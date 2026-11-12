Bí mật ẩm thực 1.300 năm ẩn mình dưới sắc lá đỏ Nhật Bản

Món tempura lá phong được chế biến tại một cửa hàng ở thành phố Minoo, tỉnh Osaka, miền Tây Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Dọc con đường từ ga Minoo của tuyến đường sắt Hankyu đến thác nước nổi tiếng trong công viên Minoo, hàng loạt cửa hàng lưu niệm và quán trà bày bán món ăn đặc biệt này. Những chiếc lá phong được tẩm bột, chiên vàng giòn, mang hương vị thơm bùi. Bên cạnh cách chế biến truyền thống, thực khách còn có thể lựa chọn các vị như đường nâu, bột đậu nành rang hay ớt bột.

Theo Hiệp hội Du lịch thành phố Minoo, món ăn bắt nguồn từ câu chuyện về En no Gyoja, người được xem là ông tổ của pháp môn tu khổ hạnh Shugendo. Tương truyền, sau khi ngắm những chiếc lá phong phản chiếu tuyệt đẹp trên mặt nước dưới chân thác, ông đã ca ngợi vẻ đẹp ấy và đem lá phong chế biến thành món ăn mời những người hành hương, khách bộ hành qua đường.

Tại cửa hàng Hisakuni Kousendo, nơi bắt đầu kinh doanh món tempura lá phong từ năm 1940, nguyên liệu chủ yếu được lấy từ khu rừng trồng riêng của gia đình. Những chiếc lá sau khi thu hái được ngâm muối hơn một năm, rồi xử lý để giảm độ mặn trước khi chế biến.

Công đoạn tiếp theo đòi hỏi sự tỉ mỉ: lá được nhúng vào hỗn hợp bột mì, đường hạt thô và vừng trắng, sau đó chiên ở nhiệt độ khoảng 160 độ C trong 20 phút. Trong suốt quá trình này, người làm bánh phải liên tục dùng đũa trở đều để lá chín vàng. Sau khi chiên, bánh được để ráo dầu qua đêm, tạo độ giòn xốp và nhẹ vị.

Món tempura lá phong được chế biến tại một cửa hàng ở thành phố Minoo, tỉnh Osaka, miền Tây Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Bà Kahori Hisakuni, 57 tuổi, chủ cửa hàng đời thứ ba, mô tả món bánh có hương thơm dịu như karinto - loại bánh chiên phủ đường nâu truyền thống của Nhật Bản - cùng vị ngọt thanh, không quá đậm.

Khoảng 15 năm trước, theo đề xuất của các cơ sở kinh doanh địa phương nhằm làm phong phú thêm trải nghiệm ẩm thực cho du khách, cửa hàng Hisakuni Kousendo bắt đầu phát triển nhiều hương vị mới. Với mỗi loại, nguyên liệu có thể được trộn trực tiếp vào bột trước khi chiên hoặc rắc lên bánh sau khi chế biến. Đáng chú ý, công việc chiên bánh tại cửa hàng hiện vẫn do bà Setsuko, mẹ chồng 83 tuổi của bà Kahori và cũng là chủ cửa hàng đời trước, đảm nhiệm.

Tempura lá phong được bán quanh năm, nhưng lượng tiêu thụ tăng mạnh nhất vào tháng 11, khi mùa lá đỏ bước vào thời điểm đẹp nhất. Mỗi ngày, cửa hàng có thể đón tới 300 lượt khách ghé thăm.

Với bà Kahori, điều quan trọng không chỉ là giữ gìn cách làm món bánh truyền thống mà còn là giúp du khách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của Minoo. Bà mong muốn mọi người có thể vừa thưởng thức món tempura lá phong, vừa ngắm nhìn khung cảnh mùa Thu đặc trưng của vùng đất này.