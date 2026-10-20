Bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp, gõ cửa khắp nơi không cơ quan nào chịu giải quyết

Giám đốc thật cũng bị mạo danh

Anh Trần Anh Dũng, giám đốc doanh nghiệp công nghệ tại Hà Nội cho biết, không nghĩ có ngày anh gặp rắc rối lớn với một công ty mà anh chưa từng biết đến nhưng anh lại "đại diện theo pháp luật" cho công ty.

Anh kể, ngày 8/9, anh nhận được thông báo từ Thuế cơ sở 6 Hà Nội. Văn bản nêu, anh là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ số Anh Dũng. Doanh nghiệp này bị xác định không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày, với số thuế còn nợ tính đến ngày 8/9 là 795.150 đồng.

Anh Dũng khẳng định chưa từng thành lập công ty này. Anh cũng chưa ký bất kỳ hồ sơ, giấy tờ nào liên quan đến việc đăng ký hoặc hoạt động của doanh nghiệp.

Anh Trần Anh Dũng bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 8/9. Ảnh: Việt Linh

Tìm hiểu thông tin đăng ký doanh nghiệp mạo danh mình, anh nhận thấy điểm khác thường, tuy số căn cước công dân (CCCD) đúng của anh, nhưng địa chỉ thường trú lại khác. Anh gọi đến số điện thoại doanh nghiệp công bố nhưng không nhận được phản hồi.

Theo anh Dũng, công ty này được thành lập vào năm 2015, cùng thời điểm anh đang làm việc tại một doanh nghiệp quốc phòng. Theo quy định, tại thời điểm đó, mọi cán bộ ở doanh nghiệp mà anh làm việc đều không được thành lập, góp vốn vào doanh nghiệp khác.

Từ những dữ liệu thu thập được, anh nghi ngờ thông tin cá nhân đã bị ai đó lấy cắp để lập Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ số Anh Dũng.

Anh Trần Anh Dũng kể lại sự việc, phát hiện điểm bất thường của doanh nghiệp mạo danh mình. Video: Lộc Liên

Trong lúc chờ làm rõ sự việc, công việc của anh Dũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Doanh nghiệp công nghệ do anh điều hành có các dự án tại Singapore và Đài Loan gặp khó khăn do anh không thể đến đó xử lý công việc được.

Theo kế hoạch, giữa tháng 10 này, anh Dũng sẽ sang Singapore công tác, sau đó đến Đài Loan làm việc. Tuy nhiên, thông báo tạm hoãn xuất cảnh đã "khóa" chặt mọi hoạt động của anh. Việc giám đốc không thể trực tiếp gặp đối tác vì vướng nợ thuế cũng khiến họ đặt câu hỏi về anh và uy tín doanh nghiệp.

Gửi đơn nhiều nơi, sốt ruột chờ đợi

Phản ánh tới phóng viên Tiền Phong, anh Nguyễn Duy Ánh (ở TPHCM) cho biết, đã hơn một năm qua, anh liên hệ cơ quan thuế, Sở Tài chính TPHCM và công an để đề nghị xác minh việc thông tin cá nhân bị sử dụng đăng ký doanh nghiệp. Đến nay, anh vẫn chờ văn bản xác nhận từ cơ quan công an để có cơ sở tiếp tục xử lý hồ sơ.

Anh Ánh phát hiện Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Nguyễn Ánh Vina, thành lập ngày 7/6/2023, sử dụng thông tin cá nhân của anh làm người đại diện theo pháp luật khi định danh doanh nghiệp trên VNeID.

Anh Nguyễn Duy Ánh bị mất CCCD năm 2022, có xác nhận của cơ quan công an. Doanh nghiệp dùng CCCD anh Ánh bị mất đăng ký lập doanh nghiệp vào năm 2023. Ảnh: NVCC

Theo anh, hồ sơ đăng ký có dấu hiệu bất thường về CCCD. Anh bị mất CCCD cấp ngày 3/6/2022, trình báo công an ngày 22/9/2022 và được cấp CCCD mới ngày 14/10/2022. Tuy nhiên, người thành lập Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Nguyễn Ánh Vina đã sử dụng thông tin CCCD anh Ánh làm rơi.

