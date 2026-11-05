Bị đồn nợ nần tiền bạc, ca sĩ Quách Tuấn Du tuyên bố thưởng nóng 1 tỷ đồng

Mới đây, ca sĩ Quách Tuấn Du đã lên tiếng thẳng thắn phủ nhận tin đồn nợ nần. Anh hài hước đùa lại: "Tôi là tên lừa đảo nè, kiếm ai mang bằng chứng đến đòi nợ tôi đi, đứng trước mặt tôi cho quay clip luôn. Tôi còn thưởng lại cho 1 tỷ đồng...".

Ca sĩ Quách Tuấn Du.

Quách Tuấn Du là một trong những ca sĩ tiên phong làm mới các ca khúc trữ tình, bolero kinh điển bằng những giai điệu sôi động.

Phía dưới bài đăng, rất nhiều khán giả và bạn bè đồng nghiệp đã vào chia sẻ, động viên Quách Tuấn Du. Nhiều người khuyên anh nên bỏ qua tin đồn thất thiệt, chỉ cần bản thân mình sống tốt.

Trải qua tuổi thơ khó khăn khi bố mất sớm, nam ca sĩ luôn lấy gia đình làm động lực phấn đấu. Sau hơn 20 năm cống hiến cho nghệ thuật, Quách Tuấn Du tích lũy được khối tài sản đáng mơ ước, sở hữu nhiều nhà, xe hơi. Anh cũng chủ động lo toàn bộ chi phí sinh hoạt cho mẹ để bà tận hưởng trọn vẹn cuộc sống. Để trọn vẹn đạo hiếu, nam ca sĩ đã chi số tiền lớn mua tặng mẹ một ngôi nhà khang trang để an dưỡng tuổi già.

Quách Tuấn Du sinh năm 1981 được danh ca Ngọc Sơn nhận làm con nuôi dìu dắt, ủng hộ nhiệt tình trên con đường âm nhạc. Nhờ phong cách trình diễn sôi nổi cùng dòng nhạc trẻ và Bolero remix bắt tai, anh được nhiều khán giả miền Nam và hải ngoại yêu thích.

Quách Tuấn Du và bố nuôi Ngọc Sơn. Ảnh: FBNV