Bỉ dựng khu rừng cổ tích từ hàng nghìn quả bí ngô

Mùa thu năm nay, lễ hội bí ngô Pumpkimania trở lại khuôn viên lâu đài Grand-Bigard, gần thủ đô Brussels của Bỉ với chủ đề “Phép màu của khu rừng”.

Diễn ra từ ngày 25/9 đến 1/11/2026, sự kiện mang đến không gian kết hợp giữa nghệ thuật sắp đặt, cảnh sắc mùa thu và các hoạt động giải trí dành cho gia đình.

Hàng nghìn bí ngô tại lễ hội Pumpkimania. Ảnh: Thetwirlingtraveler

Điểm thu hút của lễ hội là những tác phẩm tạo hình động vật rừng bằng bí ngô.

Một chú cáo với vẻ tò mò, cú mèo nổi bật và hình ảnh hươu thanh lịch được dựng từ khung gỗ, dây kim loại rồi phủ kín bằng những quả bí ngô với nhiều kích cỡ, hình dáng và màu sắc.

Hàng nghìn quả bí ngô trở thành lớp vỏ tự nhiên cho các tác phẩm, tạo nên khung cảnh vừa kỳ thú vừa gần gũi với thiên nhiên.

Ảnh: Thetwirlingtraveler

Theo ban tổ chức, các tác phẩm được thực hiện bởi đội ngũ nghệ thuật của Jucker Farm, đơn vị đến từ Thụy Sĩ có kinh nghiệm tổ chức triển lãm bí ngô theo nhiều chủ đề.

Năm nay, hình ảnh khu rừng được lựa chọn để gợi lên vẻ đẹp của thiên nhiên và mang đến cảm giác như bước vào một câu chuyện cổ tích giữa mùa lá đổi màu.

Ảnh: Thetwirlingtraveler

Không chỉ ngắm các tác phẩm, du khách còn có thể tham gia nhiều hoạt động cuối tuần.

Trẻ em và người lớn được tự tay chạm khắc bí ngô, quan sát nghệ nhân tạo hình trên quả bí hoặc trải nghiệm chèo thuyền trên hồ bằng một quả bí ngô khổng lồ được khoét rỗng.

Khu ẩm thực phục vụ các món ăn lấy bí ngô làm nguyên liệu, từ súp đến khoai tây chiên và bánh mì kẹp sáng tạo.

Khu rừng cổ tích với cáo rừng từ bí ngô. Ảnh: Thetwirlingtraveler

Cú mèo bí ngô. Ảnh: Thetwirlingtraveler

Voi rừng bí ngô. Ảnh: Thetwirlingtraveler

Ngựa kéo xe bí ngô. Ảnh: Thetwirlingtraveler

Một trong những quả bí ngô gây chú ý tại lễ hội năm nay nặng 772 kg, được trồng để tham gia cuộc thi cân bí ngô khổng lồ vào ngày 26/9.

Chi tiết này cho thấy bí ngô không chỉ là biểu tượng trang trí mùa Halloween mà còn có thể trở thành đối tượng của những cuộc thi nông nghiệp đầy thú vị.

Quả bí ngô khổng lồ nặng 772 kg. Ảnh: Thetwirlingtraveler

Ảnh: Thetwirlingtraveler

Trong những ngày cuối tháng 10, Pumpkimania còn mở rộng hoạt động buổi tối để đón Halloween. Từ ngày 24/10 đến 1/11, khách tham quan có thể đi theo tuyến đường dài gần một km, với hình nhân chuyển động, ánh sáng và hiệu ứng âm thanh tạo nên bầu không khí huyền bí.

Bí ngô đầy màu sắc. Ảnh: Thetwirlingtraveler

Với sự kết hợp giữa nghệ thuật tạo hình, hoạt động trải nghiệm và cảnh quan lâu đài cổ, Pumpkimania mang đến một cách đón Halloween khác biệt.

Thay vì tập trung hoàn toàn vào yếu tố kinh dị, lễ hội biến những quả bí ngô quen thuộc thành các nhân vật sống động, tạo nên điểm đến mùa thu phù hợp cho cả gia đình và những người yêu thích chụp ảnh.