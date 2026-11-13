Bị gắn mác 'hoa hậu đóng phim', Tiểu Vy nói gì?

Được biết đến với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy gây chú ý khi liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Điện tử VTC News, người đẹp chia sẻ về vai diễn trong phim Bò sữa bay, những áp lực khi mang danh “hoa hậu đóng phim” và quan điểm về việc đóng cảnh nóng.

- Vai Mai trong Bò sữa bay có điểm gì khiến bạn đặc biệt yêu thích?

Tôi thấy nhân vật Mai rất đặc biệt. Trong bối cảnh mọi người thường đặt cơm áo gạo tiền, vật chất lên hàng đầu, Mai lại là người đặt tình cảm lên trên hết. Cô ấy yêu cuồng nhiệt, sẵn sàng dành tất cả cho tình yêu. Đây là một cô gái có cách sống khá khác biệt với số đông. Tôi nghĩ nhân vật muốn truyền tải thông điệp rằng tình yêu đôi khi có thể khiến con người trở nên ngây ngô, nhưng đó cũng là một cảm xúc rất đẹp.

Tiểu Vy đảm nhận vai Mai trong phim Bò sữa bay.

- Ngoài đời, Tiểu Vy có phải người si tình như Mai?

Tôi mong mình có thể si tình được như Mai. Tôi muốn một lần trải qua cảm giác yêu đến mức quên lối về. Không phải ai cũng có được những cảm xúc như vậy.

Nhưng có lẽ tôi thuộc cung Xử Nữ, lại là người kỹ tính và hay quan sát, đôi khi hơi phán xét. Nếu cảm thấy một người không phù hợp, tôi sẽ không dễ dàng để họ bước vào cuộc sống của mình. Có lẽ vì thế mà đến giờ tôi chưa từng trải qua một tình yêu cuồng nhiệt như nhân vật trong phim.

- Gần đây, Tiểu Vy dành nhiều thời gian cho phim ảnh hơn các hoạt động khác. Đây có phải định hướng mà bạn muốn theo đuổi lâu dài?

Hiện tại, tôi khá tập trung cho các dự án phim ảnh. Tôi đã tham gia một số vai diễn điện ảnh và luôn nghiêm túc, cố gắng với lĩnh vực này. Tôi mong khán giả nhìn nhận sự nỗ lực của mình, đặc biệt thông qua bộ phim Bò sữa bay. Tôi hiểu rằng khán giả cần thời gian để thay đổi cách nhìn về mình. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục trau dồi và chứng minh khả năng qua từng vai diễn,

Nhân vật có tính cách si tình, yêu cuồng nhiệt.

- Bạn nghĩ khán giả đã nhìn nhận mình như một diễn viên hay vẫn là hoa hậu đóng phim?

Tôi nghĩ khán giả vẫn khá chú ý đến danh hiệu hoa hậu của mình. Tôi hiểu tâm lý đó, bởi nếu là khán giả, khi xem một bộ phim có hoa hậu tham gia, tôi cũng sẽ tò mò muốn biết cô ấy diễn xuất như thế nào.

Tôi tin khán giả sẽ có sự đánh giá công tâm. Bản thân tôi không dám tự nhận xét mình đã làm tốt hay chưa mà muốn lắng nghe ý kiến từ mọi người để tiếp tục phát triển. Về định hướng diễn xuất, tôi cũng chủ động trao đổi, may mắn khi nhận được sự hỗ trợ, đồng hành và lắng nghe từ công ty.

- Tiểu Vy muốn thử sức với những dạng vai nào?

Tôi rất muốn bứt phá, thử sức với nhiều dạng nhân vật và thể loại khác nhau. Ví dụ những vai táo bạo, cá tính, có tính cách phức tạp, nhưng cũng muốn thử sức với những nhân vật dễ thương, đáng yêu.

Tôi nghĩ một diễn viên giỏi là người có thể hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau. Vì vậy, tôi luôn cố gắng phát triển bản thân mỗi ngày, học hỏi thêm.

- Thế còn với những cảnh nóng hay táo bạo trên màn ảnh thì sao?

Tôi vẫn giữ quan điểm như trước. Cơ thể người phụ nữ cần được nâng niu, chăm sóc và bảo vệ. Vì vậy, khi quyết định thực hiện một cảnh quay nào đó, tôi cần xem xét liệu nó có thực sự phù hợp với nhân vật, cảm xúc và câu chuyện của bộ phim hay không.

