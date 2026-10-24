Bị hai kiện hàng đè, nam công nhân tử vong

Ngày 24/10, Công an TP.HCM đang khẩn trương điều tra vụ kiện hàng rơi từ trên xe nâng, đè chết nam công nhân trong công ty tại phường Thới Hòa.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào trưa 23/10 tại công ty S.C.M., khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa.

Thời điểm anh T. bị 2 kiện hàng đè trúng khiến nạn nhân tử vong.

Thời điểm, tài xế lái xe nâng từ trong nhà xưởng ra đường nội bộ của công ty thì bất ngờ 2 kiện hàng trên xe rơi xuống đất. Thời điểm này, anh T. (27 tuổi, quê Cà Mau) đang đi bộ, kéo hàng nhưng không kịp quan sát và bị kiện hàng đè trúng.

Phát hiện vụ việc, tài xế lái xe nâng cùng các công nhân trong công ty nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài, chuyển đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh T. đã tử vong. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Công an phường Thới Hòa nhanh chóng có mặt lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera để phục vụ công tác điều tra.