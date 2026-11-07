Bị hại vụ Mr Pips đề nghị tăng hình phạt với Phó Đức Nam và đồng phạm

Trong buổi sáng, các luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại đã trình bày quan điểm, những luận cứ bảo vệ nhà đầu tư khi bị nhóm của Phó Đức Nam (hay còn gọi là Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (hay còn gọi là Mr Hunter) lừa đảo.

Luật sư của bị hại Trần Thị T.T. cho biết thân chủ nhiều lần tuyệt vọng, nghĩ đến tự tử sau khi bị lừa đảo. Luật sư đề nghị phải xử thật nghiêm các bị cáo đứng đầu.

Phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo qua các sàn ngoại hối, sàn chứng khoán do Phó Đức Nam cầm đầu tiếp tục phần tranh luận, sáng 7-11. Ảnh: GIA KHÁNH

Luật sư của bị hại Hà Thị H. cho biết thân chủ bị chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng khi đầu tư vào các sàn của Phó Đức Nam. Luật sư cho rằng, lời khai chỉ nhận thức hành vi phạm tội sau khi bị bắt là "ngụy biện", bởi phần lớn các bị cáo đã làm việc nhiều năm tại doanh nghiệp nên không thể không biết hoạt động lừa đảo.

"Các bị cáo biết là công ty lừa đảo nhưng cũng không có động thái ngăn cản mà còn nhiều lần hối thúc nhà đầu tư nạp tiền. Nhiều bị hại khóc lóc, van xin các bị cáo, thử hỏi đó có phải là nhận thức không biết doanh nghiệp lừa đảo không?”, luật sư của bị hại H. lập luận.

Cũng tại phiên tòa, Chủ tọa Trần Nam Hà thông tin, một số luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho một số bị hại đã gửi phần bảo vệ quyền lợi do vắng mặt. Những nội dung này tập trung vào việc đề nghị xử lý nghiêm đối với nhóm bị cáo cầm đầu; đề nghị các bị cáo trả lại tiền cho bị hại cùng với số tiền lãi và tổn thất tinh thần trong những năm qua.

Khu vực các luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị hại. Ảnh: GIA KHÁNH

Tại phiên tòa, một nữ bị hại tự nhận dù có hiểu biết và nhiều lần cảnh giác, bà vẫn bị lừa hàng tỷ đồng. Ban đầu, số tiền nạp ít nhưng sau đó tăng dần; thậm chí khi nhà đầu tư hết tiền, các đối tượng vẫn thúc giục vay lãi để nạp, tránh tài khoản bị cháy.

Nữ bị hại cho rằng các luật sư chỉ viện dẫn hoàn cảnh gia đình bị cáo mà chưa xem xét đầy đủ những tổn thất của bị hại, trong đó có người đã tự tử. Từ đó, bà đề nghị tòa tăng hình phạt đối với Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và các bị cáo thuộc bộ phận sale.

Sáng cùng ngày, hội đồng xét xử cho một số bị cáo được tự bào chữa. Trước đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Lê Khắc Ngọ và Phó Đức Nam tù chung thân về 2 tội “Rửa tiền” và “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Tự bào chữa trước tòa, bị cáo Lê Khắc Ngọ cho rằng, bản án đề nghị là quá nặng với bị cáo. Bị cáo Ngọ mong tòa xem xét lại tội rửa tiền, bởi bị cáo không có mục đích rửa tiền, không che đậy tài sản và không cản trở cơ quan điều tra.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ trong vụ án lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bị cáo Phó Đức Nam cho rằng mình "không cần tác động đến kết quả thắng, thua" của nhà đầu tư như cáo buộc của đại diện Viện kiểm sát, bởi "thị trường này đã đủ khó để các khách hàng thua cuộc rồi".

Liên quan bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu cán bộ công an), Phó Đức Nam giải thích là chưa từng chia sẻ với Phong về công việc của mình.

Đối với số tài sản của bị cáo Ngọ đang được cơ quan tố tụng tạm giữ, trong đó có hơn 140kg vàng, bị cáo mong tòa tuyên để bán số vàng này, khắc phục hậu quả cho các bị hại. Bị cáo thông tin, hiện có đơn vị muốn mua số vàng này và đã có đơn gửi tới tòa.

Thẩm phán Trần Nam Hà cho biết, quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định tài sản. Hiện, cơ quan xét xử không đủ thời gian để định giá lại tài sản, việc định giá này sẽ được thực hiện trong giai đoạn thi hành án. Các bị cáo muốn nộp tiền khắc phục hậu quả, cần nộp trực tiếp tại cơ quan thi hành án dân sự.