Tôi không muốn đóng cảnh nóng chỉ để câu lượt xem. Thực ra, tôi không cần phải đánh đổi bất cứ điều gì để tìm kiếm danh tiếng. Tôi đã có danh hiệu hoa hậu, được mọi người yêu mến và khán giả biết đến qua những dự án điện ảnh cũng như các hoạt động cộng đồng.

Điều tôi cần lúc này là tập trung làm tốt công việc của mình, đi chậm mà chắc để được khán giả đón nhận bằng chính những vai diễn.

Sau 8 năm hoạt động showbiz, Tiểu Vy vẫn nỗ lực làm mới bản thân, thử sức với nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

- Khi bước sang lĩnh vực diễn xuất, danh hiệu Hoa hậu này có trở thành áp lực?

Tôi nghĩ người có sức ảnh hưởng đều phải đối diện với áp lực. Hoa hậu có thể chịu áp lực nhiều hơn một chút vì nhận được sự quan tâm của công chúng. Áp lực ấy đến từ nhiều phía, nhiều khía cạnh trong cuộc sống.

Chiếc vương miện có sức nặng, nhưng tôi thích sức nặng đó. Nếu ngày xưa không đi thi hoa hậu, có lẽ chẳng ai biết đến tôi và tôi cũng không có được những cơ hội như hôm nay.

Vì vậy, tôi không xem vương miện là gánh nặng mà coi đó là món quà, một điều thiêng liêng. Nhờ danh hiệu ấy, tôi có thêm cơ hội trải nghiệm, làm việc và phát triển bản thân.

- Có khi nào bạn nhận những lời nhận xét tiêu cực về diễn xuất?

Có chứ. Tôi không ít lần buồn vì những bình luận tiêu cực. Có lúc tôi cũng tự hỏi tại sao mọi người chưa nhìn thấy sự cố gắng của mình. Thời điểm khiến tôi căng thẳng và tổn thương nhất là khi bộ phim trước Bò sữa bay ra mắt.

Tuy nhiên, tôi nghĩ những ý kiến đó cũng là điều mình cần lắng nghe để thay đổi và cố gắng nhiều hơn. Tôi đã hoạt động trong showbiz khoảng 8-9 năm nên cũng hiểu khán giả có những góc nhìn, kỳ vọng khác nhau. Nhưng nếu nghe theo tất cả ý kiến của mọi người, đôi khi mình lại không còn là chính mình.

Có lần, tôi đọc được bình luận cho rằng mình không còn vô tư như trước. Điều đó khiến tôi suy nghĩ, bởi đôi khi tôi cũng không biết phải làm thế nào mới vừa lòng mọi người.

Nhưng rồi tôi nhận ra mình không thể đáp ứng tất cả kỳ vọng của khán giả. Tôi còn phải quan tâm đến cảm xúc, công việc và gia đình. Dường như vô tư quá cũng không được, mà nghiêm túc hơn một chút cũng có người nhận xét. Vì vậy, tôi nghĩ điều quan trọng là sống sao cho bản thân cảm thấy thoải mái, thay vì cố gắng thay đổi để làm hài lòng tất cả.

Người đẹp chưa nghĩ đến chuyện kết hôn.

- Thu nhập từ công việc hoa hậu, diễn xuất của Tiểu Vy thế nào?

Tôi nghĩ khi đã có nguồn thu nhập đủ để bản thân cảm thấy an tâm, không nhất thiết phải quá giàu có, tôi sẽ muốn tập trung nhiều hơn vào những điều mình yêu thích, đặc biệt là đam mê diễn xuất. Tôi tự thấy đủ là được.

Những hoạt động gắn với danh hiệu, chụp ảnh, tham gia sự kiện, quảng cáo hay đóng phim, nếu phù hợp và mang lại giá trị tích cực, tôi vẫn sẽ làm. Tôi muốn duy trì nhiều hoạt động để vừa phát triển bản thân, vừa có thể theo đuổi đam mê.

- Nhiều người đẹp lựa chọn kết hôn sau một thời gian hoạt động showbiz. Vì sao bạn vẫn muốn tập trung xây dựng sự nghiệp riêng?

Hạnh phúc của mỗi người là khác nhau. Với tôi, hạnh phúc là được tự kiếm tiền, làm những điều mình muốn và không phải phụ thuộc vào ai. Tôi vui khi có thể tự lo cho bản thân, chăm sóc bố mẹ và những người thân yêu bằng chính thu nhập của mình.

Gia đình là tất cả với tôi. Tôi muốn có đủ khả năng chăm lo cho những người thân yêu, để mọi người yên tâm, trước khi nghĩ đến những chuyện riêng của mình.

- Xin cảm ơn Tiểu Vy!