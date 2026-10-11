Bị gấu tấn công, cậu bé sống sót khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Cậu bé 15 tuổi đang bị con thú tấn công ở Nga thì chiếc điện thoại di động phát nổ ngay trước mặt con vật khi nó ngoạm vào mông cậu.

Giới chức Nga cho biết cậu bé đã trèo lên cây để trốn thoát khỏi con vật trước khi nó kéo cậu bé xuống đất.

Con gấu tiếp tục cào cấu đứa trẻ trong cuộc tấn công kinh hoàng đó. Vài phút sau, điện thoại của cậu bé được cho là đã phát nổ và bốc cháy, khiến con gấu hoảng sợ bỏ chạy.

Chiếc điện thoại trong túi quần cậu bé phát nổ. Ảnh: East2West

Một nhân chứng 24 tuổi, người có mặt cùng cậu bé vào thời điểm đó, cho biết: "Nghe thấy cậu bé hét lên, tôi quay đầu lại và thấy con gấu đang kéo cậu bé xuống khỏi cây, vì vậy tôi đã thả chó ra".

Người đàn ông nói thêm rằng pin điện thoại dường như đã phát nổ khi con gấu "cắn vào mông cậu".

Thiếu niên giấu tên này bị thương nặng do gấu tấn công, cũng như bị bỏng do chiếc điện thoại thông minh bốc cháy.

Cậu bé đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ và các bác sĩ cho biết nạn nhân bị thương nặng ở ngực, não và bụng.

Giới chức trách cho biết: "Chàng thiếu niên trèo lên cây nhưng con vật đã xô ngã cậu ta, gây ra nhiều vết cắn và thương tích trên cơ thể và đầu.

Trong lúc tấn công, con gấu đã làm hỏng điện thoại của nạn nhân, khiến điện thoại bốc cháy, gây bỏng nhiệt cho nạn nhân và làm con vật sợ hãi bỏ chạy".

Theo các quan chức, người đàn ông đi cùng cậu bé không bị thương.

Được biết, 2 người đã vào rừng để kiểm tra đàn ong của gia đình.