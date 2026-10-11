Bị Houston Dynamo giật lại 1 điểm ở phút 90, Minnesota United FC lỡ cơ hội thoát nhóm cuối

📊 Xem thống kê chi tiết trận Minnesota United FC 2-2 Houston Dynamo: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Minnesota United FC2 - 2Houston DynamoKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Minnesota United FC tiếp đón Houston Dynamo.

13'Houston Dynamo chủ động ép sân

Sau gần 15 phút đầu trận, Houston Dynamo đang là đội nắm thế chủ động khi kiểm soát bóng tới 56% và hưởng phạt góc 1 - 3. Đội khách đã tung ra số cú dứt điểm 0 - 2 so với Minnesota United FC, dù cả hai bên vẫn chưa có pha bóng nào đi trúng đích.

18'Lyle Foster mở tỷ số cho Houston Dynamo

Phút 18, Lyle Foster tỏa sáng mang về bàn mở tỷ số cho Houston Dynamo ngay trên sân Allianz Field. Pha lập công giúp đội khách vươn lên dẫn 0-1, cụ thể hóa thế trận chủ động hơn trước Minnesota United FC.

27'Houston Dynamo giữ vững lợi thế dẫn bàn

Trôi qua phút 27, Minnesota United FC nỗ lực kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 54% - 46% nhưng vẫn hoàn toàn bế tắc trong khâu tìm đường vào khung thành đối phương. Đội khách Houston Dynamo chơi rình rập đầy hiệu quả, dẫn trước 0-1 và vượt trội về số pha dứt điểm (1 - 3, trúng đích 0 - 1).

41'Thế trận giằng co trước giờ nghỉ

Tiến về những phút cuối hiệp một, cục diện diễn ra khá cân bằng khi Houston Dynamo kiểm soát bóng nhỉnh hơn đôi chút với 51% so với 49% của đội chủ nhà. Dù Minnesota United FC nỗ lực tìm bàn gỡ và tạo ra tổng số pha dứt điểm ngang ngửa 4-4 (trúng đích 2-1), lợi thế dẫn 0-1 vẫn đang tạm nghiêng về phía đội khách.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

48'Kelvin Yeboah gỡ hòa cho Minnesota United FC

Phút 48, từ đường chuyền thuận lợi của Morris Duggan, Kelvin Yeboah nhanh chóng ghi bàn đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1 cho Minnesota United FC. Bàn thắng ngay đầu hiệp hai giúp đội chủ nhà lấy lại tinh thần trước Houston Dynamo.

54'Minnesota United FC nhỉnh hơn về số cơ hội

Bước sang phút 54, Minnesota United FC đang nắm thế chủ động nhỉnh hơn với 53% thời lượng kiểm soát bóng và tích cực bắn phá khung thành đối phương. Đội chủ nhà đã tung ra 7-4 pha dứt điểm (trúng đích 3-1), buộc thủ môn Houston Dynamo phải có 0-2 lần cứu thua để giữ vững tỷ số hòa 1-1.

63'Houston Dynamo làm mới hàng công

Phút 63, Houston Dynamo thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Nick Markanich được tung vào sân thế chỗ Lyle Foster. Đội khách cần thêm sự đột biến ở tuyến trên khi tỷ số vẫn đang là 1-1 và họ đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước.

63'Houston Dynamo làm mới đội hình

Phút 63, Houston Dynamo tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Franco Negri được tung vào sân thế chỗ Felipe·De Andrade Vieira. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội khách có thể muốn bổ sung năng lượng mới nhằm tìm kiếm bước ngoặt trong thế trận giằng co.

63'Minnesota United FC làm mới hàng công

Phút 63, Minnesota United FC quyết định có sự điều chỉnh nhân sự khi Marcus Caldeira được tung vào sân để thay thế Bongokuhle Hlongwane. Đội chủ nhà cần thêm làn gió mới trên mặt trận tấn công nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng khi tỷ số đang là 1-1.

63'Minnesota United FC làm mới hàng công

Phút 63, Minnesota United FC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Mauricio González Carabalí được tung vào sân thế chỗ Aziel Jackson. Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm nét tươi mới trên mặt trận tấn công nhằm thay đổi cục diện khi tỷ số đang là 1-1.

