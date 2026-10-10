Bí mật đằng sau biệt thự 7 tỷ won nơi Lee Min Ho sinh sống

Khu chung cư này được xây dựng trên nền của khu chung cư Jeongsu, trước đây do Đệ nhất phu nhân Yuk Young Soo thành lập. Trong khi đó, bộ phim The Assassin(s) có sự tham gia của Lee Min Ho lấy bối cảnh ngày 15/8/1974 tại Hàn Quốc, tái hiện lại hậu quả của vụ ám sát hụt cố Tổng thống Park Chung Hee và vụ việc viên đạn lạc đã cướp đi sinh mạng Đệ nhất phu nhân Yuk Young Soo tại Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc.

Theo thông tin từ ngành bất động sản ngày 10/10, khu căn hộ cao cấp tại Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul, nơi Lee Min Ho sinh sống, có tên là ‘Nonhyeon La Folium’. Được xây dựng bởi Samsung Heavy Industries và hoàn thành vào năm 2012, khu phức hợp này là nơi ở cao cấp gồm 18 căn hộ trải rộng trên 18 tầng nổi và hai tầng hầm. Nó bao gồm 16 căn hộ có diện tích riêng 240m² và 2 căn hộ có diện tích riêng 263m². Lee Min Ho được biết là sở hữu một căn penthouse có diện tích riêng 263m².

Lee Min Ho đã mua căn hộ 240m² vào năm 2013 với giá 2,98 tỷ won (tương đương khoảng 58 tỷ đồng) và mua căn hộ 263m² với giá 5 tỷ won (khoảng hơn 96 tỷ đồng) vào năm 2015. Sau đó, vào năm 2017, anh đã bán căn hộ 240m² với giá 3,95 tỷ won, thu về lợi nhuận khoảng 1 tỷ won (khoảng hơn 19 tỷ đồng). Hiện tại, giá thị trường cho một căn hộ 240m² tại Nonhyeon La Polium dao động từ 6,5 tỷ đến 7 tỷ won. Riêng đối với căn Jeonse, giá ước tính khoảng 4,5 tỷ won dựa trên diện tích độc quyền 240m².

Nonhyeon La Polium là khu dân cư cao cấp nằm trên một ngọn đồi ở Nonhyeon-dong. Tên gọi "La Polium" bắt nguồn từ "Polium", nghĩa là rừng. Đúng như tên gọi, nơi đây sở hữu không gian xanh rộng rãi hơn so với các biệt thự cao cấp khác, và tất cả các căn hộ đều hướng về phía Nam, đảm bảo ánh sáng tự nhiên tuyệt vời. Mỗi căn hộ được trang bị bốn chỗ đậu xe. Nơi đây được cư dân ưa chuộng nhờ kiến ​​trúc ngoại thất theo phong cách châu Âu và thiết kế phân chia không gian tỉ mỉ. Một ưu điểm khác là sự riêng tư được đảm bảo, chỉ có hai căn hộ trên mỗi tầng.

Mặc dù là biệt thự cao cấp, nơi đây được trang bị đầy đủ các tiện ích cộng đồng, bao gồm phòng tập golf trong nhà, trung tâm thể dục, phòng massage, rạp chiếu phim và phòng tiệc. Hơn nữa, khu căn hộ này còn có ưu điểm là kiểm soát chặt chẽ người ngoài bằng đội ngũ bảo vệ túc trực 24/24, 22 camera CCTV, hệ thống kiểm soát ra vào bằng thẻ RF và cảm biến hồng ngoại bên ngoài. Nhờ những ưu điểm này, một lượng lớn cư dân là người nổi tiếng.

Nằm cách ga tàu điện ngầm Gangnam-gu Office Station sáu phút đi bộ, Nonhyeon La Polium có vị trí thuận lợi để tiếp cận các trung tâm mua sắm và ăn uống tại khu vực Apgujeong Rodeo, Cheongdam-dong và công viên Dosan. Nơi đây cũng dễ dàng kết nối với các tuyến đường huyết mạch như Hakdong-ro và Eonju-ro, giúp việc di chuyển đến các khu kinh doanh trọng điểm như Gangnam, Yeouido và Gwanghwamun trở nên thuận tiện. Tuy nhiên, một nhược điểm là việc đi bộ khá khó khăn do độ dốc của các con đường xung quanh.

Lý do địa điểm này gần đây trở thành chủ đề bàn luận là vì nó nằm trên khu đất của Nonhyeon La Polium. Khu đất này trước đây là nơi tọa lạc của khu chung cư Jeongsu, được thành lập bởi Đệ nhất phu nhân Yuk Young Soo. Khu chung cư này, nơi đặt Trung tâm Đào tạo nghề Jeongsu, một trường kỹ thuật do Đệ nhất phu nhân thành lập và Quỹ Yuk Young, đã bị phá dỡ để nhường chỗ cho Nonhyeon La Polium.