Bị hại vụ Mr Pips khai bị hàng chục côn đồ tìm đến nhà “dằn mặt”, phải trốn ra nước ngoài

Mr Pips khai nhận thù lao bằng vàng, USD

Sáng 28/10, TAND thành phố Hà Nội xét hỏi 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối, chứng khoán trong 919 vụ do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu, gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Mr Pips khai năm 2016, bị cáo chỉ làm phiên dịch cho một sàn chứng khoán, sau đó được giao vị trí quản lý. Đến năm 2018, Nam quen biết Isik Uran, người mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Hai người bàn bạc, tìm hiểu cách xây dựng các website giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế.

Sau đó, Nam về Việt Nam, xây dựng hệ thống gồm nhiều công ty bình phong, văn phòng giao dịch và đội ngũ nhân viên. Nam khai toàn bộ hệ thống sàn do Uran triển khai.

Theo cáo trạng, các website được đặt tên bằng tiếng Anh tương tự những sàn giao dịch quốc tế, tạo vỏ bọc chuyên nghiệp, khiến nhà đầu tư tin rằng họ đang tham gia thị trường hợp pháp, dù các sàn này không được cấp phép hoạt động.

Để thu hút khách hàng, Nam thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh, video khoe tiền, vàng, siêu xe và hàng hiệu. Theo cáo trạng, những hình ảnh này được sử dụng để tạo lòng tin, lôi kéo người dân tham gia đầu tư.

Năm 2019, Nam bắt đầu hợp tác với Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter). Tại tòa, bị cáo Nam khai không nhớ chính xác đã thành lập bao nhiêu sàn tại Việt Nam. Theo kết luận của cơ quan tố tụng, hệ thống có 36 sàn. Nam cho biết việc quản lý các văn phòng tại Hà Nội do Ngọ đảm nhiệm, còn tại TP.HCM do Bùi Trung Đức phụ trách. Phần lớn văn phòng không treo biển tên. Nam cũng khai từng đăng ký hoạt động cho các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế này nhưng không được chấp thuận.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) tại phiên tòa. Ảnh: N.H.

Về lợi ích kinh tế, Nam khai bản thân và Ngọ là những người hưởng lợi nhiều nhất, với mức 3-5% lợi nhuận sau khi trừ toàn bộ chi phí. Tiền thù lao được trả bằng vàng hoặc USD, trong khi quản lý và nhân viên được trả bằng tiền Việt Nam. Tổng số tiền Nam khai đã hưởng lợi khoảng 500 tỷ đồng

Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc nhận thù lao bằng vàng, Nam cho biết đây là quy định của công ty nước ngoài và bị cáo chỉ lựa chọn theo phương thức được đưa ra. Từ đó, Nam đề nghị xem xét lại cáo buộc rửa tiền liên quan đến việc mua vàng, USD, cho rằng đây là tiền lương, thù lao được nhận rồi mang về cất giữ tại nhà. Riêng cáo buộc rửa tiền thông qua bất động sản, Nam khai không có ý kiến.

Nam cũng đề nghị xem xét lại số lượng bị hại. Theo lời khai của bị cáo, có những khách hàng tự tìm đến và giao dịch trên sàn sau khi bộ phận nhân viên chạy quảng cáo giới thiệu, không phát sinh liên lạc trực tiếp với đội ngũ của Nam.

Bị cáo cho rằng việc lôi kéo nhà đầu tư do bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng thực hiện. Sau khi lập các kênh mạng xã hội, TikTok mang tên “Mr Pips”, Nam giao bộ phận marketing quản lý, vận hành và sử dụng hình ảnh của mình để tư vấn khách hàng.

Để thu hút khách hàng, các hình ảnh, video khoe tiền, vàng, siêu xe và hàng hiệu trên các kênh mạng được sử dụng nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người dân tham gia đầu tư.

Về hoạt động của bộ phận chăm sóc khách hàng, Nam khai sau khi Bùi Trung Đức bị bắt vào tháng 8/2023, theo đề nghị của Uran, Nam chuyển khoảng 50-60 nhân viên bộ phận này sang Campuchia. Tại đây, nhóm tiếp tục hoạt động, hướng dẫn và thúc giục khách hàng nạp tiền đầu tư.

Bị cáo Nam khai nhận các nhân viên lo sợ sau khi Đức bị bắt, còn Uran thông báo đã xin được giấy phép hoạt động tại Campuchia.

Bị hại tố tài khoản tự đặt lệnh, mất hơn 3 tỷ đồng

Tại phiên tòa, chị Lan Anh (một bị hại) đã giơ tay xin trình bày ý kiến để phản bác lại lời khai của Mr Pips.

Theo nữ bị hại, tất cả sàn trong hệ thống của Mr Pips đều là lừa đảo. Chị đầu tư trong hai năm đã mất trắng 138.000 USD (khoảng 3,1 tỷ đồng). Thấy nghi ngờ, chị đã quay lại video làm chứng cứ về việc tài khoản tự đặt lệnh mua bán.

Đem video bằng chứng lên công ty tố cáo, chị được nhân viên kỹ thuật của Mr Pips can thiệp, đặt lại lệnh trên hệ thống. Từ đó số tiền trong tài khoản của chị được quay trở lại một phần. Chị đã rút được 2,7 tỷ đồng và tiếp tục tố giác khắp nơi để nhà đầu tư khác cảnh giác.

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: N.H.

Chị Lan Anh cho rằng đây không phải hoạt động đầu tư thông thường mà là hệ thống sàn giao dịch được tạo ra để lừa đảo, trong đó tài khoản của khách hàng có thể bị can thiệp nhằm làm mất toàn bộ số tiền đã nạp.

Chưa dừng lại, chị Lan Anh cùng một số bị hại đến chi nhánh công ty ở Hà Nội để khiếu nại đòi tiền thì bị hành hung Bị cáo Ngô Khắc Ngọ còn cho 20 côn đồ tìm đến tận nhà để dằn mặt vì đã tố cáo, rất may hôm đó chị không ở nhà. Với những bằng chứng này cũng mang lại rắc rối khiến chị phải đi nước ngoài để trốn tránh.

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam bị xác định giữ vai trò chủ mưu trong đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế giả mạo. Nam bị cáo buộc cùng Isik Uran xây dựng hệ thống gồm 36 website giao dịch, liên kết với các nền tảng MT4, MT5, giả danh sàn giao dịch quốc tế để tạo lòng tin với nhà đầu tư. Tại Việt Nam, Nam tổ chức mạng lưới công ty bình phong, văn phòng giao dịch và đội ngũ nhân viên, phân công các bộ phận tìm kiếm, lôi kéo khách hàng nạp tiền. Cáo trạng xác định, hệ thống này sử dụng hình ảnh quảng cáo, tư vấn đầu tư và các thủ đoạn gian dối để khiến khách hàng tin rằng họ đang tham gia giao dịch thật. Cơ quan tố tụng quy kết Nam phải chịu trách nhiệm về hơn 900 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng. Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nam còn bị cáo buộc sử dụng tiền có nguồn gốc từ phạm tội để mua bất động sản, vàng, USD và các loại ngoại tệ nhằm che giấu nguồn gốc, hợp pháp hóa và tích lũy tài sản.