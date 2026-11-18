“Bóng ma” bán độ trở lại

Làng túc cầu Việt Nam những ngày giữa tháng 11/2026 lại một lần nữa chao đảo khi Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm cựu cầu thủ và quan chức thuộc biên chế CLB Long An về hành vi đánh bạc và dàn xếp tỉ số tại giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2025.

Đáng chú ý và gây sốc bậc nhất trong danh sách bị cơ quan chức năng xử lý hình sự có sự xuất hiện của cặp anh em nổi tiếng một thời của bóng đá Việt Nam là Hoàng Danh Ngọc (cựu Giám đốc kỹ thuật) và Hoàng Nhật Nam (cựu Phân tích viên), cùng thủ môn Nguyễn Tiến Tạo và các cầu thủ Lê Văn Hưng, Nguyễn Anh Tài, Nguyễn Thanh Hải, Bùi Hoàng Mỹ. Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng này đã móc nối với các đường dây cá độ bên ngoài, tham gia dàn xếp kết quả một số trận đấu của CLB Long An, như trận thua 1-4 CLB Quy Nhơn ngày 3/10/2025 thuộc giải Hạng Nhất Quốc gia; thua 0-2 CLB Nam Định ngày 23/11/2025 tại Cúp Quốc gia nhằm thu lợi bất chính.

Anh em Hoàng Danh Ngọc và Hoàng Nhật Nam cũng vướng vòng lao lý trong vụ án ở Câu lạc bộ Long An

Vụ án tại CLB Long An không phải là một hiện tượng cá biệt, mà là sự tái phát của căn bệnh trầm kha từng làm hoen ố bóng đá Việt Nam hơn hai thập kỷ qua. Dư luận chưa quên đại án bán độ tại Bacolod (Philippines) ở SEA Games 23 năm 2005, nơi một thế hệ tài năng tự hủy hoại sự nghiệp vì tiền phi pháp. Năm 2014 chứng kiến hai cơn địa chấn liên tiếp: 9 cầu thủ CLB Vissai Ninh Bình dàn xếp tỉ số tại AFC Cup thu lợi hơn 800 triệu đồng, và 6 cầu thủ CLB Đồng Nai bán độ tại V.League. Đầu năm 2024, 5 cầu thủ CLB Bà Rịa - Vũng Tàu cũng bị khởi tố vì cá độ tại giải Hạng Nhất Quốc gia. Dù Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cùng cơ quan pháp luật áp dụng chế tài nghiêm khắc, sức cám dỗ của đồng tiền vẫn len lỏi vào phòng thay đồ các đội bóng khó khăn tài chính. Những bản án tù suốt 20 năm qua tưởng chừng đủ răn đe, nhưng thực tế năm 2026 cho thấy khi giám sát tài chính lỏng lẻo, bóng ma dàn xếp tỉ số vẫn rình rập bóp nghẹt sự công bằng của môn thể thao vua.

Các cầu thủ của Câu lạc bộ Long An Lê Văn Hưng, Nguyễn Anh Tài, Nguyễn Thanh Hải, Bùi Hoàng Mỹ ﻿(từ trái sang). Ảnh: Cục Cảnh sát hình sự

Trao đổi về vấn đề nhức nhối này, chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế thẳng thắn nhận định: "Khi đời sống cầu thủ ở các giải hạng dưới trở nên bấp bênh, thu nhập chỉ dao động từ 10 đến 15 triệu đồng mỗi tháng và thường xuyên bị nợ lương, thưởng, sức đề kháng của cầu thủ trước cám dỗ của các đường dây cá độ ngầm trở nên vô cùng mong manh. Quyết định khởi tố của cơ quan điều tra đối với anh em Hoàng Danh Ngọc, Hoàng Nhật Nam cùng nhóm cầu thủ CLB Long An là hồi chuông cảnh tỉnh đanh thép cho công tác quản trị nhân sự và giáo dục đạo đức nghề nghiệp ở các câu lạc bộ chuyên nghiệp hiện nay".

