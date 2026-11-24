Cuộc đình công quy mô lớn diễn ra tại Bỉ vào ngày 23/11 đã gần như làm tê liệt giao thông hàng không, với 404 chuyến bay bị hủy chỉ riêng tại sân bay Brussels, và gây thiệt hại cho nền kinh tế ước tính khoảng 25 triệu euro (27 triệu USD).

Ban quản lý sân bay Brussels cho biết việc hủy 404 chuyến bay theo lịch trình tại sân bay này ảnh hưởng đến hơn 51.000 hành khách. Sân bay lớn thứ hai của đất nước, Brussels-Charleroi, đã hủy hoàn toàn tất cả các chuyến bay trong ngày.

Nguyên nhân gây gián đoạn giao thông hàng không là do cuộc đình công của các nhân viên kiểm soát không lưu thuộc công ty Skeyes, dẫn đến việc tạm ngừng dịch vụ giao thông hàng không thông thường từ 7h00-21h00 theo giờ địa phương.

Theo một đại diện của sân bay Brussels, mỗi ngày không có hoạt động hàng không gây thiệt hại cho nền kinh tế Bỉ khoảng 25 triệu euro. Con số này bao gồm tổn thất cho các sân bay, hãng hàng không, ngành du lịch và các nhà cung cấp dịch vụ.

Hiệp hội các công ty du lịch vùng Flanders (VVR) ước tính chi phí phát sinh thêm cho ngành du lịch có tổ chức sẽ lên tới ít nhất 4,5 triệu euro chỉ riêng do cuộc đình công hiện tại. Tính cả các cuộc đình công trước đó trong những tháng gần đây, thiệt hại cho ngành này đã vượt quá 55 triệu euro.

Cuộc đình công cũng làm gián đoạn giao thông công cộng. Tại Brussels, chỉ có 2 trong 4 tuyến tàu điện ngầm hoạt động, và dịch vụ xe điện và xe buýt bị giảm bớt.

Theo đại diện ngành hàng không, đây là cuộc đình công thứ 11 ảnh hưởng đến không phận Bỉ trong vòng 11 tháng qua. Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh hàng loạt vụ cảnh báo đánh bom giả gây gián đoạn hoạt động hàng không tại châu Âu.

Nhiều chuyến bay đã phải hạ cánh khẩn cấp để kiểm tra an ninh, song không phát hiện vật thể nguy hiểm. Dù vậy, chuỗi sự cố này đã gây xáo trộn lịch trình và ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động hàng không trong khu vực./.