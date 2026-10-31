Bi kịch gia đình và nỗi lòng người mẹ

Từ mâu thuẫn gia đình đến cái chết đau lòng

Theo nội dung vụ án, Phạm Trung Trưởng (SN 1973, ngụ ấp Tân Khánh, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) là con ông P.T.R.

Khoảng 19 giờ ngày 16/4/2026, sau khi uống rượu, ông P.T.R. lớn tiếng chửi mắng vợ con, đập phá đồ đạc trong gia đình. Không dừng lại ở đó, ông còn lấy dao để trước chòi, chặt xuống thớt và đe dọa giết những người thân.

Sau đó, ông P.T.R. cầm hai con dao tiếp tục đi vào chòi. Trưởng tìm cách kéo, đẩy cha ra ngoài nhưng ông P.T.R. vẫn tiếp tục lao tới. Trong tình huống đó, Trưởng lấy một khúc gỗ có cạnh vuông, kích thước 7 x 73 x 3,8 cm, đánh nhiều lần vào vùng đầu cha.

Hậu quả, ông P.T.R. bị chấn thương sọ não kín và tử vong. Sau sự việc, Trưởng đến cơ quan công an địa phương đầu thú. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29/9/2026, TAND tỉnh Cà Mau đưa vụ án ra xét xử về tội “Giết người”.

HĐXX xác định, hành vi của ông P.T.R. là tình tiết được xem xét khi quyết định hình phạt đối với Trưởng. Tuy nhiên, hoàn cảnh xảy ra vụ án không làm mất đi trách nhiệm hình sự của bị cáo đối với hành vi dùng khúc gỗ đánh nhiều lần vào vùng đầu khiến cha tử vong.

Nỗi đau của người mẹ tại phiên tòa (Ảnh minh họa tạo bằng AI)

Khi lượng hình, HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ như Trưởng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đầu thú, tự nguyện bồi thường 200 triệu đồng; gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo có nhân thân tốt, bị tổn thương cơ thể 81% và mắc bệnh nghiêm trọng. Đồng thời, HĐXX xác định tình tiết tăng nặng do bị hại là người trên 70 tuổi.

Trên cơ sở đánh giá tính chất vụ án và các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Phạm Trung Trưởng 9 năm tù về tội “Giết người”.

Sau phiên tòa, bị cáo và đại diện gia đình bị hại không kháng cáo; Viện kiểm sát nhân dân không kháng nghị. Do đó, bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật.

Người mẹ giữa nỗi đau mất chồng và cảnh con vướng vòng lao lý

Phía sau bản án là hoàn cảnh éo le của bà D.T.Đ. Người chồng đã tử vong, còn con trai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bà phải đối diện cùng lúc với nỗi đau mất bạn đời và cảnh con trai vướng vòng lao lý.

Tại phiên tòa, bà D.T.Đ. đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Trưởng. Những người con khác trong gia đình cũng ủy quyền cho bà đại diện. Gia đình không yêu cầu giải quyết thêm về bồi thường dân sự.

Vụ án cho thấy hậu quả nghiêm trọng khi mâu thuẫn gia đình leo thang thành bạo lực. Bản án 9 năm tù khép lại vụ án, nhưng không thể đưa ông P.T.R. trở về.

Lời xin giảm nhẹ hình phạt cho con tại phiên tòa cho thấy nỗi đau và sự giằng xé của người mẹ khi mất chồng, đồng thời phải chứng kiến con trai chịu án tù.