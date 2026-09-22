Bị ép học thêm, lạm thu: Phụ huynh phản ánh ở đâu?

Những nơi phụ huynh có thể phản ánh

Tại Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 5.8.2026 về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và chính quyền cơ sở thực hiện công khai, minh bạch các khoản thu theo quy định.

Đồng thời, các địa phương phải công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh về lạm thu, dạy thêm, học thêm trái quy định.

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Chỉ thị cũng yêu cầu xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý trực tiếp nếu để xảy ra lạm thu, ép buộc hoặc gợi ý học thêm trái quy định, gây áp lực đối với học sinh và cha mẹ học sinh.

Bên cạnh đó, Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 15.5.2026 cũng đã quy định trách nhiệm thiết lập và công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về dạy thêm, học thêm tại nhà trường, UBND cấp xã và Sở GD&ĐT.

Như vậy, khi phát hiện hoạt động dạy thêm, học thêm có dấu hiệu vi phạm hoặc học sinh bị ép buộc tham gia, phụ huynh có thể liên hệ đường dây nóng của nhà trường.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thiết lập và công khai số điện thoại này trên trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trường. Đây là đầu mối tiếp nhận những phản ánh liên quan đến hoạt động dạy thêm của giáo viên đang giảng dạy tại trường.

Hiệu trưởng có trách nhiệm tiếp nhận, chấn chỉnh và xử lý vụ việc theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý khi cần thiết. Người đứng đầu nhà trường cũng phải chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên nếu để vi phạm kéo dài hoặc phát sinh phức tạp.

Nếu vụ việc xảy ra trên địa bàn hoặc cần cơ quan quản lý địa phương vào cuộc, phụ huynh có thể liên hệ đường dây nóng của UBND cấp xã.

UBND cấp xã có trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn, đồng thời phải thiết lập và công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh trên Cổng thông tin điện tử, nếu có, hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan.

Sở GD&ĐT là một kênh tiếp nhận khác khi phụ huynh cần phản ánh về hoạt động dạy thêm, học thêm. Sở có trách nhiệm công khai số điện thoại đường dây nóng trên Cổng thông tin điện tử hoặc tại trụ sở.

Các phản ánh thuộc thẩm quyền sẽ được tiếp nhận, xử lý. Khi cần thiết, Sở GD&ĐT có thể phối hợp với các cơ quan liên quan để thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Cơ sở dạy thêm phải công khai mức thu

Không chỉ quy định các kênh tiếp nhận thông tin, Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT còn yêu cầu tăng tính minh bạch đối với hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường.

Theo đó, các cơ sở dạy thêm phải công khai và thường xuyên cập nhật thông tin về môn học, địa điểm, thời gian, danh sách người dạy và mức thu tiền học thêm trên trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở trước khi tuyển sinh.

Việc công khai này giúp học sinh, phụ huynh biết rõ nội dung và mức thu trước khi đăng ký.

Đáng chú ý, công tác thanh tra, kiểm tra sẽ tập trung xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm hoặc có hành vi ép buộc, trục lợi trong hoạt động dạy thêm, học thêm.

Như vậy, khi phát hiện dấu hiệu bất thường, phụ huynh có thể liên hệ trước với nhà trường để được tiếp nhận và xử lý. Nếu vụ việc chưa được giải quyết hoặc cần sự can thiệp của cơ quan quản lý, phụ huynh có thể chuyển thông tin tới UBND cấp xã hoặc Sở GD&ĐT thông qua số điện thoại được các cơ quan này công khai.