Mất sân nhà

Nỗi đau về cuộc khủng hoảng niềm tin do tiêu cực gây ra càng trở nên xót xa gấp bội khi đặt trong bối cảnh éo le mà CLB Long An đang phải đối mặt về hạ tầng. Theo quy hoạch chỉnh trang đô thị của địa phương, CLB Long An buộc phải rời khỏi SVĐ Long An ngay trong tháng 11/2026 để bàn giao mặt bằng tháo dỡ công trình. Đây là "thánh địa" gắn liền với thể thao địa phương suốt 42 năm kể từ khi khánh thành năm 1984. SVĐ sức chứa gần 20.000 chỗ ngồi tại trung tâm Tân An từng là chảo lửa chứng kiến những đêm không ngủ của hàng vạn khán giả mỗi khi đội nhà đánh bại các đối thủ sừng sỏ.

Bóng đá Long An đối mặt với tương lai bất định khi sân vận động Long An thuộc diện tháo dỡ để chuyển đổi chức năng công trình ngay trong tháng 11/2026

Mốc thời gian buộc phải di dời từ tháng 11/2026 đẩy CLB Long An vào một tình cảnh trớ trêu chưa từng có: vừa phải gồng mình giải quyết hậu quả pháp lý, vừa phải tất bật chạy đôn chạy đáo tìm kiếm SVĐ mới để đăng ký thi đấu cho phần còn lại của mùa giải. Không còn sân nhà đúng nghĩa, mất đi điểm tựa tinh thần lớn nhất từ khán đài quen thuộc, đội bóng rơi vào trạng thái chênh vênh giữa dòng. Theo quy định cấp phép của CTCP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), đội dự giải Hạng Nhất Quốc gia phải có sân đạt chuẩn mặt cỏ, chiếu sáng và an ninh. Việc thuê sân tỉnh lân cận làm đội thêm chi phí hàng tỷ đồng mỗi mùa, triệt tiêu nguồn thu bán vé và tài trợ địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hùng, một cổ động viên trung thành đã theo chân đội bóng suốt hơn 30 năm tại Tân An, ngậm ngùi chia sẻ: "Chúng tôi từng tự hào khi nhắc tới cái tên Long An trên bản đồ bóng đá cả nước. Nhìn đội bóng sa sút xuống giải Hạng Nhất Quốc gia đã buồn, nay lại nghe tin cả những cựu tuyển thủ như anh em Danh Ngọc, Nhật Nam bị khởi tố vì dàn xếp tỉ số đúng thời điểm tháng 11/2026 phải rời bỏ SVĐ 42 năm tuổi, cảm giác như cả một ký ức thanh xuân tươi đẹp đang sụp đổ ngay trước mắt. Đội bóng vừa mất người, vừa mất nhà, không biết tương lai sẽ đi về đâu".

Vùng trũng “bóng đá miền Tây”

Bi kịch của CLB Long An thực chất chỉ là lát cắt tiêu biểu nhất cho bức tranh ảm đạm kéo dài nhiều năm qua của toàn bộ nền bóng đá khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Từ vị thế là một trong những cái nôi cung cấp tài năng dồi dào bậc nhất cho các đội tuyển quốc gia, bóng đá miền Tây đang dần thu hẹp một cách đáng báo động trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Ngay cả Tây Ninh - địa phương có sự gắn kết chặt chẽ về mặt địa lý, hành chính và sáp nhập không gian phát triển cùng Long An - cũng đã sớm rời bỏ cuộc chơi đỉnh cao từ nhiều năm trước, để lại một khoảng trống mênh mông về bóng đá thành tích cao tại vùng biên giới Tây Nam.

Nhìn rộng ra các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ, những tượng đài lừng lẫy một thời lần lượt gục ngã trước bài toán kinh tế thị trường khắc nghiệt. Bóng đá Cần Thơ từng đầu tư hàng chục tỷ đồng mỗi mùa tại V.League nhưng rồi giải thể trong cảnh nợ nần chồng chất. Bóng đá An Giang với bề dày truyền thống đào tạo trẻ cũng phải ngậm ngùi rút lui khỏi các giải chuyên nghiệp vì thiếu hụt nguồn tài trợ. Tiền Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long hay Cà Mau đều chỉ còn duy trì phong trào ở mức cầm chừng tại giải hạng Nhì hoặc hạng Ba quốc gia. Đáng buồn hơn cả, ngay cả CLB Đồng Tháp - niềm tự hào truyền thống của vùng đất Sen Hồng - mới đây cũng đã chính thức đổi tên và chuyển đại bản doanh lên TP Hồ Chí Minh để tiếp tục duy trì hoạt động chuyên nghiệp.

