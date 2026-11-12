Bị kẻ xấu thao túng tâm lý, nam thanh niên suýt mất hàng trăm triệu đồng

Trước đó, Công an phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) tiếp nhận trình báo của một người dân trú tại tỉnh Bắc Ninh về việc con trai là N.Đ.C. (sinh năm 2008) xuống khu vực phường Vĩnh Hưng chơi. Sau đó gia đình nhận được những thông tin bất thường, nghi ngờ cháu bị bắt cóc tại một nhà nghỉ, nhà trọ trên địa bàn.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu liên quan đến thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức “bắt cóc online”, Công an phường Vĩnh Hưng đã chỉ đạo khẩn trương rà soát các nhà nghỉ, nhà trọ và địa điểm liên quan.

Chỉ sau khoảng 20 phút triển khai, lực lượng chức năng đã xác định và tiếp cận được vị trí của N.Đ.C. tại một nhà trọ trên đường Lĩnh Nam (phường Vĩnh Hưng). Sau đó, C được đưa về trụ sở Công an phường để bảo đảm an toàn và xác minh vụ việc.

C. cho biết, sáng cùng ngày nhận được cuộc gọi từ các đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, thông báo nam thanh niên này có liên quan đến vụ án rửa tiền, ma túy.

Các đối tượng liên tục đe dọa, gây áp lực tâm lý, yêu cầu C. chuyển 263 triệu đồng để “chứng minh tài chính”. Đồng thời hướng dẫn nạn nhân di chuyển đến nơi vắng người, hạn chế liên lạc với gia đình và tạo tình huống giả bị bắt cóc nhằm gây sức ép buộc người thân chuyển tiền.

Nhờ sự vào cuộc kịp thời của Công an phường Vĩnh Hưng, nam thanh niên đã được bảo đảm an toàn, gia đình chưa bị thiệt hại về tài sản. Lực lượng Công an cũng tuyên truyền, giải thích giúp C. và gia đình nhận diện phương thức, thủ đoạn lừa đảo, nâng cao ý thức cảnh giác.

Qua trường hợp trên, Cơ quan Công an khuyến cáo: Người dân cần cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án để đe dọa, yêu cầu chuyển tiền, “chứng minh tài chính”, cắt liên lạc với người thân hoặc di chuyển đến địa điểm vắng người.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần bình tĩnh, tuyệt đối không chuyển tiền và nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.