Bí kíp của nhà vô địch Olympia 2026: Biến lợi thế chuyên Sử thành điểm mạnh

Đoàn Lê Anh Đức (sinh năm 2009), học sinh lớp 12 Sử 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, gây ấn tượng với profile học tập đáng nể: - Đỗ 4 trường chuyên: Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Chuyên Ngoại ngữ. - Đỗ nguyện vọng 1 vào THPT Chu Văn An. - Giải Nhất học sinh giỏi Lịch sử cấp Quận. - Giải Khuyến khích học sinh giỏi Lịch sử cấp Thành phố. - Giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi do Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức. - Có sở trường Lịch sử, yêu thích văn chương và thơ ca cách mạng. - Có thể ghi nhớ và hát quốc ca của 135 quốc gia, từng thể hiện quốc ca Cuba, Angola, Sri Lanka và Maldives. Trên hành trình Olympia năm thứ 26, Anh Đức từng giành 230 điểm ở vòng Tuần, 330 điểm ở vòng Tháng và 220 điểm ở vòng Quý IV để giành vé vào Chung kết. Đặc biệt, nam sinh đã xuất sắc giành 240 điểm trong trận Chung kết năm, chính thức trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế Olympia 2026.

Trong buổi giao lưu tại Báo Tiền Phong sau khi giành ngôi vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, Đoàn Lê Anh Đức đã chia sẻ về hành trình học tập cũng như những lựa chọn giúp cậu bạn tạo nên dấu ấn tại sân chơi kiến thức này.

Từ lớp Toán đến lựa chọn theo đuổi chuyên Sử

Một trong những điều đáng chú ý ở Anh Đức là quyết định theo đuổi môn Lịch sử dù từng được định hướng học chuyên sâu về Toán.

Anh Đức kể, từ những năm tiểu học, nam sinh đã yêu thích Lịch sử và dành thời gian tìm hiểu các lĩnh vực khoa học xã hội. Khi vào lớp 6, Đức được xếp vào lớp Toán và tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi môn học này. Tuy nhiên, Đức nhận ra bản thân không thực sự muốn đi theo hướng đó mà mong được tiếp tục theo đuổi đam mê với Lịch sử.

Nhà vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2026.

Đến cuối năm lớp 7, các thầy cô giáo phát hiện năng khiếu và sự yêu thích đặc biệt của Đức với môn học này. Do Hà Nội không tổ chức kỳ thi học sinh giỏi dành cho học sinh lớp 8 trở xuống, nam sinh đã tham gia kỳ thi cấp Quận với tư cách học sinh lớp 9 và giành giải Nhất, đồng thời trở thành thủ khoa.

Quyết định theo đuổi chuyên Sử cũng tạo nên màu sắc riêng cho Anh Đức khi tham gia Đường Lên Đỉnh Olympia. Cậu bạn nhìn nhận học sinh chuyên Sử hay các môn khoa học xã hội thường có phần bất lợi so với thí sinh thuộc các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, thay vì coi đó là trở ngại, Đức cho rằng đây chính là cơ hội để tạo ra lợi thế riêng.

Theo Anh Đức, kiến thức Lịch sử và các môn Khoa học xã hội giúp cậu bạn có thế mạnh ở những câu hỏi thuộc nhóm lĩnh vực này. Việc không có quá nhiều thí sinh cùng nền tảng cũng khiến cách tiếp cận của Đức trở nên khác biệt.

6 năm theo đuổi Olympia, đặt kiến thức lên trước kết quả

Hành trình đến với Đường Lên Đỉnh Olympia của Anh Đức kéo dài 6 năm. Dù luôn mong muốn tiến xa trong cuộc thi, nam sinh cho biết bản thân không đặt nặng việc phải giành chiến thắng hay góp mặt ở trận Chung kết năm bằng mọi giá. Thay vào đó, Đức muốn tập trung nâng cao kiến thức và kỹ năng của bản thân trước khi nghĩ đến kết quả. Đây cũng là cách Đức duy trì sự kiên trì trong suốt quá trình chuẩn bị cho cuộc thi.

Khi được hỏi về phần thi tự tin nhất và phần thi khiến mình lo lắng nhất, Anh Đức cho biết Vượt Chướng Ngại Vật là phần cậu bạn cảm thấy có thế mạnh, trong khi Tăng tốc lại khiến bản thân áp lực hơn.

Đức dự đoán câu cuối phần thi Vượt chướng ngại vật có thể liên quan đến Khoa học xã hội - lĩnh vực cậu bạn tự tin hơn.

Trong trận Chung kết, một quyết định đáng chú ý của nam sinh là sử dụng Ngôi sao hy vọng ở phần thi Về đích dù đang dẫn đầu. Anh Đức cho biết lựa chọn này đến từ kinh nghiệm, chiến thuật của bản thân và những lời tư vấn từ các tiền bối trước trận đấu.

Với gói câu hỏi đã chọn, hai câu đầu thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên khá khó. Tuy nhiên, Đức dự đoán câu cuối có thể liên quan đến Khoa học xã hội - lĩnh vực cậu bạn tự tin hơn. Vì vậy, nam sinh quyết định đặt niềm tin vào khả năng trả lời đúng của mình và lựa chọn Ngôi sao hy vọng.

Chia sẻ về yếu tố giúp đưa ra quyết định trong khoảnh khắc quan trọng, Anh Đức cho rằng cả kiến thức, chiến thuật và trực giác đều đóng vai trò cần thiết. Không chỉ cần nắm chắc kiến thức, thí sinh còn phải biết đánh giá tình huống và lựa chọn thời điểm phù hợp.

Chiến thắng tại Olympia 2026 là dấu mốc đáng nhớ sau nhiều năm theo đuổi cuộc thi của Anh Đức. Từ một học sinh từng chủ động rẽ hướng để theo đuổi môn học mình yêu thích, nam sinh đã chứng minh nền tảng khoa học xã hội hoàn toàn có thể tạo nên dấu ấn tại sân chơi kiến thức đòi hỏi sự am hiểu rộng ở nhiều lĩnh vực.