Bị kích động vì sổng chuồng, trâu 'điên' húc 6 người bị thương ở Lâm Đồng

Camera hiện trường đã ghi lại được khoảnh khắc gây sốc trên vào khoảng 16h30 chiều ngày 24/10 vừa qua tại thôn Tân Lập, xã Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, ông M. mới mua một cặp trâu mẹ - con và vận chuyển về địa phương. Trong lúc đang đưa trâu từ trên xe tải xuống, 2 con vật bất ngờ bị kích động, sổng ra và lồng lên tháo chạy.

Con trâu mẹ hung hãn chạy dọc tỉnh lộ 725 suốt quãng đường hơn 1km. Trên đường di chuyển, con "trâu điên" gặp ai cũng lao vào húc, tấn công cả người đi bộ và người đi xe máy. Trong đó, ông M. cũng bị gãy xương chậu, gãy chân và nhiều vết thương trên cơ thể, đã được chuyển đến TPHCM cấp cứu, điều trị.

Một đôi vợ chồng lớn tuổi đang đi xe máy trên đường cũng bị trâu húc, gây chảy máu. Vợ chồng ông bà đã đến Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà để kiểm tra vết thương. Trên đường chạy, con trâu còn lao vào một đám cưới, húc đổ bàn tiệc và làm vỡ chén bát. Những người có mặt kịp thời tháo chạy nên không bị thương.

Người dân cùng lực lượng chức năng đã tìm cách khống chế 2 con trâu. Con trâu to bị dồn vào khuôn viên một ngôi nhà, nhiều người phối hợp giữ cổng để ngăn con vật thoát ra ngoài. Đến 19h20 tối cùng ngày, lực lượng chức năng phối hợp với chủ bãi chứa vật liệu sử dụng máy múc đè chết con trâu để đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực.

Lực lượng chức năng đang làm việc với gia đình chủ trâu và những người bị trâu húc để xác minh nguyên nhân vụ việc, đánh giá thiệt hại nhằm có phương án xử lý theo quy định.