Những mâu thuẫn trong gia đình, đặc biệt là tranh chấp tài sản, nếu không được giải quyết bằng sự tôn trọng và tuân thủ pháp luật, có thể dẫn đến những hậu quả đau lòng. Vụ án sát hại anh Trần Văn Hùng bằng chất độc Cyanid tại khu vực dốc Dây Diều, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) là minh chứng đặc biệt nghiêm trọng cho việc lòng tham và sự thù hận có thể đẩy con người đến hành vi tước đoạt mạng sống của người khác.

Thi thể tại dốc Dây Diều

Trưa 25/8/2010, chị Lê Thị Thanh Hương, trú tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, phát hiện thi thể một người đàn ông ngoài 30 tuổi tại khu vực dốc Dây Diều, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội và trình báo cơ quan Công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Sóc Sơn đã cấp báo cho các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội phối hợp điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân tử vong do bị đầu độc. Kết quả pháp y xác định nguyên nhân tử vong là nhiễm chất độc Cyanid (Xyanuya).

Thi thể của anh Hùng được người dân phát hiện ở dốc Dây Diều. (Ảnh minh họa có sử dụng AI)

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Trần Văn Hùng (SN 1977, quê TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Anh Hùng là nhân viên Phòng Pháp chế và kiểm soát tuân thủ của một ngân hàng lớn tại Hà Nội. Thời điểm vụ việc xảy ra, anh Hùng đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội.

Đáng chú ý, tài sản của nạn nhân không có dấu hiệu bị chiếm đoạt. Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an TP. Hà Nội quyết định thành lập ban chuyên án, huy động các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn và Công an các địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên truy tìm hung thủ.

Sau 22 ngày khẩn trương điều tra, từ ngày 25/8 đến 16/9/2010, những mắt xích trong vụ án dần được làm rõ.

Mâu thuẫn từ bản di chúc thừa kế

Quá trình rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan điều tra xác định mẹ anh Hùng mất hơn 20 năm trước. Sau đó, bố anh kết hôn với bà Nguyễn Thị Mai (SN 1968, trú tại phường Phú Xá, TP. Thái Nguyên). Năm 1990, hai người có một con gái chung.

Mối quan hệ giữa bà Mai và anh Hùng được cho là không phát sinh mâu thuẫn đáng kể cho đến khi bố anh Hùng qua đời vào tháng 3/2007.

Trước khi mất, bố anh Hùng đã ký bản di chúc do anh Hùng soạn thảo, với nội dung chia đều toàn bộ diện tích 2 lô đất, 2 căn nhà cấp 4 và 1 gian nhà 3 tầng xây dựng trên diện tích hai lô đất cho 3 người con. Bản di chúc xác định đây là tài sản riêng, có trước khi ông kết hôn với bà Mai.

Trước khi mất, bố anh Hùng ký bản di chúc cho anh Hùng chia đều toàn bộ diện tích 2 lô đất, 2 căn nhà cấp 4 và 1 gian nhà 3 tầng xây dựng trên diện tích hai lô đất cho 3 người con của vợ trước. (Ảnh minh họa có sử dụng AI)

Theo nội dung di chúc, bà Mai và con gái không được hưởng phần tài sản nói trên và phải chuyển đi nơi khác sinh sống. Từ đây, mâu thuẫn giữa bà Mai và anh Hùng ngày càng gay gắt.

Sau khi xác định được nguyên nhân mâu thuẫn, ban chuyên án tập trung xác minh những người có quan hệ với bà Mai. Thời điểm đó, bà Mai có quan hệ tình cảm với ông Dương Văn Thái (SN 1970, trú tại xóm Đồi, xã Tân Quang, huyện Sông Công, tỉnh Thái Nguyên). Thái có quan hệ mật thiết với Nguyễn Văn Bắc (SN 1971, ở phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Những biểu hiện bất minh của các đối tượng trước và sau thời điểm anh Hùng bị sát hại đã khiến cơ quan điều tra tập trung đấu tranh, làm rõ.