63'Minnesota United FC làm mới đội hình

Phút 63, Minnesota United FC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Nectarios Triantis được tung vào sân thế chỗ Owen Gene. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm thêm phương án để tạo đột biến khi tỷ số đang là 1-1.

66'Thẻ vàng cho Mauricio González Carabalí

Phút 66, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Mauricio González Carabalí bên phía Minnesota United FC sau một tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân Allianz Field đang diễn ra khá căng thẳng khi tỷ số vẫn là 1-1.

66'Houston Dynamo giữ bóng nhiều nhưng chủ nhà dứt điểm vượt trội

Bước sang phút 66, Houston Dynamo nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 57% so với 43% của Minnesota United FC, nhưng đội chủ nhà mới là bên tạo ra nhiều sóng gió hơn. Minnesota United FC vượt trội ở chỉ số dứt điểm với tỷ lệ 8 - 4 (trúng đích 3 - 1), liên tục gây sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

75'Houston Dynamo điều chỉnh vị trí thủ môn

Phút 75, Houston Dynamo có sự thay đổi nhân sự khi Blake Gillingham được tung vào sân thế chỗ Jonathan Bond. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội khách cần sự tập trung tối đa ở khâu phòng ngự trước sức ép từ phía Minnesota United FC.

78'Marcus Caldeira đưa Minnesota United FC vượt lên dẫn trước

Phút 78, đón đường chuyền từ Cherrion Valerius, Marcus Caldeira dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1 cho Minnesota United FC. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ nhà lội ngược dòng thành công sau khi bị dẫn trước từ sớm.

78'Trận đấu giằng co quyết liệt

Bước sang phút 78, thế trận vẫn duy trì ở thế cân bằng với tỷ số 1-1. Dù Houston Dynamo nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (54% so với 46%), Minnesota United FC lại cho thấy sự sắc bén trong khâu tấn công khi vượt trội về số pha dứt điểm (9 - 5, trúng đích 4 - 2). Sự quyết liệt cũng được thể hiện rõ qua số lần phạm lỗi của đội chủ nhà lên tới 11 - 3.

82'Wil Trapp nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 82, tiền vệ Wil Trapp của Minnesota United FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn 2-1 trong những phút căng thẳng cuối trận.

84'Houston Dynamo tăng cường Duane Holmes cho hàng công

Phút 84, Houston Dynamo quyết định làm mới hàng công khi tung Duane Holmes vào sân thay cho Lawrence Ennali. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-2, đội khách buộc phải gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ ở những phút cuối trận.

84'Houston Dynamo tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 84, Houston Dynamo quyết định làm mới đội hình khi tung Matthew Arana vào sân thế chỗ Diadie Samassekou. Đang bị Minnesota United FC dẫn 2-1 ở những phút cuối, đội khách buộc phải nỗ lực gia tăng sức ép với hy vọng giật lại ít nhất 1 điểm.

88'Minnesota United FC tăng cường nhân sự cuối trận

Phút 88, Minnesota United FC tiến hành thay đổi nhân sự khi Carlos Harvey được tung vào sân thế chỗ Tomás Chancalay. Đội chủ sân Allianz Field đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 2-1 trước sức ép từ Houston Dynamo trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

88'Minnesota United FC gia cố đội hình cuối trận

Phút 88, Minnesota United FC có sự điều chỉnh nhân sự khi Kyle Duncan được tung vào sân thay thế Cherrion Valerius. Với lợi thế dẫn trước 2-1, đội chủ nhà đang nỗ lực làm mới lực lượng để bảo toàn cách biệt mong manh trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

89'Houston Dynamo tăng cường hàng công ở phút cuối

Phút 89, Houston Dynamo thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Duncan McGuire được tung vào sân thay thế cho Agustín Bouzat. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

90+2'Duncan McGuire giật lại một điểm quý giá ở phút bù giờ

Vào đúng phút 90+2', Duncan McGuire đã tỏa sáng rực rỡ để mang về bàn gỡ hòa 2-2 đầy kịch tính cho Houston Dynamo. Pha lập công muộn màng này giúp đội khách thoát khỏi một trận thua cay đắng ngay trên sân Allianz Field.

90+6'Minnesota United FC thay người ở phút bù giờ

Ở phút 90+6', Minnesota United FC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Maurice Malone được tung vào sân thế chỗ Kelvin Yeboah. Đội chủ nhà nỗ lực làm mới đội hình trong những giây bù giờ cuối cùng khi tỷ số đang là 2-2.

