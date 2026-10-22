Bị khởi tố vì bán hơn 2000 sản phẩm giả thương hiệu nổi tiếng

Ngày 22/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Đức về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Ngày 20/8, lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng thời trang Đức Bun (đường Nguyễn Đức Cảnh, thôn Diêm Điền 3, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên) do Lê Tuấn Đức (SN 1999, trú tại thôn Vũ Nghị, xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) làm chủ. Qua kiểm tra, phát hiện tại khu vực kinh doanh và trong kho của cửa hàng có số lượng lớn quần áo, giày dép mang nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Nike, Adidas, Gucci, Burberry, D&G, Hermes, Moncler, Dior, Lacoste, Fendi, Louis Vuitton và DSQUARED2.

Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Đức. Ảnh: Cơ quan Công an.

Có 2.116 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu (gồm 60 đôi giày, 273 đôi dép, 280 bộ quần áo, 481 chiếc quần và 1.022 chiếc áo). Tổng giá trị hàng hóa được xác định hơn 769 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định, Lê Tuấn Đức tổ chức kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu khi chưa được chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc chủ thể có thẩm quyền cho phép. Từ tháng 4/2024 đến tháng 8/2026, hoạt động này mang lại cho Đức số tiền thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Hơn 2.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại cửa hàng thời trang Đức Bun do Lê Tuấn Đức làm chủ. Ảnh: Cơ quan Công an.

Vụ án đang được củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an xã Thái Thụy khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật; kiểm tra, xác minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa trước khi đưa ra thị trường. Không sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc tiếp tay cho các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần chủ động bảo vệ thương hiệu, thực hiện các thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ theo quy định; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.