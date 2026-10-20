Bi kịch xảy ra với HLV Park Hang Seo tại Thái Lan

HLV Park Hang Seo đến Thái Lan với kỳ vọng tạo ra một chương mới trong sự nghiệp, nhưng những ngày tháng yên bình tại Kanchanaburi đang dần trở thành câu chuyện khác. Thay vì chỉ tập trung vào chuyên môn, ông Park liên tục bị cuốn vào những cuộc tranh luận với trọng tài. Đây rõ ràng không phải điều một HLV mong muốn khi bắt đầu công việc ở một môi trường mới.

Trước đó, HLV Park Hang Seo từng công khai chỉ trích chất lượng trọng tài Thái Lan sau một trận đấu. Phát biểu của ông nhanh chóng tạo ra phản ứng mạnh trong dư luận bóng đá Thái Lan. Nhận thấy vấn đề đã đi quá xa, ông Park sau đó phải lên tiếng xin lỗi và đính chính, khẳng định mục đích của mình là phản ánh những vấn đề liên quan đến công tác trọng tài chứ không có ý xem thường bóng đá Thái Lan.

Tuần trăng mật của HLV Park Hang Seo tại Thái Lan nhanh chóng qua đi khi những tranh cãi liên quan đến trọng tài liên tục xuất hiện. Ảnh: Kanchanaburi FC

Tưởng như câu chuyện đã khép lại, nhưng mọi thứ lại tiếp tục nóng lên. Trong trận đấu mới nhất, HLV Park Hang Seo một lần nữa không giấu được sự bức xúc với tổ trọng tài. Sau khi trận đấu kết thúc, ông vẫn đứng ở khu vực lối vào đường hầm để chờ trọng tài chính. Căng thẳng lên đến mức ban tổ chức phải bố trí cảnh sát hộ tống tổ trọng tài rời sân, đồng thời ngăn không cho HLV Park tiếp cận những người điều khiển trận đấu.

HLV Park Hang Seo nổi tiếng với cá tính mạnh. Khi còn làm việc tại Việt Nam, ông từng nhiều lần phản ứng quyết liệt trước những quyết định mà ông cho rằng bất lợi cho đội bóng. Cá tính ấy giúp ông tạo được niềm tin rất lớn với cầu thủ, bởi họ biết HLV sẵn sàng đứng ra bảo vệ học trò.

Ở Thái Lan, câu chuyện có thể phức tạp hơn. Một HLV nước ngoài liên tục công khai chỉ trích trọng tài rất dễ trở thành tâm điểm tranh luận. Đặc biệt, sau khi từng phải xin lỗi vì phát biểu trước đó, việc tiếp tục xảy ra một cuộc đối đầu khác cho thấy mâu thuẫn giữa HLV Park Hang Seo và công tác trọng tài đang trở thành vấn đề đáng chú ý.

Căng thẳng đến mức ông Park tuyên bố nếu nghỉ việc thì sẽ nói thẳng về bóng đá Thái Lan. Đây chưa phải lời xác nhận về việc ông sẽ rời Kanchanaburi, nhưng nó cho thấy sự ấm ức đã vượt khỏi một tình huống trên sân.

Điểm may mắn lớn nhất với HLV Park Hang Seo lúc này là ông vẫn nhận được sự ủng hộ từ lãnh đạo Kanchanaburi. Sự tin tưởng của Chủ tịch CLB có thể giúp ông giảm bớt áp lực và tiếp tục tập trung vào chuyên môn.

Tuy nhiên, bóng đá không chỉ được quyết định bởi niềm tin của một người. Nếu những tranh cãi với trọng tài tiếp tục xuất hiện, HLV Park Hang Seo sẽ phải đối mặt với bất lợi rất lớn trong hành trình tại Thái Lan.

Bi kịch lớn nhất của ông Park lúc này có lẽ không nằm ở một trận hòa hay một quyết định của trọng tài, mà là những cuộc chiến bên ngoài đường biên bắt đầu lấn át công việc chuyên môn mà ông đến Thái Lan để thực hiện.