Sau cuộc di cư của Đồng Tháp và biến cố của Long An, cả vùng đồng bằng sông Cửu Long rộng lớn hiện chỉ còn duy nhất một đại diện góp mặt ở sân chơi chuyên nghiệp là CLB Thép Cần Thơ - thực chất là một đội bóng được chuyển giao suất thi đấu từ Quảng Ninh về miền Tây chứ không phải sản phẩm đào tạo bản địa. Những khán đài từng chật kín hàng vạn khán giả tại Cao Lãnh, Long Xuyên, Cần Thơ hay Tân An giờ đây chỉ còn là những công trình xuống cấp hoặc chờ chuyển đổi công năng, vắng bóng các trận cầu đỉnh cao mang đậm bản sắc vùng sông nước.

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự suy thoái của bóng đá miền Tây nằm ở sự đứt gãy mô hình kinh tế thể thao. Khi doanh nghiệp địa phương gặp khó khăn và không còn mặn mà rót hàng chục tỷ đồng mỗi năm nuôi đội bóng, ngân sách nhà nước hạn hẹp không đủ gánh chi phí bóng đá chuyên nghiệp. Hệ quả là lò đào tạo trẻ thu hẹp, cầu thủ tài năng buộc phải rời quê hương đầu quân cho các đội phía Bắc hoặc miền Trung, còn những người ở lại dễ tổn thương trước cạm bẫy tiêu cực. Biến cố kép của CLB Long An tháng 11/2026 vì thế không chỉ là nỗi buồn của riêng một đội bóng, mà là lời cảnh báo khẩn thiết về nguy cơ đánh mất bản sắc bóng đá chuyên nghiệp tự thân tại vùng đất chín rồng.

Hào quang quá khứ của Gạch Đồng Tâm Long An

Trước khi rơi vào vòng xoáy khủng hoảng hiện tại, bóng đá Long An từng trải qua một kỷ nguyên vàng son rực rỡ bậc nhất lịch sử V.League dưới tên gọi CLB Gạch Đồng Tâm Long An. Bước ngoặt lịch sử bắt đầu vào đầu thập niên 2000, khi đội bóng thực hiện cuộc cách mạng chuyên nghiệp hóa mạnh mẽ với sự xuất hiện của kiến trúc sư trưởng - HLV người Bồ Đào Nha Henrique Calisto. Dưới bàn tay nhào nặn tài tình của nhà cầm quân này, lối chơi phòng ngự phản công khoa học, kỷ luật và giàu tính đột biến đã biến đội bóng vùng Tân An thành một thế lực bất khả chiến bại.

Đỉnh cao chói lọi của câu lạc bộ là cú đúp chức vô địch V.League liên tiếp vào các năm 2005 và 2006, xen kẽ là danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia năm 2005 và Siêu cúp Quốc gia năm 2006. Trong giai đoạn hoàng kim đó, đội hình của đội bóng quy tụ những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam như đội trưởng Phan Văn Tài Em, tiền vệ nhạc trưởng Nguyễn Minh Phương, trung vệ Phan Văn Giàu, thủ môn nhập tịch Phan Văn Santos cùng chân sút ngoại binh lừng danh Antonio Carlos. Không chỉ thống trị đấu trường quốc nội với chuỗi trận bất bại ấn tượng, tập thể này còn đại diện cho bóng đá Việt Nam chinh chiến đầy quả cảm tại đấu trường danh giá AFC Champions League, từng tạo nên những trận cầu sòng phẳng trước các đại diện hùng mạnh đến từ Nhật Bản và Trung Quốc, khắc sâu dấu ấn tự hào không thể phai mờ trong lòng người hâm mộ cả nước.