Bí mật đen tối của nhân viên tang lễ suốt 11 năm: Nhổ răng vàng 250 thi thể, trộm 8 kg vàng, cùng vợ sống xa hoa

Một nhân viên tang lễ tại Đức bị cáo buộc lợi dụng công việc để trộm vàng từ răng người đã khuất, đồng thời lấy cắp trang sức và đồng hồ đặt trong quan tài.

Trong khoảng 11 năm, người đàn ông này đã nhắm vào ít nhất 250 thi thể, chiếm đoạt khoảng 8 kg kim loại quý trị giá 250.000 euro (khoảng 7,2 tỷ đồng).

Người đàn ông 63 tuổi, được xác định là Karl-Heinz K., làm việc tại một nghĩa trang ở bang Baden-Württemberg, Đức. Từ năm 2013 đến năm 2024, ông ta đã lợi dụng vị trí công việc để lấy trộm tài sản của những người đã khuất trước khi họ được an táng hoặc hỏa táng.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Reuters)

Theo hồ sơ điều tra, Karl-Heinz K. sử dụng các dụng cụ như kìm để nhổ răng vàng khỏi miệng thi thể. Sau đó, ông ta dùng búa đập vỡ những chiếc răng này để tách lấy phần vàng bên trong.

Ngoài việc lấy vàng từ răng người chết, người đàn ông còn trộm trang sức và nhiều món đồ có giá trị được đặt trong quan tài. Trong suốt 11 năm, hành vi của Karl-Heinz K. được cho là đã ảnh hưởng đến ít nhất 250 thi thể. Tổng khối lượng kim loại quý bị chiếm đoạt ước tính khoảng 8 kg, với giá trị lên tới 250.000 euro.

Người vợ đã ly thân của ông ta, Simone, cũng bị xác định có liên quan đến vụ việc. Theo hồ sơ, người phụ nữ đảm nhận việc mang số vàng và trang sức trộm được đi bán để thu tiền.

Tại tòa, Simone thừa nhận cuộc sống của hai người ngày càng xa hoa nhờ số tài sản bất chính này. Họ liên tục đổi sang những chiếc xe đắt tiền hơn, chuyển đến những căn nhà rộng lớn hơn và thậm chí mua vé năm hạng VIP tại Europa-Park, một trong những công viên giải trí nổi tiếng ở Đức.

Ngày 14/10, Tòa án khu vực Freiburg tuyên phạt Karl-Heinz K. 2 năm 6 tháng tù giam về các tội trộm cắp và xúc phạm thi thể. Trong khi đó, Simone bị tuyên phạt 18 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Đáng chú ý, ngoài hành vi trộm cắp tài sản, Karl-Heinz K. còn bị phát hiện từng tự ý chụp ảnh thi thể Dana Walleser, một phụ nữ 46 tuổi bị sát hại dã man, rồi gửi những hình ảnh này cho bạn bè qua ứng dụng WhatsApp.

Sự việc khiến gia đình nạn nhân vô cùng phẫn nộ. Họ cho rằng ngay cả khi Dana đã qua đời, quyền riêng tư và phẩm giá của cô vẫn bị xâm phạm nghiêm trọng.

Corina Apachite, 48 tuổi, chị gái của Dana, đau đớn cho biết em gái mình ngay cả sau khi chết vẫn không thoát khỏi bạo lực do đàn ông gây ra.

Trước những hành vi này, tòa án yêu cầu Karl-Heinz K. bồi thường 2.000 euro (khoảng 53 triệu đồng) cho gia đình nạn nhân nhằm bù đắp tổn thất tinh thần.

Tuy nhiên, người thân của Dana cho rằng mức bồi thường cũng như hình phạt dành cho bị cáo vẫn quá nhẹ, đồng thời bày tỏ sự thất vọng trước phán quyết của tòa án.