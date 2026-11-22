Trong vụ án 128 kg ma túy với 38 bị can (trong đó có 13 bị can bị truy tố khung phạt cao nhất- tử hình) mà TAND TPHCM đang thụ lý, vụ án thể hiện ma túy không chỉ tàn phá sức khỏe mà còn đẩy thành viên trong gia đình, dòng họ vào vòng xoáy tội phạm.

Vợ chồng 2 bị can Lâm Hoàng Tiến và Lý Bích Ngọc tại Cơ quan công an.

Ở nhóm đầu mối, vợ chồng Lý Bích Ngọc (SN 2001) và Lâm Hoàng Tiến (SN 1999, cùng ngụ TPHCM) cùng nhận ma túy từ đối tượng tên "Su Su" (chưa rõ lai lịch) đưa về nhà ở phường An Phú, TPHCM cất giấu, phân chia.

Đáng chú ý, "Su Su" giao hàng cho Ngọc bằng cách để các thùng giấy đựng ma túy tại các bãi cỏ dưới chân cầu vượt ngã tư 550; khi trả tiền công, "Su Su" cũng để tiền mặt trong túi nylon ở chân cầu vượt hoặc chuyển khoản vào tài khoản các cửa hàng nhận chuyển/rút tiền hộ thay đổi mỗi lần để Ngọc rút tiền mặt chi tiêu, trả tiền thuê nhà. Ngọc còn rủ em ruột là Lý Hùng Cường (SN 2005, ngụ TPHCM) đi giao hàng khoảng 15 lần và bị bắt quả tang khi đang chở 2 thùng carton chứa ma túy đi giao.

Tương tự, vợ chồng Ngô Ngọc Yến Nhi (SN 2002, ngụ TPHCM) và Nguyễn Quốc Thái (SN 2000, ngụ TPHCM) phụ giúp bán ma túy cho đối tượng tên "Hoàng Minh", nhận hàng đóng gói và giao cho người vận chuyển. Theo lý lịch trích ngang, Nhi sinh con vào ngày 7/4/2025 – chỉ hơn hai tuần trước khi công an kiểm tra, bắt quả tang vào ngày 25/4/2025.

Vợ chồng bị can Ngô Ngọc Yến Nhi và Nguyễn Quốc Thái cùng tang vật tại Cơ quan công an.

Ở các nhánh khác, vòng xoáy phạm tội tiếp tục kéo theo người thân, người chung sống. Bị can Phạm Thị Minh Thoa (SN 1994, ngụ tỉnh Lâm Đồng) khi ở Đắk Nông (cũ) đã nhắn Facebook nhờ cháu ruột là Phạm Tuấn Anh (SN 2005, ngụ TPHCM, sinh viên) ở chung nhà mở tủ nhựa màu hồng lấy ma túy "nước vui" Ferrari đặt xe giao cho khách.

Tại căn nhà thuê ở đường Hòa Hưng, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1993, ngụ TPHCM) cất giữ ma túy cho "Tuấn Bon" trên xe ô tô và trong phòng mà Nguyễn Dĩ Phượng (SN 2001, ngụ TPHCM) sống chung như vợ chồng với Tùng. Phượng từng lấy Ketamine của Tùng sử dụng rồi giấu vào vỏ hộp thuốc.

Thậm chí, Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1996, ngụ TPHCM) còn nói vợ rút sổ tiết kiệm của con để chuyển khoản mua 100 gói "nước vui" Ferrari.

Theo cáo trạng của Viện KSND TPHCM, Ngọc, Tiến, Cường, Nhi, Thái và Thoa bị truy tố theo điểm h khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự (khung phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình), trong đó Ngọc, Tiến, Cường, Nhi, Thái chịu thêm tình tiết tăng nặng phạm tội có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên. Phạm Tuấn Anh bị truy tố theo điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự (khung phạt tù từ 7 năm đến 15 năm), còn Nguyễn Dĩ Phượng bị truy tố theo điểm g khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự (khung phạt tù từ 1 năm đến 5 năm).

Từ bi kịch của những gia đình cùng vướng vòng lao lý trong vụ án này, có thể thấy lối sống thực dụng và tâm lý nể nang, tin tưởng mù quáng vào người thân hay bạn bè đang đẩy nhiều người trẻ trượt dài vào tội ác.

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