Anh Ánh nói "chữ ký trên giấy đăng ký doanh nghiệp, giấy ủy quyền và các tài liệu liên quan công ty trên không phải của tôi, tôi không thành lập công ty này".

Sau khi trình báo Công an phường An Hội Tây, nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở, anh Ánh cho biết, đã nhận được văn bản trả lời. Tuy nhiên, theo anh, văn bản này chưa được Phòng Đăng ký kinh doanh TPHCM chấp nhận làm căn cứ thực hiện thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đến nay, dù đã liên hệ nhiều cơ quan chức năng, anh vẫn chưa tháo gỡ được vướng mắc. Đáng lo hơn là, doanh nghiệp do anh thực sự lập ra và điều hành bị cơ quan thuế xếp vào diện rủi ro cao, không được chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Thuế cơ sở 15 TPHCM đã gửi thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với anh, chuyến công tác đến Singapore dự kiến vào tháng 11 phải hủy.

Anh Dương Đức Hải, chuyên viên làm việc tại sân bay Nội Bài cũng cho biết, anh phát hiện mình đứng tên đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thu mua Phế liệu Đức Hải, qua hệ thống eTax Mobile vào tháng 9/2026. Anh khẳng định, không thành lập, ký hồ sơ hay tham gia điều hành doanh nghiệp.

Kiểm tra qua eTax Mobile, anh Hải cho biết, doanh nghiệp mạo danh anh hiện ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Ảnh: Việt Linh

Ngày 22/9, Thuế cơ sở 24 Hà Nội đã thông báo tạm hoãn xuất cảnh với anh Hải.

Ngày 28/9, anh gửi đơn đề nghị xác minh và làm việc trực tiếp với Thuế cơ sở 24. Cơ quan thuế ghi nhận nội dung anh trình báo, đồng thời kiến nghị lãnh đạo tạm thời dừng biện pháp tạm hoãn xuất nhập cảnh cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng. Biên bản cũng đề xuất phối hợp xác minh với công an và Sở Tài chính Hà Nội. Tuy nhiên, đây cũng mới chỉ là kiến nghị.

Cùng ngày, anh Hải gửi đơn đến Sở Tài chính Hà Nội và trình báo Công an xã Ô Diên, nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. Ngày 5/10, anh tiếp tục gửi văn bản lần thứ hai, kèm hồ sơ đến cả ba cơ quan. Đến hiện tại, anh vẫn chưa nhận được phản hồi mới về kết quả xác minh.

Lo ngay ngáy vì doanh nghiệp ma xuất hoá đơn 'khủng'

Tại Cần Thơ, anh Ngô Mạnh Quyền cho biết, từ đầu năm 2026, anh phát hiện mình bị mạo danh đứng tên làm giám đốc Công ty TNHH TMDV Cơ giới Vận tải Phát Mạnh Quyền . Doanh nghiệp này bị cảnh báo rủi ro cao về thuế, hóa đơn và ở tình trạng 06 - không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Anh Quyền đã phản ánh qua eTax Mobile, đồng thời gửi đơn tố giác tội phạm đến Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP Cần Thơ. Theo anh, PC03 lập phiếu chuyển đơn đến Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính TP Cần Thơ. Sau đó, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động; nếu không thực hiện, doanh nghiệp có thể bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Thế nhưng việc vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Chi cục Thuế khu vực IV tỉnh Hậu Giang (năm 2024) đã cảnh báo rủi ro cao về thuế với Công ty TNHH TMDV Cơ giới Vận tải Phát Mạnh Quyền.

Anh Quyền còn cho biết, đã tìm thấy văn bản cảnh báo rủi ro cao về thuế và hóa đơn đối với doanh nghiệp trên website của cơ quan thuế tỉnh Hậu Giang (cũ). Trong khoảng hai tháng, doanh nghiệp này đã xuất hóa đơn với tổng giá trị hàng hóa bán ra trên 42 tỷ đồng.

“Tôi gửi đơn rồi lại nhận phiếu chuyển đơn, nhưng không ai làm rõ việc tôi bị giả mạo”, anh Quyền nói, đồng thời bày tỏ mong muốn cơ quan công an, đăng ký kinh doanh và thuế có đầu mối phối hợp, xác minh hồ sơ và xử lý trường hợp mạo danh.