Tối 23/11, Công an phường An Khánh (TPHCM) cho biết cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tùng Quân (SN 2005) và N.H.T.K. (SN 2009) về tội Gây rối trật tự công cộng theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Hai người còn lại, H.Q.B. (SN 2011) và T.H.Q.V. (SN 2012), được chuyển xử lý vi phạm hành chính do chưa đủ 16 tuổi.

Hai đối tượng bị khởi tố liên quan đến vụ việc.

Trước đó, ngày 2/11, Công an phường An Khánh nhận được trình báo của một người dân về việc bị xịt hơi cay vào mặt khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Cơ Thạch tối 29/10. Theo người trình báo, khi họ đang lưu thông trên đường thì nhóm thanh thiếu niên đi xe máy vô cớ dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt. Khi người này đuổi theo đến gần giao lộ Mai Chí Thọ, nhóm này tiếp tục xịt hơi cay chống trả rồi tăng ga tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường An Khánh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM truy xét. Đến ngày 4/11, lực lượng chức năng đã triệu tập cả bốn người liên quan, thu giữ hai xe máy và một bình xịt hơi cay. Theo kết quả giám định, bình xịt thuộc danh mục công cụ hỗ trợ.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai đã mua bình xịt qua mạng xã hội rồi rủ nhau đến khu vực Sala tìm người đi đường để xịt hơi cay nhằm "trêu đùa, thỏa mãn niềm vui". Theo công an phường, hành vi này không chỉ coi thường pháp luật mà còn gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông, dễ dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Hình ảnh nhóm người có hành vi trêu đùa nguy hiểm bị người dân ghi lại.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Tùng Quân (SN 2005) và N.H.T.K. (SN 2009) về tội Gây rối trật tự công cộng theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Hai người còn lại, H.Q.B. (SN 2011) và T.H.Q.V. (SN 2012), được chuyển xử lý vi phạm hành chính do chưa đủ 16 tuổi.

Sau vụ việc, Công an phường An Khánh đề nghị phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em, ngăn việc mua bán, sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ và tụ tập gây mất an ninh, trật tự.