Âm mưu sát hại được chuẩn bị từ trước

Ngày 16/9/2010, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc triệu tập Bắc để đấu tranh. Tại cơ quan Công an, Bắc khai nhận đã nhận tiền của bà Mai và Thái để thuê một nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Nam (SN 1980, trú tại An Dương, TP. Hải Phòng); Lê Văn Thành (SN 1985, trú tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh); Đặng Văn Cường (SN 1985, trú tại Cát Hải); Bùi Văn Ninh (SN 1957, trú tại An Dương) và Trần Quốc Việt (SN 1988, trú tại Cát Hải, TP. Hải Phòng) lên kế hoạch sát hại anh Hùng.

Lời khai của các đối tượng thể hiện bà Mai là người giữ vai trò chủ mưu. Tháng 7/2010, bà Mai nhờ Thái tìm người theo dõi, xác định nơi ở của anh Hùng tại Hà Nội để bắt giữ và đánh trả thù. Thái tiếp tục nhờ Bắc tìm người thực hiện. Nhóm đối tượng được thuê với giá 100 triệu đồng, trong khi Bắc yêu cầu bà Mai và Thái chi 150 triệu đồng.

Các đối tượng ép anh Hùng uống thuốc độc Cyanid (Xyanuya). (Ảnh minh họa có sử dụng AI)

Bà Mai cung cấp cho Bắc ảnh chân dung anh Hùng, số điện thoại và địa chỉ nơi ở của nạn nhân. Theo thỏa thuận, nhóm đối tượng phải tìm bắt anh Hùng, đưa đến giao cho Thái tại khu vực dốc Dây Diều, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn. Bà Mai đã đưa trước cho Bắc 50 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi hoàn thành việc.

Đến giữa tháng 8/2010, bà Mai đưa cho Thái một viên thuốc cùng 110 triệu đồng, nói đó là thuốc ngủ và yêu cầu phải cho anh Hùng uống thì mới bắt được người. Tuy nhiên, theo tài liệu điều tra, viên thuốc này thực chất chứa chất độc Cyanid, được bà Mai chuẩn bị nhằm sát hại con riêng của chồng.

Ngày 21/8/2010, biết anh Hùng chuẩn bị về quê, bà Mai điện thoại báo cho Thái. Thái thông tin lại cho Bắc để hẹn Nam cùng đồng bọn triển khai kế hoạch.

Sáng 24/8/2010, Nam, Việt, Cường và Thành bám theo anh Hùng đến một quán cà phê trên phố Ngô Văn Sở, Hà Nội. Khi nạn nhân rời quán, các đối tượng tạo cớ, ép anh lên xe taxi.

Khi xe đi qua Trạm thu phí cầu Thăng Long theo hướng Sóc Sơn, Việt lấy viên thuốc do bà Mai đưa, bẻ làm đôi rồi cho vào chai nước lọc, ép anh Hùng uống nhưng không thành. Đến đoạn đường 35, thuộc địa phận xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành, Nam và Cường khống chế nạn nhân, đổ chai nước đã pha sẵn nửa viên thuốc độc vào miệng anh.

Khoảng 30 giây sau, anh Hùng không còn cử động, cơ thể mềm nhũn, hai bên mép trào ra dịch màu cà phê. Sau đó, theo chỉ đạo của Thái qua điện thoại, nhóm đối tượng đưa thi thể nạn nhân xuống vệ đường tại khu vực dốc Dây Diều rồi di chuyển về thị xã Vĩnh Yên để nhận nốt tiền thuê.

Gây án xong, Nam và các đồng phạm về quán cà phê và kể lại vụ việc cho Nguyễn Trọng Mạnh. Dù biết hành vi Giết người của các đối tượng nhưng Mạnh lại không tố giác tội phạm tới cơ quan Công an.

Trong các ngày 17 và 18/9/2010, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội phối hợp với Công an các địa phương thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Mai, Thái, Cường và Ninh về hành vi giết người. Các đối tượng liên quan khác lần lượt bị bắt, xử lý; riêng Việt bỏ trốn.

