Huang tiếp tục gây sức ép lên Nvidia.

Sau khi thừa nhận mối quan hệ với Alice Huang, ông đã gửi lời xin lỗi tới nhân viên, thừa nhận không chung thủy với vợ và cho biết hành động của mình đã làm tổn thương gia đình. Ông cũng cam kết sẽ khôi phục niềm tin của nhân viên và hội đồng quản trị.

Tuy nhiên, vài ngày sau, báo New York Times tiếp tục đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa ông với Kimberly Powell, người đứng đầu bộ phận y tế của Nvidia. Hai người được cho là đã có những cử chỉ thân mật tại hội nghị thường niên của công ty ở San Jose.

Thông tin này khiến hội đồng quản trị Nvidia tổ chức cuộc họp khẩn với sự tham gia của cả 10 thành viên. Theo bài báo, việc xuất hiện thêm một mối quan hệ với nhân viên cấp dưới khiến vấn đề không còn đơn thuần là chuyện đời tư. Nó đặt ra câu hỏi về việc người đứng đầu tập đoàn có tuân thủ những quy tắc ứng xử mà chính công ty đề cao hay không.

Trong quản trị doanh nghiệp, việc một CEO không trung thực với hội đồng quản trị, đặc biệt khi công ty đang đối mặt với khủng hoảng, có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin nội bộ. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng dẫn tới quyết định từ chức của Jensen Huang.

Ngày 12/11, Nvidia thông báo ông rời vị trí CEO và bổ nhiệm Giám đốc tài chính Colette Kress làm quyền điều hành. Sự ra đi của người sáng lập đặt tập đoàn trước một giai đoạn chuyển tiếp đáng chú ý, trong bối cảnh Nvidia giữ vai trò trung tâm trong làn sóng đầu tư AI toàn cầu.

Những diễn biến này cũng làm dấy lên câu hỏi về cách Nvidia quản trị rủi ro khi quy mô và ảnh hưởng của tập đoàn ngày càng lớn. Từ các mối quan hệ cá nhân của lãnh đạo đến hoạt động kinh doanh xuyên biên giới và việc tuân thủ quy định xuất khẩu, những vấn đề tưởng như tách biệt đã cùng hội tụ thành một cuộc khủng hoảng, dẫn tới sự ra đi của người từng được xem là nhân vật không thể thay thế tại Nvidia.