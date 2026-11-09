Bi kịch của vợ chồng mang vàng đi cầm cố để cưu mang nhầm 'con nghiện' tiền ảo

Theo kết quả điều tra, năm 2024, vợ chồng ông N.T.H. và bà T.T.Th. đã cầm cố vàng để lấy tiền cho Đoàn Công Tình vay, đồng thời giao giấy tờ cầm cố vàng cho Tình để trả tiền lãi. Tuy nhiên, Tình đã tự ý chuộc lại số vàng này rồi đem bán lấy tiền đầu tư tiền ảo trên mạng Internet và thua lỗ toàn bộ số tiền.

Đối tượng Đoàn Công Tình (áo trắng) - Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng.

Tại cơ quan điều tra, Đoàn Công Tình đã thừa nhận hành vi của mình. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định số tiền Tình chiếm đoạt của vợ chồng ông N.T.H. và bà T.T.Th. là hơn 300 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.