Tòa án làm rõ vai trò chủ mưu, bác lời chối tội

Từ ngày 25 - 28/5/2011, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Mai cùng các bị cáo liên quan về hành vi giết người.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử dành nhiều thời gian thẩm vấn các bị cáo, đặc biệt là bị cáo Mai. Trong quá trình xét hỏi, bị cáo nhiều lần trả lời vòng vo, có lúc thừa nhận mình là người chủ mưu, trực tiếp liên hệ với Thái và đưa tiền thuê người sát hại anh Hùng, đồng thời cung cấp ảnh chân dung, số điện thoại của nạn nhân cho nhóm thực hiện.

Tuy nhiên, ngay sau đó, bị cáo lại thay đổi lời khai, cho rằng mình bị truy tố oan. Bị cáo còn khai đã bị đánh đập, ép cung nên mới nhận tội. Trong suốt phần thẩm vấn, bị cáo Mai ôm mặt khóc, một mực khẳng định viên thuốc đưa cho Thái chỉ là thuốc ngủ, mục đích thuê người bắt anh Hùng về để nói chuyện chứ không có ý định tước đoạt mạng sống của con riêng chồng.

Tòa án làm rõ vai trò chủ mưu, bác lời chối tội của các bị cáo và đưa ra phán quyết thích đáng căn cứ vào từng tội danh. (Ảnh minh họa có sử dụng AI)

Trước Hội đồng xét xử, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phía bị hại, nhắc lại lời khai trước đó của bị cáo Mai: ban đầu bị cáo chỉ định thuê người đánh anh Hùng, nhưng khoảng nửa tháng sau đã thay đổi ý định, chuyển sang thuê người bắt cóc và cho nạn nhân uống thuốc. Luật sư cho rằng việc bị cáo đưa thuốc cho đồng bọn nhưng chỉ nghĩ đó là thuốc ngủ là lời giải thích khó chấp nhận.

Sau khi xem xét lời khai, tài liệu và chứng cứ trong hồ sơ vụ án, chủ tọa phiên tòa đã bác bỏ những lý lẽ biện minh của bị cáo. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Mai thể hiện sự quyết liệt, có sự chuẩn bị và chỉ đạo xuyên suốt. Bị cáo đã bỏ ra khoản tiền lớn, hơn 100 triệu đồng, để thuê người sát hại anh Hùng; cung cấp ảnh nhận diện, thông tin liên lạc, địa chỉ nơi ở và báo trước lịch trình đi lại của nạn nhân. Bị cáo còn thường xuyên thúc ép, theo sát quá trình các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Những phân tích, đánh giá tại phiên tòa đã làm rõ vai trò chủ mưu của bị cáo Mai, đồng thời cho thấy vụ án không phải là hành vi bột phát mà là một kế hoạch được chuẩn bị, tổ chức với sự tham gia của nhiều người.

Kết thúc phiên xét xử, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt tù chung thân đối với 3 bị cáo Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Văn Nam và Đặng Văn Cường về tội giết người. Riêng bị cáo Nguyễn Trọng Mạnh bị phạt 18 tháng tù về tội không tố giác tội phạm. Năm bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 12 năm đến 18 năm 6 tháng tù về cùng tội giết người.

Bị cáo Mai tại thời điểm bị tuyên án được xác định đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Bản án là sự trừng phạt nghiêm khắc đối với những người đã bất chấp pháp luật, tước đoạt mạng sống của người khác chỉ vì mâu thuẫn, tranh chấp tài sản trong gia đình. Qua việc thẩm vấn, đánh giá chứng cứ và làm rõ vai trò từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã chỉ ra bản chất của vụ án, không để những lời quanh co, chối tội che lấp hành vi phạm tội đã được chứng minh.

(Tên các nhân vật đã được thay đổi. Đơn vị hành chính sử dụng trong bài viết là đơn vị hành chính cũ)