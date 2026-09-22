Bị gout, đi bộ mỗi ngày có giúp hạ axit uric?

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Metabolites đã phân tích mối liên hệ giữa tập thể dục, axit uric và gout. Kết quả không cho thấy bằng chứng thuyết phục rằng tập luyện thường xuyên có tác động trực tiếp đến nồng độ axit uric trong máu. Tuy nhiên, hoạt động thể chất ở mức độ vừa phải lại giúp giảm nguy cơ mắc gout.

Ảnh minh họa.

Dù không trực tiếp hạ axit uric trong máu nhưng đi bộ vẫn rất có ích cho người mắc gout. Tập luyện thường xuyên sẽ giúp giảm cân, ngăn ngừa tăng cân, cải thiện thể lực và sức khỏe tổng thể. Khi kết hợp với chế độ ăn phù hợp, những lợi ích này sẽ góp phần kiểm soát bệnh gout tốt hơn.

Đi bộ cũng là hình thức vận động tương đối nhẹ nhàng đối với khớp. Khi bệnh đang ổn định, hoạt động này giúp người bệnh duy trì khả năng vận động thay vì phải hạn chế hoạt động trong thời gian dài vì lo ngại gout tái phát.

Đáng lưu ý, gout thường không xuất hiện đơn độc. Nhiều người bệnh đồng thời có tăng huyết áp, béo bụng, đái tháo đường type 2, rối loạn lipid máu hoặc bệnh thận mạn. Đi bộ nhanh là một hình thức aerobic – vận động sức bền sử dụng oxy, giúp cải thiện thể lực, độ nhạy insulin và sức khỏe tim mạch. Vì vậy, ngay cả khi acid uric không giảm rõ sau vài tuần, người bệnh vẫn nhận được nhiều lợi ích quan trọng khác.

Với người bệnh gout đang ổn định, có thể bắt đầu bằng những khoảng đi bộ ngắn, chẳng hạn 10 - 15 phút/lần, rồi tăng dần thời gian. Mục tiêu quan trọng là duy trì vận động đều đặn mà không gây đau hoặc quá tải cho khớp.

Cách đi bộ sẽ cần thay đổi khi người bệnh đang trải qua một cơn gout cấp. Lúc này, khớp thường sưng, nóng, đỏ và đau dữ dội. Nếu cơn gout xảy ra ở ngón chân, bàn chân, cổ chân hoặc đầu gối, việc đi bộ nhiều sẽ tạo thêm áp lực lên vùng khớp đang viêm. Do đó, người bệnh được khuyến nghị tránh tập luyện trong thời gian gout cấp, nghỉ ngơi và chỉ bắt đầu vận động trở lại khi tình trạng đau và sưng đã giảm.

Người bệnh cũng được khuyến nghị duy trì hoạt động thể chất giữa các đợt gout. Những hình thức vận động ít tác động lên khớp như đi bộ hoặc bơi sẽ phù hợp khi bệnh đã ổn định.

Bên cạnh đó, để kiểm soát gout lâu dài, người bệnh cần phối hợp nhiều biện pháp:

-Dùng thuốc đúng chỉ định và không tự ngừng thuốc hạ axit uric khi xuất hiện cơn đau.

-Hạn chế bia rượu, đặc biệt bia và rượu mạnh.

-Hạn chế đồ uống có đường fructose.

-Không ăn quá nhiều nội tạng, thịt đỏ và một số hải sản giàu purin.

-Giảm cân từ từ nếu đang thừa cân hoặc béo phì.

-Kiểm soát huyết áp, đường huyết, lipid máu và chức năng thận.

-Trao đổi với bác sĩ về các thuốc có thể ảnh hưởng đến axit uric.