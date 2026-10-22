Bị kẻ mạo danh con gái đang du học lừa hơn 1,5 tỷ đồng

Ngày 22/10, Công an xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của bà P.T.H. (trú tại địa phương) về việc bị kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Theo trình báo của bà P.T.H., vào trưa 20/10, bà nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook của con gái đang du học tại Nhật Bản. Người nhắn tin nhờ bà chuyển tiền để giúp một người bạn học đáo hạn ngân hàng và trao đổi sẽ chuyển trả lại toàn bộ số tiền ngay trong ngày.

Chị P.T.H. đến trình báo với Cơ quan Công an về vụ việc.

Tin tưởng đang trò chuyện với con gái, bà P.T.H. đã vay mượn tiền từ nhiều người, sau đó thực hiện 4 lần giao dịch chuyển khoản vào tài khoản được cung cấp trong tin nhắn, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Sau khi chuyển tiền, bà P.T.H. nhận thấy các tin nhắn trao đổi bị thu hồi. Tuy nhiên, nghĩ con gái đang bận học nên bà không hỏi lại.

Đến tối cùng ngày, khi không thấy tiền chuyển về tài khoản như đã hứa, bà P.T.H. liên hệ trực tiếp với con gái để hỏi sự việc. Lúc này, bà bàng hoàng biết con gái không nhắn tin nhờ chuyển tiền và bản thân đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Ea Knốp phối hợp, hướng dẫn bà H. làm việc với Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk để được xác minh, điều tra theo thẩm quyền.