90'Minnesota United FC bảo toàn lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 90, Minnesota United FC vẫn đang dẫn trước 2-1 và cho thấy sự vượt trội trong các tình huống hãm thành với 13 - 7 cú dứt điểm (trúng đích 6 - 3). Dù Houston Dynamo kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 47% - 53%, đội chủ nhà sẵn sàng chơi quyết liệt để bảo toàn tỷ số khi đã phạm lỗi 14 - 3.

KTKết thúc: Minnesota United FC 2-2 Houston Dynamo

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 09:40 11/10/2026

Cuộc so tài giữa Minnesota United FC và Houston Dynamo diễn ra vào lúc 07:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Allianz Field thu hút sự chú ý khi hai đội bóng bước vào trận đấu với những mục tiêu và tình cảnh hoàn toàn trái ngược. Trong khi Houston Dynamo đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục, đội chủ nhà Minnesota United FC lại đối diện với nhiều áp lực nhằm tìm lại sự ổn định sau chuỗi ngày thi đấu khó khăn.

Houston Dynamo và mục tiêu bám đuổi nhóm dự cúp châu lục

Houston Dynamo đang duy trì vị thế vững chắc ở nửa trên bảng xếp hạng với vị trí thứ 5 và sở hữu 44 điểm. Khoảng cách điểm số hiện tại giúp đội bóng duy trì áp lực trực tiếp lên nhóm dẫn đầu trong cuộc đua giành vé dự cúp châu lục. Mỗi trận đấu ở giai đoạn này đều mang ý nghĩa quan trọng để đội khách tích lũy thêm điểm số và củng cố vị trí hiện có.

Xét về phong độ thi đấu, Houston Dynamo cho thấy sự thiếu ổn định nhất định trong những tuần gần đây. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành được 1 trận thắng, 2 trận hòa và phải nhận 2 trận thua. Dù phong độ không ở mức quá cao, việc duy trì được điểm số ở những vòng đấu vừa qua vẫn giúp họ đứng vững trong tốp 5 đội mạnh nhất giải đấu.

Thách thức lớn dành cho Minnesota United FC tại Allianz Field

Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà Minnesota United FC đang trải qua giai đoạn vô cùng ảm đạm. Hiện tại, họ đang ngụp lặn ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 29 điểm, kém đối thủ tới 15 điểm. Khoảng cách này phản ánh rõ sự sa sút về mặt lối chơi cũng như khả năng tận dụng cơ hội của đội bóng trong suốt chặng đường đã qua.

Đáng lưu ý hơn, Minnesota United FC bước vào trận đấu này với chuỗi thành tích đáng thất vọng khi toàn thua cả 5 trận gần nhất. Việc không giành được bất kỳ điểm số nào trong 5 lần ra sân liên tiếp đang tạo ra gánh nặng tâm lý nặng nề cho các cầu thủ. Dù được thi đấu trên sân nhà Allianz Field, áp lực phải ngăn chặn đà trượt dốc đang đè nặng lên từng bước chạy của đội bóng áo xanh.

Sự cân bằng trong thành tích đối đầu trực tiếp

Dù có sự chênh lệch đáng kể về điểm số và thứ hạng ở mùa giải năm nay, lịch sử đối đầu gần đây lại chứng kiến sự cân bằng đáng kinh ngạc giữa hai câu lạc bộ. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, mỗi bên đều sở hữu 2 trận thắng và có 1 trận kết thúc với kết quả hòa. Điều này cho thấy Minnesota United FC chưa từng e ngại Houston Dynamo trong những màn đối đầu trực diện.

Sự cân bằng ở những lần đụng độ trước đây chính là điểm tựa tinh thần hiếm hoi để đội chủ nhà có thêm sự tự tin. Dù vậy, Houston Dynamo với vị trí thứ 5 cùng 44 điểm đang nắm ưu thế lớn hơn về mặt tâm lý cũng như vị thế cạnh tranh. Khi đội khách quyết tâm bảo vệ vị thế trong tốp đầu, Minnesota United FC buộc phải nỗ lực tối đa nếu muốn tìm kiếm điểm số để chặn đứng chuỗi ngày u ám tại Allianz Field.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)