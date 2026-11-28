Bị khởi tố vì tự ý bán hơn 4.000 tấn xà bần khi phá dỡ bệnh viện
Ngày 28-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Cửu Long (sinh năm 1970, trú tại phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 10-2025, Long được ủy quyền để thực hiện phá dỡ công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang (trước đây) theo phương án đã được phê duyệt.
Trong quá trình phá dỡ, Long tự ý bán hơn 4.000 tấn xà bần, thay vì phải xử lý theo phương án đã được phê duyệt để đảm bảo các quy định về môi trường.
Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/bi-khoi-to-vi-tu-y-ban-hon-4000-tan-xa-ban-khi-pha-do-benh-vien-post884100.html