Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Cửu Long. Ảnh: NGỌC KHUÊ

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 10-2025, Long được ủy quyền để thực hiện phá dỡ công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang (trước đây) theo phương án đã được phê duyệt.

Trong quá trình phá dỡ, Long tự ý bán hơn 4.000 tấn xà bần, thay vì phải xử lý theo phương án đã được phê duyệt để đảm bảo các quy định về môi trường.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.