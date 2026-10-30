'Bí mật động trời' trong chiếc túi nilon đen trên ô tô của Nguyễn Anh Tuấn SN 1998

Ngày 30/10, tin từ Công an phường Bình Long, TP Đồng Nai cho biết, đơn vị đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Anh Tuấn, tên thường gọi là Bờm, sinh năm 1998, thường trú tại tổ 4, ấp Hoa Lư, xã Lộc Thạnh, thành phố Đồng Nai về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn, Ảnh: CA.

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 27/10, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về một nam thanh niên điều khiển ô tô có biểu hiện nghi vấn tại khu vực đường Lương Thế Vinh, khu phố Xa Cam, phường Bình Long, lực lượng Công an phường đã nhanh chóng tổ chức tuần tra, kiểm tra và phát hiện vụ việc có dấu hiệu liên quan đến ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện một nam thanh niên đang dừng ôtô, biển số 93A-258.15 bên lề đường.

Qua kiểm tra phương tiện, người và khu vực xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện một túi nylon màu đen, bên trong có 02 gói nylon, mỗi gói chứa 50 viên nén màu hồng hình chữ nhật và 01 gói nylon chứa chất tinh thể màu trắng, nghi là ma túy.

Theo lời khai ban đầu, nam thanh niên khai tên Nguyễn Anh Tuấn, tên thường gọi là Bờm, sinh năm 1998, thường trú tại tổ 4, ấp Hoa Lư, xã Lộc Thạnh, thành phố Đồng Nai.

Tuấn khai nhận số tang vật trên là ma túy mua từ một người đàn ông chưa rõ lai lịch thông qua ứng dụng Telegram với số tiền 25 triệu đồng, sau đó dự định bán lại để kiếm lời. Trong lúc chờ giao dịch, Tuấn bị lực lượng Công an phát hiện, kiểm tra.

Công an phường Bình Long đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ và niêm phong tang vật theo quy định; đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và những người có liên quan để xử lý theo pháp luật