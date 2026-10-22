Bị mạo danh lập doanh nghiệp, người dân nhận nợ thuế phải làm gì?

Cán bộ ngành thuế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng công nghệ và tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Chiều 22/10, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Thuế TP Hồ Chí Minh, cho biết việc tiếp nhận, xác định và giải quyết phản ánh cá nhân bị giả mạo thông tin để đăng ký, thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan đăng ký kinh doanh. Vì vậy, người dân cần liên hệ cơ quan này để được tiếp nhận, xem xét, giải quyết.

Theo ông Dũng, Thuế Thành phố đã công khai thông tin đường dây nóng trên trang thông tin điện tử và các kênh truyền thông để người dân kịp thời phản ánh việc bị giả mạo thông tin. Đây là cơ sở để đơn vị tiếp nhận, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý theo thẩm quyền.

Thời gian tới, Thuế TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp cơ quan đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính định kỳ chuyển thông tin phản ánh, phối hợp xem xét, giải quyết, bảo đảm xử lý kịp thời kiến nghị của cá nhân.

Ông Dũng cho biết, ngày 21/10/2026, Cục Thuế đã ban hành văn bản số 7894/CT-NVT hướng dẫn phối hợp giải quyết các trường hợp cá nhân phản ánh bị mạo danh thông tin để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Trước đó, Bộ Tài chính và UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo phối hợp xử lý phản ánh giả mạo, lấy cắp thông tin và những trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ngành thuế TP Hồ Chí Minh đưa ra cảnh báo người dân cần cảnh giác trước tình huống về mạo danh thành lập doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ

Về giải pháp tháo gỡ khó khăn, Cục Thuế đang nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hướng xử lý đối với trường hợp cá nhân bị mạo danh thông tin để đăng ký kinh doanh.

Liên quan đến việc rút ngắn thời gian nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp, ông Dũng cũng cho biết, doanh nghiệp khi làm hồ sơ giải thể thường gặp những vướng mắc như: chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế hoặc đã ngừng hoạt động lâu ngày, không còn nhân sự và người đại diện phối hợp cung cấp hồ sơ, giải trình. Đối với doanh nghiệp có nhiều đơn vị phụ thuộc, hoạt động tại nhiều địa bàn hoặc có giao dịch cần xác minh, đối chiếu, việc tổng hợp và xử lý nghĩa vụ thuế có thể cần thêm thời gian để nộp hồ sơ giải thể thuế.

Ông Dũng lưu ý, doanh nghiệp không còn phát sinh doanh thu không đồng nghĩa đã hoàn thành nghĩa vụ thuế. Cơ quan thuế sẽ căn cứ tình trạng hồ sơ, dữ liệu quản lý để xác định nghĩa vụ còn tồn tại và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục. Đối với doanh nghiệp còn nghĩa vụ kê khai, quyết toán hoặc nợ thuế, cơ quan thuế sẽ xác định nội dung chưa hoàn thành, hướng dẫn bổ sung hồ sơ, nộp các khoản thuế còn thiếu và xử lý nghĩa vụ liên quan. Theo hướng dẫn của Cục Thuế, cơ quan thuế sẽ rà soát, chỉ thông báo một lần để người nộp thuế biết và hoàn thành nghĩa vụ.

Để chủ động chuẩn bị hồ sơ, người nộp thuế có thể quét mã QR trong thư ngỏ của Cục Thuế, tải tài liệu hướng dẫn hoàn thiện thủ tục chấm dứt hoạt động, giải thể doanh nghiệp. Thuế Thành phố tiếp tục hỗ trợ qua các kênh điện tử, thông báo cụ thể nội dung còn thiếu, hạn chế việc bổ sung nhiều lần.

Ông Dũng cũng cho biết, đối với doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, không còn khả năng liên hệ hoặc chưa chủ động phối hợp, cơ quan thuế tiếp tục xác minh, phối hợp cơ quan liên quan xử lý. Mục tiêu là rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đủ điều kiện, giảm chi phí tuân thủ, đồng thời bảo đảm xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế và thu đúng, thu đủ ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, thời gian xử lý hồ sơ giải thể phụ thuộc vào việc doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, kê khai và thanh toán đầy đủ nghĩa vụ thuế; hồ sơ đủ điều kiện sẽ được giải quyết kịp thời.