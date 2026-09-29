Bí mật chưa công bố về chiến dịch máy nhắn tin nhắm vào Hezbollah

Bộ đàm được sử dụng bởi thành viên lực lượng Hezbollah tại Beirut, Liban ngày 18/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Những thông tin này được công bố sau khi các quy định kiểm duyệt liên quan đến chiến dịch bí mật của Israel được nới lỏng.

Bộ phim mang tên "Paging Hezbollah", do đạo diễn Justin Polk thực hiện, cho biết chiến dịch của cơ quan tình báo Mossad đã khiến khoảng 3.500 thành viên Hezbollah thiệt mạng hoặc bị thương. Chiến dịch diễn ra vào tháng 9/2024, khi hàng loạt máy nhắn tin được sử dụng bởi các thành viên Hezbollah đồng loạt phát nổ tại Liban.

Bộ phim mô tả cách Israel thâm nhập mạng lưới liên lạc của Hezbollah thông qua việc thiết kế thiết bị, đồng thời xâm nhập chuỗi cung ứng của lực lượng này. Các máy nhắn tin sau đó được thiết kế, quảng bá và đưa vào Liban bằng nhiều phương thức, trong khi Hezbollah được thuyết phục rằng những thiết bị này an toàn và đáng tin cậy.

Một chi tiết mới được tiết lộ là Israel đã loại bỏ một thành viên Hezbollah vì người này nghi ngờ các máy nhắn tin có thể bị gài thiết bị theo dõi hoặc chất nổ và tìm cách kiểm tra chúng. Người này bị hạ sát cùng một người khác mà Israel xác định là mục tiêu của chiến dịch, trong khi người thực sự bị nghi ngờ phát hiện hoạt động của Israel được coi là thiệt hại ngoài dự kiến.

Khi những nghi vấn ngày càng gia tăng, Iran được cho là đã chuyển tới cho lực lượng Hezbollah một thiết bị X-quang chuyên dụng để kiểm tra xem các máy nhắn tin có chứa chất nổ hay không. Israel sau đó cũng tấn công phá hủy thiết bị này, tạo ấn tượng rằng mục tiêu của cuộc tấn công là một cơ sở hoặc thiết bị khác.

Bộ phim cũng công bố những nội dung từng được cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đề cập trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình N12 ngay sau chiến dịch nhưng khi đó chưa được phép công bố.

Ông Gallant cho biết quyết định tiến hành chiến dịch được thúc đẩy bởi nguy cơ hoạt động của Israel bị phát hiện. Theo ông, vào tuần đầu tiên của tháng 8/2024, Israel phát hiện một thành viên Hezbollah nghi ngờ các máy nhắn tin có vấn đề.

Ông Gallant cho biết Israel sau đó đã tiến hành các hoạt động nhằm loại bỏ người này cùng một số mục tiêu khác. Khi phát hiện các thiết bị kiểm tra đang được đưa tới để kiểm tra máy nhắn tin, Israel tiếp tục hành động nhằm ngăn nguy cơ chiến dịch bị lộ.

Theo cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel, vào giữa chiến dịch, phía Israel phát hiện các máy nhắn tin đang được kiểm tra. Khi đó, Israel đứng trước lựa chọn tiếp tục chờ đợi và đối mặt nguy cơ bị phát hiện hoặc nhanh chóng triển khai chiến dịch.

Bộ phim dự kiến được công chiếu ngày 30/10 tới, với các cuộc phỏng vấn Thủ tướng Benjamin Netanyahu, cựu Giám đốc Mossad David Barnea và Tư lệnh Bộ Chỉ huy miền Bắc Israel, Thiếu tướng Ori Gordin.

Theo trang tin Ynet, ông Netanyahu cũng từng tiết lộ một số thông tin về chiến dịch vào tháng 4/2025, dù khi đó những thông tin này vẫn thuộc diện mật. Trong một bài phát biểu tại hội nghị, ông Netanyahu cho biết vào tuần thứ ba của tháng 9/2024, Israel phát hiện Hezbollah đã gửi ba máy nhắn tin tới Iran để kiểm tra. Trước đó, Israel được cho là đã phá hủy một thiết bị quét mà Hezbollah chuẩn bị đưa tới, đồng thời tiêu diệt người vận hành thiết bị này.

Loạt vụ nổ máy nhắn tin ngày 17/9/2024 và các vụ nổ thiết bị liên lạc tiếp theo ngày 18/9 đã gây thương vong lớn tại Liban và trở thành một trong những chiến dịch tình báo bí mật đáng chú ý nhất của Israel nhằm vào Hezbollah trong những năm gần đây.