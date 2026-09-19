Bị drone quấy nhiễu, quốc gia thành viên NATO ven Biển Đen hành động khẩn

Romania đang triển khai một hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái (UAV/drone) do Mỹ sản xuất tại 4 cảng của mình trên Biển Đen và sông Danube.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quốc gia thành viên NATO ven Biển Đen đối mặt với số lượng ngày càng tăng các sự cố liên quan đến drone trên không và trên biển có liên hệ với cuộc xung đột tại nước láng giềng Ukraine.

Romania là một trong ba quốc gia thành viên NATO có đường bờ biển giáp Biển Đen, bên cạnh Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria.

Hệ thống chống drone mang tên "Black Talon" sẽ được triển khai với sự hợp tác của Hải quân Mỹ. Hệ thống đầu tiên sẽ được lắp đặt tại cảng Constanta ở bờ phía Tây của Biển Đen. Các thiết bị hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối tháng 10.

Theo trang Novinite, ngoài Constanta, hệ thống Black Talon còn được lắp đặt tại cảng Mangalia trên Biển Đen cùng 2 cảng trên sông Danube là Braila và Tulcea. Tổng cộng 4 hệ thống sẽ được triển khai tại 4 địa điểm chiến lược này của quốc gia Đông Nam Âu.

Romania đang thử nghiệm hệ thống phòng thủ chống drone mới tại 4 cảng của mình trên Biển Đen và sông Danube. Ảnh: Romania Journal

Theo trang Spot Media, hệ thống Black Talon do SPX Communication Technologies phát triển nhằm phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa các mối đe dọa tiếp cận từ cả trên không và dưới nước. Thiết bị có phạm vi hoạt động 10 km, đủ để giám sát khu vực rộng lớn bao gồm cả khu vực quân sự và khu vực dân sự của cảng Constanta – cảng lớn nhất của Romania bên bờ Biển Đen. Đặc biệt, Black Talon không chỉ phát hiện mà còn có thể can thiệp hoặc chiếm quyền kiểm soát các phương tiện không người lái khả nghi. Thiết bị kết hợp cảm biến, radar 3D tiên tiến, thành phần quang điện tử và hệ thống thụ động phát hiện phát xạ điện từ. Nó cung cấp giám sát 360 độ và khả năng can thiệp theo hướng trong phạm vi 20 độ sau khi xác định mục tiêu. Ngoài ra, các thiết bị thuộc dòng "Sentinelle" (hay "Sentry") cũng sẽ được lắp đặt để giám sát hoạt động dưới nước ở độ sâu hơn 50 mét.

Chuẩn đô đốc Ciprian Mandachi, chỉ huy cảng quân sự Constanta, nói với Novinite rằng chương trình Black Talon đã được phát triển trong nhiều năm qua với sự hợp tác của Hải quân Mỹ và hiện đã bước vào giai đoạn triển khai thực tế.

"Chương trình hiện đã chín muồi. Chúng tôi đang đưa nó vào hoạt động", ông Mandachi nói. Nhân viên vận hành đang được đào tạo tại cơ sở của nhà sản xuất.

Trong bối cảnh xung đột kéo dài ở nước láng giềng Ukraine, với việc các loại drone ngày càng được sử dụng phổ biến, Romania đã đẩy nhanh công tác triển khai hệ thống Black Talon, đặc biệt là sau sự cố hồi tháng 6, khi một chiếc drone của Hải quân Ukraine phát nổ tại cảng Constanta.

Không có thiệt hại nghiêm trọng hay thương vong nào được ghi nhận. Vào thời điểm đó, Kiev cho rằng chiếc drone đã bị phía Nga gây nhiễu.

Phó đô đốc Mihai Panait, Tổng tham mưu trưởng Hải quân Romania, mô tả hệ thống mới là biện pháp bảo vệ các cảng hải quân trước mối đe dọa từ drone trên không và trên biển.

"Đây là hệ thống đảm bảo chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp bảo vệ cảng trước những thách thức từ drone trên không và trên biển", ông Panait khẳng định.

Hệ thống Black Talon do SPX Communication Technologies phát triển nhằm phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa các mối đe dọa tiếp cận từ cả trên không và dưới nước. Ảnh: SPX

Sau sự cố drone phát nổ, Hải quân Romania đã áp dụng thêm biện pháp an ninh, cập nhật quy trình can thiệp và tăng cường mạnh mẽ hợp tác với Hải quân Ukraine. Hai bên thiết lập kênh liên lạc thường trực cùng hệ thống cảnh báo kịp thời về các mối đe dọa tiềm ẩn.

Hải quân Romania cũng tập trung bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế trên Biển Đen, nơi hoạt động khai thác khí đốt tự nhiên từ mỏ Neptun Deep dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2027.

Khu vực này được tuần tra liên tục bởi các tàu hộ vệ, tàu hỗ trợ và thợ lặn xử lý chất nổ, phối hợp với lực lượng bảo vệ bờ biển, trong khi hải quân vẫn cần thêm năng lực để duy trì hiện diện liên tục.

Trong bối cảnh xung đột tiếp diễn, Biển Đen một lần nữa dậy sóng vào ngày 20/8 khi quân đội Romania tiêu diệt một drone hải quân chứa chất nổ cách dự án Neptun Deep chỉ vài trăm mét.

Dự án nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Romania, khoảng 80 hải lý (148 km) về phía Đông Constanta. Kiev đã thông báo với Bucharest qua kênh trực tiếp rằng chiếc drone không phải của Ukraine.

Romania cũng ghi nhận sự gia tăng các sự cố drone trên không. Quốc gia này có đường biên giới trên bộ dài 650 km với Ukraine.

Bộ Quốc phòng Romania cho biết 25 drone đã xâm nhập không phận Romania trong 8 tháng đầu năm 2026, trong đó 4 chiếc bị máy bay chiến đấu bắn hạ.

Kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát, đã có 130 vụ tấn công được ghi nhận ở khu vực gần biên giới Romania. Riêng trong 8 tháng đầu năm nay, có 64 sự cố được báo cáo – con số này cao hơn gấp đôi so với 28 vụ được ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái.

Minh Đức (Theo Novinite, Spot Media)