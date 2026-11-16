Thủ tướng sẽ báo cáo lại Quốc vương vào ngày 23/11.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Theo thông báo của Hoàng gia Bỉ, tại cuộc tiếp kiến ngày 16/11, Thủ tướng De Wever thừa nhận chưa thể dung hòa những bất đồng giữa các đảng trong liên minh, song các bên vẫn thể hiện thiện chí tìm kiếm giải pháp chung. Quốc vương Philippe đề nghị tiếp tục đàm phán để sớm đạt thỏa thuận, tránh gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị và ngân sách ảnh hưởng đến đất nước.

Bế tắc hiện nay xoay quanh kế hoạch tìm kiếm khoảng 10 tỷ euro tiết kiệm và nguồn thu bổ sung đến năm 2029 nhằm kiểm soát thâm hụt ngân sách. Trong cuộc họp nội các hẹp ngày 15/11, 4 trong 5 đảng thuộc liên minh cầm quyền cơ bản ủng hộ khuôn khổ ngân sách do Thủ tướng đề xuất. Tuy nhiên, đảng Vooruit theo đường lối xã hội dân chủ vẫn phản đối, cho rằng nhóm người có thu nhập và tài sản cao cần đóng góp nhiều hơn, thay vì để gánh nặng điều chỉnh ngân sách dồn lên các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế và người lao động.

Các biện pháp đang được xem xét bao gồm cắt giảm chi tiêu công, điều chỉnh thuế giá trị gia tăng (VAT) và một số chính sách phúc lợi. Bất đồng giữa các đảng khiến liên minh cầm quyền chưa thể thống nhất phương án phân bổ gánh nặng tài chính.

Khủng hoảng ngân sách đã trở nên nghiêm trọng từ đầu tháng 11, khi ông De Wever đệ đơn từ chức ngày 2/11 sau khi đàm phán thất bại. Tuy nhiên, Quốc vương Philippe từ chối chấp thuận đơn từ chức ngày 6/11 và yêu cầu ông tiếp tục tìm kiếm thỏa hiệp.

Việc ngân sách năm 2027 chưa thể được thông qua đúng thời hạn đồng nghĩa Bỉ có thể phải áp dụng cơ chế chi tiêu tạm thời theo từng tháng, giới hạn mức chi ở một phần mười hai ngân sách năm trước. Việc gia hạn thêm một tuần giúp chính phủ có thêm thời gian tìm kiếm thỏa hiệp, song nguy cơ khủng hoảng liên minh vẫn chưa được loại bỏ.